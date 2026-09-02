PT cierra filas con Claudia Sheinbaum y respalda reformas de la 4T rumbo a 2027

PT defiende logros de la 4T y confirma alianza electoral con Morena y PVEM.

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El Partido del Trabajo (PT) reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación, al tiempo que confirmó su intención de mantener la alianza electoral con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su intervención en el Congreso de la Unión, el diputado petista Reginaldo Sandoval Flores defendió los resultados que, a su consideración, ha generado el llamado “humanismo mexicano”, modelo que atribuyó a los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.

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Sandoval sostuvo que México atraviesa una etapa de mayor estabilidad económica y social, además de destacar una política exterior basada en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias.

Reginaldo Sandoval destaca reformas impulsadas por la 4T

El legislador afirmó que desde 2018 el Poder Legislativo ha acompañado una transformación de las instituciones y recordó algunas de las reformas aprobadas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Entre ellas mencionó la creación de la Guardia Nacional, la incorporación de los programas sociales a la Constitución, la reforma al Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas.

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También destacó la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas en 2030, así como las modificaciones relacionadas con la no reelección y la prohibición del nepotismo electoral.

De acuerdo con Sandoval, estos cambios forman parte de una estrategia para modificar el modelo económico y político que, según sostuvo, prevaleció durante décadas.

Economía y programas sociales, entre los argumentos del PT

El diputado también presentó cifras para respaldar su valoración sobre la situación económica y social del país. Señaló que el salario mínimo mensual pasó de alrededor de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026.

Entre los principales datos que expuso se encuentran:

Una reducción de 200 mil millones de pesos en el gasto corriente frente a 2024.

Ingresos tributarios históricos por 6.046 billones de pesos durante 2025.

Más de 35 mil millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026.

Una tasa de desempleo de 2.7 por ciento .

Una disminución de la pobreza laboral durante el segundo trimestre de 2026.

Cerca de 30 millones de hogares beneficiados por al menos un programa social.

Sandoval también mencionó las pensiones para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y programas dirigidos al campo y al sector pesquero.

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Seguridad y soberanía, ejes de la defensa del gobierno

En materia de seguridad, el petista aseguró que los homicidios dolosos han disminuido 51 por ciento respecto de 2024 y que los delitos de alto impacto presentan una reducción de 54 por ciento desde 2018.

Según los datos expuestos durante su intervención, las autoridades han detenido a decenas de miles de personas y decomisado más de 32 mil armas.

El legislador atribuyó estos resultados a una estrategia basada en inteligencia, coordinación institucional y atención a las causas de la violencia. También defendió que la política de seguridad permanezca bajo conducción de las instituciones mexicanas frente a cualquier presión externa.

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Sandoval llamó a fortalecer la unidad nacional y sostuvo que ninguna diferencia política debe colocarse por encima de la soberanía y la dignidad del país.

Morena, PT y PVEM preparan alianza rumbo a 2027

El respaldo del PT ocurre mientras Morena, PT y PVEM avanzan en la definición de su estrategia electoral rumbo a 2027.

En abril pasado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó que existiera una crisis dentro de la coalición y explicó que la incorporación de Citlalli Hernández a tareas partidistas buscaba fortalecer la coordinación con sus aliados.

Monreal señaló entonces que, para preservar la alianza, primero deberían establecerse mecanismos comunes para la selección de candidaturas y evitar que los partidos se adelantaran a postular aspirantes. También planteó que las encuestas serían determinantes para definir a quienes competirían bajo la coalición.

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En este contexto, el PT reafirmó que continuará trabajando junto con Morena y PVEM para los procesos electorales de 2027 y 2030.

Con el inicio del tercer año de la LXVI Legislatura, el partido petista busca mantener su respaldo a la agenda de reformas del gobierno de Sheinbaum y consolidar la coalición oficialista de cara a los próximos comicios.