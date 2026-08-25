¿Dónde recojo mi tarjeta del Bienestar? La herramienta oficial para ubicar tu módulo con la CURP

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realiza del 24 al 30 de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los nuevos beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores pueden ubicar su módulo de entrega ingresando su CURP en el portal gob.mx/bienestar.

El proceso arrancó este 24 de agosto y concluye el 30 del mismo mes. Está dirigido a quienes se registraron en junio y aún no cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar, el instrumento con el que comenzarán a recibir sus pagos bimestrales.

La herramienta en línea muestra el día, la hora y la sede asignados a cada persona. Basta con ingresar la CURP en el portal oficial para obtener esa información.

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La CURP es el único dato necesario para consultar el módulo asignado en gob.mx/bienestar. (Foto: Gobierno de México)

La consulta previa evita traslados innecesarios y permite verificar que los datos del registro coincidan con los del sistema.

Quienes proporcionaron un número de celular durante su inscripción también reciben un SMS con los datos de su cita.

Las autoridades recomiendan respetar el horario indicado en ese mensaje para evitar concentraciones en los módulos. La atención opera de 10:00 a 16:00 horas durante todo el periodo de entrega.

Los pagos bimestrales se depositan en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. (Redes)

Qué documentos llevar al módulo

Al presentarse en el módulo, el beneficiario debe llevar una identificación oficial vigente con fotografía, tanto en original como en copia.

Los documentos aceptados son la credencial para votar, el pasaporte y la credencial del INAPAM. Además de la identificación, se debe presentar el comprobante de trámite que se entregó al momento de la inscripción en junio.

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La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio habilitado para cobrar las pensiones federales. (Foto: Gobierno de México)

No es necesario acudir antes de la fecha asignada. El sistema de entrega opera con citas programadas, por lo que presentarse fuera del horario indicado puede generar esperas o imposibilitar la atención ese día.

Las autoridades sugieren revisar con anticipación la información en el portal para evitar confusiones al momento de trasladarse al módulo.

El saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar se puede consultar por mensaje de texto al número registrado, a través de la app Banco del Bienestar o llamando a la Línea Bienestar al 800 639 4264, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Pensión Mujeres Bienestar: quiénes la reciben y cuánto dinero otorga

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mexicanas de 60 a 64 años de edad. Otorga 3 mil 100 pesos bimestrales depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

La credencial para votar, el pasaporte y la credencial del INAPAM son identificaciones válidas para recoger la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 3 millones de mexicanas reciben actualmente este apoyo en todo el país. Las nuevas derechohabientes que retiren su tarjeta en agosto son mujeres que completaron su registro durante junio de 2026 en los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar.

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El programa opera a nivel nacional y no requiere que la beneficiaria cuente con historial de cotización ante el IMSS o el ISSSTE. La única condición es tener entre 60 y 64 años y ser mexicana.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pagos se realizan conforme al calendario oficial, que se publica en canales del gobierno los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Una vez que la nueva derechohabiente recoge su tarjeta, queda incorporada a ese calendario de cobro.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: quiénes la reciben y de cuánto es el pago

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a todas las personas de 65 años en adelante, sin distinción de género.

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Con más de 13.8 millones de derechohabientes, es el programa de pensión universal más amplio del país.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar migran automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Foto: gobierno de México)

Las personas que cumplen 65 años y ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar migran automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con lo que su depósito bimestral sube de 3 mil 100 a 6 mil 400 pesos.

Al igual que la Pensión Mujeres Bienestar, los depósitos siguen el calendario bimestral de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a todas las personas de 65 años en adelante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio de cobro habilitado para recibir estos apoyos, por lo que recogerla en el módulo asignado es un paso indispensable para comenzar a cobrar.

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