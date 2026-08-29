La disputa por Miguel Hidalgo enfrenta a PAN y Morena: América Rangel y María Teresa Ealy se retan a recorrer las calles

Ealy y Rangel intercambian críticas por el trabajo territorial en Miguel Hidalgo.

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Un intercambio en redes sociales entre la diputada federal de Morena, María Teresa Ealy, y la legisladora panista América Rangel abrió un nuevo enfrentamiento político sobre el trabajo territorial y la representación ciudadana en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La polémica comenzó después de que Ealy lanzara un reto público a Rangel para recorrer juntas una colonia de la demarcación, sin espectaculares, lonas ni producción, con el objetivo de escuchar directamente a las y los habitantes.

“Te reto a recorrer juntas la colonia que tú elijas”, planteó la legisladora morenista, quien cuestionó la presencia territorial de la diputada del PAN y aseguró que no la había visto recorriendo las calles, tocando puertas y dialogando de manera directa con los vecinos de Miguel Hidalgo.

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Reto de María Teresa Ealy.

Ealy propuso que ambas acudieran sin elementos publicitarios para que fueran los propios habitantes quienes evaluaran el trabajo realizado por cada una.

América Rangel responde y presume sus resultados electorales en Miguel Hidalgo

La respuesta de América Rangel no tardó en llegar. La diputada panista rechazó el cuestionamiento sobre su actividad territorial y respondió con críticas a la trayectoria electoral de María Teresa Ealy.

Rangel señaló que Ealy nunca ha competido ni obtenido un voto en una elección directa, debido a que llegó a la Cámara de Diputados por el principio de representación proporcional.

Además, la legisladora del PAN destacó sus propios resultados en las urnas y afirmó haber sido en dos ocasiones la diputada más votada en la historia de Miguel Hidalgo.

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Respuesta de América Rangel.

“Primero consigue un voto en tu vida y después me lanzas retos”, respondió América Rangel, elevando el tono del intercambio entre ambas representantes políticas.

El choque ocurre en un contexto en el que las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de confrontación entre figuras de Morena y el PAN, particularmente en temas relacionados con la cercanía con la ciudadanía y los resultados electorales.

María Teresa Ealy llegó a la Cámara de Diputados por representación proporcional

María Teresa Ealy Díaz, de Morena, obtuvo una diputación federal por la vía de representación proporcional tras el proceso electoral celebrado el 2 de junio de 2024, por lo que forma parte de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.

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La legisladora, egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, incursionó en la política después de desarrollar actividades relacionadas con el activismo social, principalmente en temas de violencia de género.

Tras recibir apoyo de Morena, la diputada agradeció por el respaldo firme y solidario ante las amenazas que recibió. Crédito: Instagram/@materesaealymx

Entre los aspectos que forman parte de su trayectoria se encuentran:

Su participación en iniciativas y actividades de apoyo a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

La creación de una fundación enfocada en brindar acompañamiento a mujeres.

Su cargo como Coordinadora Nacional de SUMA JÓVENES desde junio de 2023.

Su llegada a la Cámara de Diputados como representante de Morena por la vía plurinominal.

Aunque América Rangel utilizó precisamente este mecanismo de acceso al Congreso para cuestionar a Ealy, la diputada morenista centró su reto en la presencia directa de las representantes políticas dentro de las colonias de Miguel Hidalgo.

¿Qué cargos tienen María Teresa Ealy y América Rangel?

Actualmente, ambas políticas forman parte de espacios legislativos distintos. María Teresa Ealy es diputada federal por Morena, mientras que América Rangel se ha consolidado como una de las representantes del PAN con actividad política en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Rangel es diputada local y ha representado al Distrito 13, correspondiente a una parte de esta demarcación de la Ciudad de México. Su trayectoria electoral fue uno de los principales argumentos utilizados para responder al reto lanzado por la legisladora federal.

Miguel Hidalgo es una de las alcaldías con mayor competencia política en la capital del país y ha sido escenario de disputas entre Morena y el PAN por la representación de sus habitantes.

El reto para recorrer una colonia de Miguel Hidalgo sigue sobre la mesa

Hasta el momento, el intercambio público ha puesto sobre la mesa dos visiones distintas sobre la actividad política: por un lado, María Teresa Ealy plantea que la cercanía con los vecinos y el trabajo en las calles debe ser el criterio para medir la labor de una representante; por otro, América Rangel sostiene que los resultados obtenidos mediante el voto ciudadano respaldan su trayectoria.

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El reto lanzado por Ealy consiste en que ambas recorran una colonia de Miguel Hidalgo sin publicidad ni producción, únicamente acompañadas por los vecinos. Sin embargo, la respuesta de la diputada panista se centró en cuestionar la falta de experiencia electoral directa de la legisladora de Morena.