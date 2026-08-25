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Se salvó la operación del Senado de Colombia: Ministerio de Hacienda autorizó una adición de $45.000 millones que cubre temporalmente contratistas, tecnología y servicios básicos

La asignación adicional cubre la operación hasta el 31 de diciembre de 2026 y desactiva un faltante que superaba los $35.000 millones, con riesgo para la actividad legislativa y administrativa de la corporación

Honorio Henríquez anunció que la gestión ante el Ministerio de Hacienda permitió pasar de un faltante de $35.000 millones a una adición de $45.000 millones - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Honorio Henríquez anunció que la gestión ante el Ministerio de Hacienda permitió pasar de un faltante de $35.000 millones a una adición de $45.000 millones - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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El Senado de la República obtuvo una adición presupuestal de $45.000 millones autorizada por el Ministerio de Hacienda para cubrir su operación hasta final de año, después de arrastrar un déficit de $35.000 millones que, de no resolverse, amenazaba el funcionamiento legislativo y administrativo de la corporación.

La nueva disponibilidad aplica para la vigencia actual, hasta el 31 de diciembre de 2026, y busca cubrir gastos en un momento en que en el Congreso existía preocupación por un faltante que superaba los $35.000 millones. Ese hueco, según lo informado, comprometía la actividad de bancadas y comisiones, así como el soporte cotidiano de la entidad.

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El anuncio lo hizo el presidente del Senado, el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez, que presentó la autorización como el resultado de una gestión reciente ante la cartera de Hacienda.

“Estamos dando resultados. Conseguimos los recursos para el normal funcionamiento del Senado de la República. De un déficit de $35.000 millones, pasamos a $45.000 millones que conseguimos gracias a la gestión de nuestro secretario general, doctor Diego González, y la doctora Astrid Salamanca, directora administrativa”, afirmó.

La adición presupuestal del Senado cubrirá bienes y servicios, pagos a contratistas y apoyo a funcionarios no vinculados a la planta del Capitolio Nacional - crédito Ministerio de Hacienda
La adición presupuestal del Senado cubrirá bienes y servicios, pagos a contratistas y apoyo a funcionarios no vinculados a la planta del Capitolio Nacional - crédito Ministerio de Hacienda

Dichos recursos se destinarán a la adquisición de bienes y servicios del Senado, una bolsa de gasto que, de acuerdo con lo explicado en el anuncio, incluye pagos a contratistas y a otros funcionarios no vinculados a la planta, necesarios para el cumplimiento de las labores misionales del Capitolio Nacional.

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También se usarán para financiar el mantenimiento de los sistemas tecnológicos y sostener la labor legislativa hasta el cierre del periodo de sesiones de este año.

En el detalle operativo mencionado alrededor de la alerta presupuestal aparecen además el parque automotor de seguridad, el mantenimiento de las sedes del Capitolio Nacional y los trámites para proveer elementos de consumo en las oficinas.

Ese frente administrativo involucra a la Sección de Suministros y a las unidades de Almacén, Correspondencia, Fotocopiado y Archivo Administrativo. Los recursos son administrados por la División de Bienes y Servicios del Senado.

Recursos para inversión en Educación representan el 39,4% del total ejecutado - crédito Colprensa
El déficit de $35.000 millones amenazaba el funcionamiento legislativo y administrativo del Senado, incluidas bancadas y comisiones - crédito Colprensa

Henríquez atribuyó el resultado a la gestión del secretario general Diego González y de la directora administrativa Astrid Salamanca Rahin. En sus declaraciones, detalló la obtención de los fondos como una salida directa al déficit operativo que amenazaba las actividades de la corporación.

El origen del ajuste estuvo en una advertencia hecha a finales de julio del presente año, en la sesión del 28 de ese mes, cuando al presidente del Senado se le informó una complicación en la asignación presupuestal proveniente del Ministerio de Hacienda. Henríquez llevaba apenas unos días en el cargo y salió de la plenaria para buscar una reunión con la cartera.

“Vamos al Ministerio de Hacienda a exponer el presupuesto de la entidad. Nos dieron una cita porque hay un faltante en el presupuesto. Voy con la directora administrativa y el secretario general”, dijo entonces a los medios de comunicación.

La administración de Gustavo Petro apropió los $45.000 millones un día antes de dejar el poder, el 6 de agosto. En ese momento aún no se había posesionado el gobierno de Abelardo de la Espriella y el ministro seguía siendo Germán Ávila.

La autorización despejó una presión inmediata sobre el funcionamiento del Legislativo, pero dejó abiertos varios puntos técnicos. Henríquez no precisó el cronograma de ejecución, tampoco detalló si la modificación quedó formalizada mediante decreto o resolución del Ministerio de Hacienda, ni si el ajuste se hizo por traslado interno, por adición de recursos frescos al Presupuesto General de la Nación o por una combinación de ambos mecanismos.

La gestión presupuestal ocurrió en medio de una relación política tensa con el Ejecutivo

Los recursos también financiarán sistemas tecnológicos, el parque automotor de seguridad, el mantenimiento de sedes y suministros de oficinas del Capitolio Nacional, según lo expresado por el presidente del Senado, Honorio Henríquez - crédito @honohenriquez/X
Los recursos también financiarán sistemas tecnológicos, el parque automotor de seguridad, el mantenimiento de sedes y suministros de oficinas del Capitolio Nacional, según lo expresado por el presidente del Senado, Honorio Henríquez - crédito @honohenriquez/X

Henríquez llegó a la presidencia del Senado tras derrotar al candidato que apoyó el gobierno de De la Espriella, el senador de La U Alfredo Deluque, mediante una alianza en la que contó con votos del Pacto Histórico. Desde entonces, el texto describe desacuerdos con el Gobierno Nacional, aunque el presidente del Senado ha respaldado algunas iniciativas, sobre todo en materia de seguridad.

El 24 de agosto, por ejemplo, aseguró que desde el Senado “respaldaremos las acciones necesarias para recuperar el control territorial y fortalecer a nuestra Fuerza Pública, como lo ha planteado el presidente Abelardo de la Espriella”.

El roce político más reciente, según el mismo relato, ocurrió cuando el presidente objetó una ley ya aprobada en el Congreso cuyo autor principal es el senador Hernán Cadavid, también del Centro Democrático. La iniciativa buscaba impedir la reducción de requisitos mínimos para acceder a cargos de alta responsabilidad en el Estado.

Cadavid calificó esa decisión como “desconcertante”, mientras el Gobierno sostuvo que el proyecto era “inconstitucional” e “inconveniente”. Henríquez no se pronunció en redes sociales sobre ese episodio.

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