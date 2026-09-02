México

Sequía en Edomex afecta cultivos de maíz: estiman daños en 700 hectáreas del sur

Organizaciones campesinas de Guerrero solicitaron a las autoridades declarar a la entidad zona de desastre por la intensa sequía

Sequía afecta cultivos de maíz en el Edomex y campo de Guerrero (EFE/Jesús Méndez)
Sequía afecta cultivos de maíz en el Edomex y campo de Guerrero (EFE/Jesús Méndez)
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La sequía en el Estado de México ya genera afectaciones en cultivos de maíz de temporal en municipios de la región sur, donde de manera preliminar se estima que alrededor de 700 hectáreas pudieron resultar dañadas por las condiciones climáticas adversas.

Ante esta situación, la Secretaría del Campo (SECAMPO) comenzó trabajos directamente en territorio para acompañar a las productoras y productores que han reportado pérdidas o afectaciones en sus parcelas, con el objetivo de que puedan acceder a los apoyos contemplados en el Programa de Atención de Siniestros Agroclimáticos del Campo Mexiquense (PASACME).

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Ocho municipios reportan posibles daños

De manera preliminar, la Secretaría del Campo estima que alrededor de 700 hectáreas pudieron resultar afectadas por la sequía en ocho municipios mexiquenses.

Las localidades consideradas en esta primera estimación son:

  • Tejupilco
  • Luvianos
  • Amatepec
  • Tlatlaya
  • Almoloya de Alquisiras
  • San Simón de Guerrero
  • Texcaltitlán
  • Sultepec

SECAMPO verifica afectaciones por sequía en cultivos de maíz

Sequía Edomex campo apoyos
Sequía Edomex campo apoyos (Gob. Edomex)

Como parte de la estrategia de atención, la dependencia estableció una coordinación mediante la Delegación Regional V Tejupilco y la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales (CEPE).

Además, se realizó una capacitación dirigida al personal de las Direcciones Municipales del Campo, Desarrollo Rural y áreas relacionadas, así como a productoras y productores de la región.

Durante esta capacitación se explicaron las Reglas de Operación del PASACME, con el propósito de que los agricultores conozcan los requisitos y procedimientos necesarios para solicitar los apoyos en caso de que sus cultivos hayan sido afectados por fenómenos agroclimáticos.

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La Secretaría del Campo destacó que el acompañamiento en territorio permitirá mejorar la identificación de las zonas afectadas y facilitar la integración de los expedientes correspondientes.

Georreferenciación será clave para acceder a los apoyos

Sequía Edomex campo apoyos
Sequía Edomex campo apoyos (Gob. Edomex)

Uno de los principales trabajos será la homologación de criterios para la georreferenciación de parcelas potencialmente siniestradas.

Este proceso contempla la identificación y ubicación de los predios, el registro de coordenadas geográficas, la documentación fotográfica de los cultivos y la integración de información básica de los productores, así como de las superficies afectadas.

La documentación será fundamental para determinar cuáles parcelas cumplen con los requisitos establecidos por el programa y, posteriormente, analizar la magnitud de los daños reportados.

Las autoridades continuarán con los trabajos de verificación para determinar con mayor precisión la superficie afectada y las condiciones en las que se encuentran los cultivos.

La Secretaría del Campo en el Edomex mantiene atención para las productoras y productores que tengan dudas sobre las afectaciones provocadas por la sequía o requieran orientación sobre el proceso para acceder al programa.

Para dudas y seguimiento de casos, se encuentran disponibles los teléfonos 724 267 39 75 y 724 267 09 46.

Agricultores de Guerrero piden declaratoria de desastre

Zona de desastre sequía Guerrero campo
Zona de desastre sequía Guerrero campo (especial)

Dirigentes de organizaciones campesinas solicitaron a las autoridades declarar a Guerrero zona de desastre debido a la intensa sequía que afecta al estado y que, de acuerdo con sus estimaciones, provocará la pérdida total de miles de hectáreas de maíz durante la actual temporada agrícola.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, representantes del sector advirtieron que la falta de lluvias no sólo representa un severo golpe para los productores, sino que también tendrá consecuencias para la economía de Guerrero y el abasto de maíz durante los próximos meses.

Ventura Reyes Urióstegui, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, explicó que el gobierno estatal comenzó un censo para conocer la magnitud de las afectaciones en las regiones Norte y Tierra Caliente. Sin embargo, señaló que el levantamiento fue suspendido al detectarse que el problema es mucho mayor de lo previsto inicialmente.

De acuerdo con el dirigente, en Guerrero existen alrededor de 350 mil productores, quienes siembran aproximadamente 500 mil hectáreas de maíz y otros granos.

“El panorama nos dice que el porcentaje que se va a perder es de 100 por ciento”, afirmó, al señalar que no conoce una región del estado donde actualmente existan condiciones para obtener una cosecha de maíz esta temporada.

Sequía afecta a todo Guerrero

Zona de desastre sequía Guerrero campo 2
Zona de desastre sequía Guerrero campo (especial)

Reyes Urióstegui señaló que la ausencia de precipitaciones ha provocado daños incluso en regiones donde este fenómeno no era habitual, como Tixtla y algunas zonas de La Montaña.

“Es en todo Guerrero, lo cual significa que tenemos pérdidas totales”, sostuvo, al considerar que la situación es “muy dramática” y reclamar una mayor atención por parte de las autoridades.

Por su parte, Guillermo Reyes, presidente de la Confederación Nacional Campesina, mostró la situación de las milpas y explicó que muchas plantas dejaron de desarrollarse. Detalló que únicamente apareció la espiga, pero no se formó la bellota ni el elote, lo que imposibilita obtener una cosecha.

Los dirigentes alertaron que la crisis agrícola podría extender sus efectos hasta 2027, debido a la pérdida de producción y a las dificultades que enfrentarán las familias del campo.

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