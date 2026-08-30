Hot cakes de camote: receta fácil y esponjosa para un desayuno lleno de sabor

Una torre de hot cakes elaborados con camote se sirve con mantequilla y jarabe de arce sobre un plato cerámico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hot cakes de camote son una opción perfecta para darle un giro a uno de los desayunos más queridos. Su atractivo comienza desde el ingrediente principal: el camote aporta dulzor natural, una textura suave y un sabor ligeramente terroso que combina muy bien con preparaciones dulces.

A diferencia de los hot cakes tradicionales, esta versión tiene una personalidad propia sin necesidad de complicar demasiado la receta. El camote cocido se incorpora a la mezcla para conseguir una masa húmeda y agradable, mientras que la canela y la vainilla aportan ese aroma que hace que el desayuno huela a hogar.

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Prepararlos puede ser también una buena manera de aprovechar camotes que ya estén cocidos. Basta con hacerlos puré y mezclarlos con el resto de los ingredientes para obtener una masa lista para llevar al sartén. El resultado son piezas suaves que pueden acompañarse con fruta, miel o el complemento que más se antoje.

Ingredientes y preparación de los hot cakes de camote

Una pila de hot cakes de camote con jarabe dulce y trozos de tubérculo reposa en un plato junto a camotes enteros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de camote cocido y hecho puré

1 taza de harina de trigo

1 huevo

¾ de taza de leche

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1 cucharada de mantequilla derretida

Mantequilla o aceite para cocinar

Miel, fruta o nueces para acompañar

Preparación

Coloca el camote cocido en un recipiente y aplástalo hasta obtener un puré uniforme.

Añade el huevo, la leche, la esencia de vainilla y la mantequilla derretida. Mezcla hasta integrar.

En otro recipiente combina la harina, el azúcar, el polvo para hornear, la canela y la pizca de sal.

Incorpora los ingredientes secos a la mezcla de camote y remueve suavemente hasta obtener una masa homogénea.

Calienta un sartén a fuego medio y agrega un poco de mantequilla o aceite.

Vierte una porción de la mezcla y cocina hasta que aparezcan pequeñas burbujas en la superficie.

Voltea el hot cake y cocina durante unos minutos más, hasta que ambos lados estén ligeramente dorados.

Repite el procedimiento hasta terminar con toda la mezcla.

Sirve calientes y acompaña con miel, fruta o nueces al gusto.

El truco para conseguir una textura suave

La consistencia del puré de camote tiene un papel importante en el resultado final. Lo ideal es que no tenga demasiados trozos, ya que una textura uniforme permite que se mezcle mejor con los demás ingredientes y ayuda a conseguir hot cakes más suaves.

También conviene evitar batir la masa en exceso después de incorporar la harina. Mezclar solamente hasta integrar los ingredientes ayuda a conservar una textura agradable y evita trabajar demasiado la preparación. Si la mezcla queda demasiado espesa, puede ajustarse con un pequeño chorrito de leche.

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El fuego también merece atención. Un sartén demasiado caliente puede dorar rápidamente el exterior mientras el interior todavía necesita cocción. Mantener una temperatura media permite que los hot cakes se cocinen de manera más uniforme y adquieran ese tono dorado que los hace irresistibles.

Una forma sencilla de servirlos

Una pila de tortitas de camote se presenta en un plato con mantequilla y jarabe junto a camotes enteros y rebanados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez listos, estos hot cakes pueden convertirse en un desayuno tan sencillo o abundante como se prefiera. La miel aporta un toque dulce que combina naturalmente con el camote, mientras que la fruta fresca puede añadir contraste de textura y frescura.

Las nueces también funcionan muy bien como acompañamiento, especialmente por el contraste crujiente frente a la suavidad de cada pieza. No hace falta cubrirlos demasiado: el propio sabor del camote ya aporta carácter suficiente para que el plato tenga personalidad.

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Lo mejor de esta receta es que transforma un ingrediente cotidiano en el protagonista de una preparación reconfortante. Con una masa sencilla, algunos ingredientes básicos y unos minutos frente al sartén, el desayuno puede convertirse en un pequeño momento especial.