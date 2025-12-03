México

Dua Lipa y Fher de Maná hacen dueto con “Oye mi amor” en concierto en CDMX

La artista británica invitó al cantante mexicano para interpretar juntos uno de sus famosos temas de rock en español

La artista británica invitó al cantante mexicano para interpretar juntos uno de sus famosos temas de rock en español. (Captura de pantalla TikTok / @valecitajasso)

En el Estadio GNP Seguros, Dua Lipa sorprendió durante su segundo concierto en Ciudad de México al interpretar junto a Fher Olvera de Maná el tema ‘Oye mi amor’. El encuentro, celebrado el 2 de diciembre ante un recinto abarrotado, generó gran entusiasmo entre las miles de personas presentes, quienes presenciaron una colaboración inédita entre la artista británica y el vocalista de la banda mexicana.

La participación del vocalista de Maná se integró como parte de la gira Radical Optimism Tour de Dua Lipa, que este año contempla tres fechas en la capital mexicana. El setlist incluyó éxitos internacionales como “Houdini”, “Training Season”, “Don’t Start Now”, “Levitating” y más. Hacia la mitad del espectáculo, la cantante volvió a rendir un tributo directo a la música popular mexicana con la interpretación de este éxito de Maná.

El repertorio de Dua Lipa en esta gira por América Latina ha incluido piezas en español adaptadas a cada país anfitrión, sumando así versiones de clásicos regionales a sus conciertos. Durante su presentación previa, la británica interpretó “Bésame Mucho”, mientras que en otros países eligió temas emblemáticos como “Música Ligera” en Argentina, “Cariñito” en Perú y “El Duelo” en Chile. En Brasil, sobresalieron versiones de “Más que nada” y “Magalenha”.

Así fue el dueto de Dua Lipa y Fher de Maná con “Oye mi amor” en la CDMX. (Tiktok: @valecitajasso)

Cabe señalar que la cantante ha marcado cada show con producciones de alto nivel, acompañada de coreografías y visuales diseñados para cada escenario. Su última presentación en México está programada para el 5 de diciembre de 2025, donde se prevé que cierre el recorrido nacional del tour, luego de ofrecer un homenaje personal al público mexicano y a la música local en cada fecha.

“México es más rápido que la IA”, “Se agradece que haga el esfuerzo de cantar en español”, “Qué increíble”, “Icónica”, “Existen mejores”, “Hubiera sido Caifanes”, fueron algunos de los mensajes que llenaron las redes sociales tras la viralización de dicho momento.

Dua Lipa ofreció un homenaje personal al público mexicano y a la música en cada fecha.- crédito @dualipa / Instagram

“Oye mi amor”, el tema emblemático de Maná que conquistó Latinoamérica

“Oye mi amor” es una de las canciones más reconocidas de la banda mexicana Maná. Publicada en 1992 como parte del álbum “¿Dónde jugarán los niños?”, la melodía destaca por su ritmo enérgico y su fusión de rock con elementos latinos. A lo largo de los años, la pieza se convirtió en un himno del repertorio latinoamericano, ganando popularidad en diversos países. La letra aborda una historia de amor y desamor, resaltando frases directas y pegajosas. Su éxito consolidó a Maná como referencia en la música en español y mantiene vigencia en presentaciones actuales.

