México

Pensión para Personas con Discapacidad 2026: cuándo se acaba el apoyo para beneficiarios

El programa entrega un apoyo económico de 3,300 pesos bimestrales

Al cumplir 65 años, los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad dejan de recibir el apoyo y son incorporados automáticamente al padrón de la Pensión para Personas Adultas Mayores (Foto: Gobierno de México)
Al cumplir 65 años, los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad dejan de recibir el apoyo y son incorporados automáticamente al padrón de la Pensión para Personas Adultas Mayores (Foto: Gobierno de México)
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Al cumplir 65 años, los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad dejan de recibir el apoyo y son incorporados automáticamente al padrón de la Pensión para Personas Adultas Mayores, siempre que su registro sea validado. El Gobierno de México establece este cambio en el bimestre en que la persona cumple la edad límite, con la finalidad de asegurar la continuidad en la entrega de recursos.

Durante 2026, la Pensión para Personas con Discapacidad entrega un apoyo de 3,300 pesos bimestrales. Al llegar a los 65 años, el monto para quienes pasan a la Pensión para Personas Adultas Mayores aumenta a 6,400 pesos bimestrales.

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Cabe señalar que la Secretaría de Bienestar aclara que el cambio es automático, pero requiere una revisión previa del registro para evitar interrupciones en los pagos.

La Pensión para Personas con Discapacidad se entrega a personas de 0 a 64 años en 24 entidades del país (Gobierno de México)
La Pensión para Personas con Discapacidad se entrega a personas de 0 a 64 años en 24 entidades del país (Gobierno de México)

La edad límite es un día antes de los 65 años

La cobertura de la pensión para discapacidad llega hasta un día antes de cumplir los 65 años. Después de esa fecha, los beneficiarios dejan de estar dentro del rango de edad permitido y, previa validación, se incorporan al programa dirigido a adultos mayores. El cambio se realiza en el bimestre correspondiente al cumpleaños.

En 24 entidades federativas con convenio de universalización, la pensión cubre a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años. En los ocho estados donde no existe este convenio —Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro—, la cobertura es para menores de 30 años y, en casos específicos, para personas de 30 a 64 años que residan en municipios indígenas, afromexicanos o con alto grado de marginación.

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Joven sentado en banco de madera con muleta y pierna vendada, sosteniendo un documento de 'Reconocimiento de Pensión de Invalidez' en un parque soleado.
Un joven colombiano con una pierna vendada y una muleta a su lado sostiene con orgullo su documento de reconocimiento de pensión por invalidez en un parque soleado de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo participar en la pensión?

Para acceder a la Pensión para Personas con Discapacidad en 2026, los solicitantes deben comprobar su identidad y acreditar que cuentan con una discapacidad permanente. El registro exige presentar acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un certificado médico expedido por una institución pública de salud. También se solicita proporcionar un teléfono de contacto.

De acuerdo con el Inegi, más del 6 por ciento de la población en México vive con alguna discapacidad, con mayor incidencia en mujeres y personas adultas mayores. (Crédito: Gobierno de México)
De acuerdo con el Inegi, más del 6 por ciento de la población en México vive con alguna discapacidad, con mayor incidencia en mujeres y personas adultas mayores. (Crédito: Gobierno de México)

El trámite de incorporación es personal, pero existe la opción de designar a una persona auxiliar, quien debe presentar documentación que acredite el parentesco o relación con el beneficiario, además de identificación, CURP y comprobante de domicilio. La inscripción se realiza en los Módulos de Bienestar, distribuidos en todo el país, con fechas y horarios definidos según la convocatoria oficial de la Secretaría de Bienestar.

1.6 millones de mexicanos reciben la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad
1.6 millones de mexicanos reciben la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad

La pensión está dirigida únicamente a personas que acrediten discapacidad permanente mediante valoración médica oficial. No es suficiente presentar documentos que respalden padecimientos temporales o limitaciones que no sean permanentes.

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