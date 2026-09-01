CFE acusa “vandalismo” detrás del mega apagón en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas

Cobertura de las labores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el servicio eléctrico. El video muestra imágenes nocturnas de una torre de transmisión. Se observa una estructura metálica y la manipulación de componentes en la parte superior. Estos trabajos se realizaron en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche, tras incidentes que afectaron la infraestructura eléctrica. Es un registro de operaciones de reparación.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que un apagón afectó la noche del lunes a zonas de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y también reportes en Campeche, luego de la desconexión de dos líneas de alta tensión por presuntos actos de “vandalismo”; el servicio quedó restablecido al 100% a las 3:08 de la madrugada de este martes, mientras personal técnico inspeccionó la infraestructura para determinar la causa del evento.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras la salida de operación de dos líneas de alta tensión a causa de actos de vandalismo, el avance de restablecimiento de los usuarios afectados en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas es del 55%.

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“Una vez que el personal logró acceder a la zona donde se ubican las estructuras de transmisión de energía con daño en las cadenas de aislamiento, inició con labores para restituir el servicio. Al momento se ha culminado con el remplazo de aisladores de una línea.

“Se mantiene comunicación y coordinación con gobiernos estatales y municipales. Los hospitales de la región cuentan con energía eléctrica a través de la red o por medio de plantas de emergencia.

Elementos de la marina custodiaron a las decenas de trabajadores de la CFE mientras trabajaron arduamente para reestablecere el servicio en los cuatros estados Foto: CFE

“La CFE refrenda su compromiso, en este tipo de contingencias, para recuperar el suministro a los usuarios afectados, en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de su personal y de la población.

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“Agradecemos su comprensión y seguiremos informando por los canales institucionales.

“Los cortes comenzaron alrededor de las 20:00 y se prolongaron por varias horas. La empresa pública señaló a las 23:01 que la desconexión había afectado de forma parcial el suministro eléctrico en usuarios de la Península de Yucatán y del sureste”, dijo la comisión encargada de surtir la energía eléctrica.

“La afectación no tuvo el mismo alcance en todas las zonas. En varios puntos se presentaron interrupciones parciales y no una suspensión absoluta en toda la región, lo que apuntó a un problema en la red de transmisión más que a fallas aisladas en sistemas municipales de distribución.

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Elementos de la marina custodiaron a las decenas de trabajadores de la CFE mientras trabajaron arduamente para reestablecere el servicio en los cuatros estados Foto: CFE

El suministro regresó de madrugada tras maniobras en líneas de alta tensión

La CFE explicó que su personal realizó maniobras inmediatas en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía para restablecer el servicio. También indicó que cuadrillas técnicas llegaron al sitio para revisar la infraestructura y reemplazar aisladores dañados.

Horas después, se informó que la afectación en el par de líneas de alta tensión estaba relacionada con “actos de vandalismo”. Las líneas de transmisión son estructuras de cables de alta tensión y torres metálicas que transportan grandes volúmenes de energía a largas distancias, por lo que su desconexión puede comprometer la estabilidad de amplias zonas del sistema eléctrico.

La empresa no precisó cuántas personas resultaron afectadas. Tampoco detalló, al menos durante la contingencia, la magnitud total del evento ni si se aplicó una desconexión de cargas como medida operativa para evitar un fallo mayor en la red.

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Ese punto resultó central para entender el alcance del apagón: ante fallas de transmisión, el sistema eléctrico puede retirar temporalmente ciertas cargas para conservar el equilibrio de la red y evitar un colapso más amplio. Hasta el cierre de los reportes incluidos en la información original, no se había confirmado oficialmente si ese procedimiento se utilizó en esta contingencia.

Dese la noche de este lunes jubo un mega apagón en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas Foto: CFE

Cancún y Mérida resintieron fallas en servicios y movilidad

En Cancún, una de las zonas más afectadas, se quedaron sin luz más de 20 regiones y supermanzanas. La contingencia ocurrió con temperaturas de hasta 37 °C, lo que elevó el malestar entre habitantes que pasaron parte de la noche sin ventiladores ni aire acondicionado.

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Las autoridades desplegaron un operativo con policías y agentes de tránsito porque varios semáforos dejaron de funcionar. También iniciaron patrullajes nocturnos para prevenir robos y saqueos mientras persistía la falta de energía.

En Mérida, usuarios compartieron videos de la interrupción del servicio que circularon ampliamente en redes sociales. En una respuesta pública a uno de los afectados, la CFE escribió: “Lamentamos la situación. Estamos aquí para ayudarle; por favor, envíenos por mensaje privado los datos de su servicio para revisar su caso y brindarle una atención personalizada. Con gusto daremos seguimiento a su reporte”.

La contingencia también alcanzó a Tizimín, en el oriente de Yucatán. Ahí el apagón no fue generalizado: sectores del sur, centro y poniente de la ciudad permanecieron sin energía, mientras que puntos del norte conservaron el servicio.

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Las comisarías de Dzonot Carretero y Sucopo estuvieron entre las comunidades que reportaron interrupciones. Habitantes expresaron molestia porque el corte coincidió con una noche de calor elevado, lo que complicó todavía más el descanso y las condiciones dentro de las viviendas.

A la falta de electricidad se sumaron problemas en telecomunicaciones. Usuarios de distintas zonas informaron pérdida o intermitencia en la señal de telefonía celular, lo que dificultó llamadas y otros servicios móviles durante varias horas.

La propia CFE señaló que mantuvo comunicación con gobiernos estatales para atender la contingencia. El restablecimiento total del suministro se confirmó a las 3:08 de la madrugada, después de una noche de afectaciones en energía, movilidad urbana y comunicaciones en varios puntos del sureste.

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La desconexión de dos líneas de transmisión provocó apagones parciales en Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y reportes de afectación en Campeche.

El servicio comenzó a fallar alrededor de las 20:00 y la CFE informó el restablecimiento total a las 3:08 de la madrugada.

Cancún, Mérida y Tizimín registraron consecuencias en semáforos, telefonía celular y condiciones de vida por el calor nocturno.