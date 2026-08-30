Gustavo Petro, expresidente de Colombia llega a la UNAM: fecha, horario y detalles de su conferencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra representado junto a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gustavo Francisco Petro Urrego, expresidente de Colombia, viajará a México; como parte de su agenda en el país está incluida una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de dejar hace menos de un mes la presidencia en su país.

El evento, titulado “El Capital en el Siglo XXI: Economía política de la crisis climática”, la cual está programada para el próximo miércoles 2 de septiembre en el Auditorio Alfonso Caso, ubicado en la Coordinación de Humanidades, al interior de Ciudad Universitaria (CU).

En una carta dirigida al presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez, Petro comunicó su salida de Colombia entre el domingo 30 de agosto y el 2 de septiembre del presente año, en el marco de su participación en la actividad académica en México.

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El pasado 12 de agosto, el Senado le concedió la autorización correspondiente para que el exmandatario pueda viajar al exterior durante el año siguiente a la conclusión de su mandato, estableciendo como requisito la notificación previa de lugar y fecha de cada desplazamiento, conforme a la Constitución de Colombia.

¿Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro se reunirán?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo del pasado miércoles 26 de agosto que no tiene previsto reunirse con el exmandatario colombiano, Gustavo Petro, durante su visita a México, aunque le dio la bienvenida al país:

“No tengo previsto ningún encuentro, no me han solicitado la reunión, pero bienvenido el presidente Petro”, declaró la mandataria.

Esta fue la primera postal del presidente colombiano Gustavo Petro con la Claudia Sheinbaum, ya como mandataria de México - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Sheinbaum Pardo respaldó las denuncias que hizo Petro durante la primera vuelta presidencial de Colombia,que colocaban como ganador al actual presidente Abelardo de la Espriella. En aquella ocasión pidió que se investigara “hasta lo último” un proceso que concluyó con una segunda vuelta.

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Critican a la UNAM por la gestión en sus eventos

La visita de Gustavo Petro a la máxima casa de estudios se suma a la extensa lista de personajes que han pisado la UNAM para compartir sus experiencias, como Angela Davis, activista feminista y afrodescendiente, la cual participó en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) el pasado miércoles 26 de agosto.

Este video documenta a una multitud de personas sentadas al aire libre en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los asistentes, muchos con sombrillas de colores para protegerse del sol, esperan en una zona exterior. En el suelo se distinguen dos pancartas con textos sobre economía y vivienda. Las imágenes corresponden a la cobertura de un evento con la filósofa Angela Davis en la UNAM, que congregó a un gran número de asistentes.

La Sala Covarrubias, el lugar donde Davis junto a Gina Dent y Amneris Chaparro compartieron sus experiencias, se abarrotó por los asistentes, cuyas filas iniciaron desde las 7:00 horas; la UNAM informó horas más tarde que el cupo estaba lleno y extendieron su invitación a seguir la conversación en línea, provocando que muchas personas quedaran fuera del diálogo. Ante esta situación, distintos usuarios de redes sociales criticaron la organización del evento.

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Para el evento en donde participará el expresidente colombiano, se cambió el lugar, pues previamente estaba programada en el Auditorio Jorge Carpizo, también en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, situación que también han criticado en redes sociales por la falta de organización en este tipo de conversaciones, donde el perfil de los invitados puede atraer a muchas personas.