Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura este martes 1 de septiembre

Un café y la prensa acompañan una calculadora con la cotización del dólar en México, frente a un mercado animado al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la apertura de la jornada de este martes, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17 pesos mexicanos, marcando una leve variación al alza del 0,03% respecto al precio de cierre anterior de 16,99 pesos, según datos del Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,29%, aunque en comparación con hace un año ha registrado una caída del 7,17%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano muestra una tendencia positiva tras un día consecutivo de incrementos. La volatilidad actual se sitúa en 2,61%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 7,32%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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El contexto externo representa el principal obstáculo para el peso mexicano este martes. El dólar avanzó frente a otras monedas mientras aumentaron los rendimientos de la deuda soberana en distintos mercados.

A ello se suma el encarecimiento del petróleo ante las tensiones en Medio Oriente, un escenario que vuelve a alimentar los temores sobre la inflación y posibles incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

¿En cuánto abrió el dólar hoy martes 1 de septiembre?

El dólar abrió este martes en aproximadamente 17.03 pesos mexicanos, una cotización prácticamente estable respecto de los niveles registrados al cierre de agosto.

Estas son algunas de las principales referencias del tipo de cambio durante la mañana:

Cotización de apertura: aproximadamente 17.03 pesos por dólar.

Referencia posterior: alrededor de 17.00 pesos por dólar.

Máximo observado: cerca de 17.04 pesos.

Mínimo observado: alrededor de 17.00 pesos.

Último FIX disponible de Banxico: 17.0427 pesos por dólar.

Tipo de cambio para obligaciones pagaderas en México: 16.9712 pesos por dólar.

El FIX no debe confundirse con la cotización de apertura. El Banco de México (Banxico) lo determina en días hábiles bancarios mediante un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y lo publica posteriormente como referencia oficial.

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Además, los precios que ofrecen bancos y casas de cambio pueden diferir considerablemente de la cotización interbancaria debido a los márgenes de compra y venta establecidos por cada institución.

Peso mexicano comienza septiembre cerca de las 17 unidades

La apertura de este martes confirma que la zona de 17 pesos por dólar continúa funcionando como una referencia clave para el mercado cambiario.

Durante agosto, el peso llegó a fortalecerse por debajo de 16.90 unidades por dólar, niveles no observados desde finales de mayo de 2024. Sin embargo, durante las últimas jornadas el billete estadounidense consiguió recuperar parte del terreno perdido.

El movimiento no implica que haya desaparecido la fortaleza acumulada por la moneda mexicana. El peso continúa significativamente por encima de los niveles observados un año atrás, aunque ahora enfrenta un escenario internacional menos favorable.

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Uno de los elementos que podrían añadir volatilidad durante septiembre es la incertidumbre relacionada con el T-MEC. Reuters reportó este martes que las dudas sobre el futuro del acuerdo comercial están frenando nuevas inversiones en México: pese a que la inversión extranjera directa alcanzó un récord de 35 mil millones de dólares durante el primer semestre de 2026, buena parte correspondió a reinversión de utilidades y las nuevas inversiones disminuyeron 13%.

Dólar se fortalece por expectativas de tasas más altas en EEUU

El principal factor externo de la jornada es el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a otras divisas.

El índice dólar avanzó alrededor de 0.2% este martes, mientras los mercados aumentaron sus apuestas sobre un nuevo incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Los operadores asignaban una probabilidad cercana al 65% a un aumento durante septiembre.

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Las expectativas cambiaron después de las recientes declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien mantuvo una postura restrictiva sobre el combate a la inflación.

Las tasas más elevadas suelen beneficiar al dólar porque aumentan el rendimiento de activos denominados en esa moneda. Para divisas emergentes como el peso mexicano, este escenario puede generar presión debido a que parte del capital internacional encuentra mayores incentivos para colocarse en instrumentos estadounidenses.

Bonos de Estados Unidos y petróleo presionan a los mercados

La deuda estadounidense también está desempeñando un papel relevante. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años llegó este martes aproximadamente a 4.79%, su nivel más alto desde enero de 2025.

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El aumento forma parte de una venta generalizada de bonos internacionales provocada por las preocupaciones sobre inflación y tasas de interés. Japón, Reino Unido y Alemania también registraron fuertes incrementos en los rendimientos de su deuda.

Al mismo tiempo, el petróleo volvió a encarecerse por la escalada de tensiones en Medio Oriente. El Brent avanzó alrededor de 2% y llegó a superar los 92 dólares por barril, ante el temor de que el conflicto afecte el tránsito por el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro mundial de energía.

Un petróleo más caro puede aumentar las presiones inflacionarias y reforzar las expectativas de tasas elevadas en Estados Unidos, proporcionando indirectamente soporte adicional al dólar.

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¿Qué puede pasar con el precio del dólar durante septiembre?

El comportamiento del USD/MXN durante las próximas jornadas dependerá en buena medida de los indicadores económicos estadounidenses.

Los inversionistas esperan especialmente el próximo reporte de empleo de Estados Unidos. Una creación de puestos de trabajo superior a las expectativas podría reforzar la posibilidad de que la Fed aumente las tasas, mientras que cifras débiles podrían reducir las apuestas de endurecimiento monetario.

También serán determinantes la evolución del petróleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro y cualquier cambio en las tensiones geopolíticas.

Por ahora, el precio del dólar hoy martes 1 de septiembre comenzó alrededor de 17.03 pesos mexicanos y posteriormente se movió cerca de la barrera de 17 unidades. El peso inicia el mes mostrando resistencia, pero enfrenta un entorno más complejo debido al fortalecimiento global del dólar, las expectativas de mayores tasas de la Fed y el repunte de los rendimientos de la deuda estadounidense.

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