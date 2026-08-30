México

Sheinbaum presume 78 puentes y 709 km de carreteras nuevas rumbo a su Segundo Informe

El spot incluye 135 caminos artesanales y trabajos de bacheo en la red federal, además de obras en estados como Morelos y Sinaloa

La pieza promocional, difundida con el hashtag #HonestidadYResultados, anticipa datos de la red vial que la presidenta presentará el próximo 1 de septiembre, con testimonios narrados y un mensaje sobre seguridad y traslados familiares

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La cuenta oficial de Claudia Sheinbaum en X publicó este fin de semana un video promocional que adelanta las cifras de infraestructura carretera que la presidenta presentará en su Segundo Informe de Gobierno, previsto para el próximo 1 de septiembre. La pieza, etiquetada con el hashtag #HonestidadYResultados, combina testimonios narrados con datos duros sobre la red vial del país.

Las cifras que encabezan el mensaje

El spot, dividido en dos voces narrativas, apela a un argumento emocional —“llegas seguro y pasas más tiempo con tu familia”— antes de desglosar los avances reportados por el gobierno federal:

  • 78 puentes construidos o rehabilitados en todo el país.
  • 709 kilómetros de carreteras nuevas.
  • 135 caminos artesanales en distintas regiones.
  • Trabajos de bacheo en la red carretera federal.

El video cierra con la frase que se ha convertido en eslogan del sexenio: “Con honestidad, damos resultados”.

El contexto detrás del video

Las cifras no aparecen de forma aislada. Forman parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera, que opera a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y que, de acuerdo con reportes previos de la propia mandataria, contempla una inversión superior a los 315 mil millones de pesos entre recursos públicos y privados a lo largo del sexenio.

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Entre los proyectos que respaldan la cifra de puentes, la SICT ha reportado la conclusión de obras como Los Muros, en Morelos, y Pérez Escobosa, en Sinaloa, mientras que el puente Nichupté, en Quintana Roo, y el Rizo de Oro, en Chiapas, se encontraban en etapas avanzadas de construcción según los últimos cortes oficiales.

En cuanto a los caminos artesanales —construidos junto con comunidades indígenas y rurales—, el gobierno federal ha señalado que este componente forma parte de una estrategia de conectividad para zonas de difícil acceso, con inversiones adicionales programadas hasta 2030.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender la explicación que dio la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján.
El spot incluye 135 caminos artesanales y trabajos de bacheo en la red federal, además de obras en estados como Morelos y Sinaloa, como parte de la narrativa previa al informe presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe con tono de campaña

El formato del video —música, narración emotiva y datos presentados como logros acumulados— replica el estilo de los spots institucionales que suelen difundirse en la antesala de los informes presidenciales. Este tipo de material busca fijar la narrativa oficial antes de que la oposición o los medios ofrezcan sus propias lecturas de los resultados.

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El Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum llega en un momento en que la administración federal ha insistido en mostrar avances tangibles en obra pública, un terreno que Morena ha identificado como clave para consolidar el respaldo social hacia el proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”.

Lo que falta por confirmar

Hasta el momento, el gobierno federal no ha detallado, dentro de este video específico, el costo total ni el calendario de conclusión de las obras mencionadas, por lo que las cifras deberán contrastarse con el informe completo que la presidenta rendirá el 1 de septiembre. Tampoco se ha precisado si los 709 km de carreteras nuevas corresponden a obra ya concluida o a proyectos en distintas fases de ejecución, una distinción que en informes previos de la SICT sí se ha hecho de forma explícita.

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