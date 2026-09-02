México

Christopher Landau defiende la cancelación de visas en medio de revocaciones a políticos mexicanos: “Nosotros decidimos quién es bienvenido”

El subsecretario de Estado recordó el caso de una consejera de Morena en Jalisco que retó a EEUU a quitarle su visa

Christopher Landau fue embajador de Estados Unidos en México. | Jovani Pérez
Christopher Landau | Jovani Pérez
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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, defendió en el podcast Moment of Truth la cancelación de visas como herramienta de política exterior.

“No tenemos fronteras abiertas, nosotros decidimos quién es bienvenido en nuestro país”, declaró, en medio de una ola de revocaciones a políticos mexicanos en el último año.

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En el podcast, producido por American Moment y conducido por Nick Solheim, Landau recordó que durante su etapa como embajador de Estados Unidos en México, en el primer gobierno de Donald Trump, más del 90% de los comentarios que recibía en redes sociales de parte de mexicanos tenían que ver con visas y política exterior.

Landau describió las visas como herramienta de política exterior

Christopher Landau habla sobre la revocación de visas. ( American Moment/Captura de pantalla)
Christopher Landau habla sobre la revocación de visas. ( American Moment/Captura de pantalla)

“Es una herramienta increíblemente poderosa, particularmente en el hemisferio occidental”, dijo Landau en el podcast sobre el uso de las visas. Agregó que en el pasado el gobierno estadounidense nunca había utilizado “las visas y este tipo de asuntos consulares como una herramienta de política exterior”.

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En la conversación, el funcionario sostuvo también que “una visa no es un derecho” y que “ningún extranjero tiene derecho a entrar a Estados Unidos”. Con esa premisa, explicó que su gestión revisa expresiones en redes sociales que considera contrarias a los intereses de su país antes de conceder o mantener un visado.

Landau recuerda el caso de una morenista que se burló de perder su visa

Destapan cuál sería la verdadera razón por la que EEUU cancela todas las visas de cantantes mexicanos
Revocación de visas.| Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Landau relató que, durante las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Los Ángeles, en la primavera de 2025, “había gente en México que glorificaba a los alborotadores”. Citó el caso de alguien que publicó en redes: “Esto es genial y voy a celebrarlo aunque signifique perder mi visa”.

Según narró Landau en el podcast, esa persona le respondió, en referencia a su visa: “Ustedes los americanos pueden agarrar mi visa y metérsela por donde les quepa”. El subsecretario respondió, entre risas, junto al conductor: “Bueno, no te la voy a meter ahí, pero sí me voy a asegurar de que tu visa sea revocada, porque no queremos en nuestro país a gente que glorifica la violencia”.

Agregó, todavía entre risas, que la persona “ni siquiera tenía visa” vigente para cancelar. “Qué fácil es decir que no te importa tu visa si de plano no la tienes”, ironizó Landau en la entrevista.

En el podcast, el subsecretario no mencionó el nombre de la persona detrás de esa publicación, sin embargo, el caso es el de Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco.

Landau pidió cancelar la visa de Melissa Cornejo. | X- Christopher Landau
Landau pidió cancelar la visa de Melissa Cornejo. | X- Christopher Landau

El mensaje de Cornejo incluía una fotografía de un auto incendiado con la leyenda “Fuck ICE” y decía: “Van a quitar las visas a quienes compart... Viva la raza y métanse mi visa por el cul*”. Landau le respondió desde su cuenta oficial @DeputySecState. Horas después de la respuesta de Landau, Cornejo eliminó la publicación y restringió el acceso a su cuenta de X.

El apodo “El Quita Visas”

Christopher Landau se ganó el apodo “El Quita Visas” en parte “por otras medidas hacia ciudadanos de México”.

En el podcast, Landau confirmó ese apodo y lo asumió con humor: “Soy muy apasionado sobre esto, al igual que el secretario”, dijo, en referencia al secretario de Estado, Marco Rubio.

La revocación alcanza a más políticos mexicanos

La revocación de visas por parte del gobierno de Estados Unidos se ha convertido en una de las medidas más controvertidas contra figuras de la política mexicana. Aunque Washington no suele hacer públicas las razones de cada caso, durante 2026 varios gobernadores, funcionarios y dirigentes de Morena confirmaron que perdieron su documento migratorio.

Andy López Beltrán Crédito: X / @Juan_OrtizMX
Andy López Beltrán Crédito: X / @Juan_OrtizMX

El caso más reciente es el de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena.

El 13 de agosto de 2026, Andy López Beltrán informó que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa. Lo hizo mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión como una medida “politiquera y propagandística”.

El morenista aseguró que no existe ninguna investigación o prueba de conducta delictiva en su contra y señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de impulsar la cancelación.

Además de Andy López Beltrán, algunas de las figuras mexicanas que han reconocido públicamente la cancelación de su visa estadounidense han sido Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; su exesposo, Carlos Torres Torres; entre otros alcaldes y pequeños funcionarios.

En todos los casos, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido bajo reserva las razones individuales de la medida, ya que la información relacionada con las visas forma parte de los expedientes migratorios confidenciales.

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