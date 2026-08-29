¿Muy peligrosas? Las enfermedades de la cuñada del Burro Van Rankin que complicaban su salud siendo tan joven

Conoce las enfermedades contra las que luchaba la joven (ig/burrovan)(ig/anablei)

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Ana Lucía Bleizeffer murió este 27 de agosto de 2026 a los 37 años. Desde los 5 tenía diabetes, padecía hipotiroidismo y problemas renales. La causa oficial de muerte no se ha confirmado, pero el cuadro clínico que cargó durante toda su vida adulta incluía tres de las condiciones más agresivas que puede enfrentar una persona joven.

Su padre, don Jesús, le donó un riñón en octubre de 2015. Diez años después, en 2025, Bleizeffer celebró ese trasplante en redes sociales. El festejo duró poco: en los meses siguientes volvió a la hemodiálisis.

La diabetes desde los 5 años: una enfermedad que no da tregua

El Burro Van Ranking a menudo daba ánimos a su cuñada (ig/burrovan) (ig/anahblei)

La diabetes tipo 1 se diagnostica cuando el páncreas deja de producir insulina de manera permanente. Ana Lucía la padeció desde la infancia, lo que la obligó a inyectarse insulina cada día durante más de tres décadas.

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A diferencia de la diabetes tipo 2, que suele aparecer en la adultez y está relacionada con el estilo de vida, la tipo 1 es autoinmune: el propio sistema del cuerpo destruye las células que producen insulina. No tiene cura. El control depende de medicación constante, monitoreo de glucosa y ajustes permanentes en la alimentación.

Cuando la diabetes no se controla de manera estricta durante años, los riñones son uno de los primeros órganos en deteriorarse. Ese daño progresivo se llama nefropatía diabética y es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en México.

La insuficiencia renal crónica: por qué se necesita un trasplante y qué pasa cuando falla

Burro Van Rankin ayudó a animar a su cuñada cuando fue hospitalizada en 2023 (redes sociales)

Los riñones filtran la sangre y eliminan desechos a través de la orina. Cuando fallan de forma irreversible, el cuerpo acumula toxinas que en condiciones normales se expulsan. El paciente entra en lo que se llama enfermedad renal en etapa terminal.

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En ese punto, las opciones son dos: diálisis de por vida o un trasplante. La hemodiálisis —el procedimiento al que Ana Lucía fue sometida en sus últimos meses— conecta al paciente a una máquina que limpia la sangre de manera artificial, generalmente tres veces por semana durante varias horas cada sesión. Es un tratamiento que sostiene la vida, pero no reemplaza la función completa del riñón.

El trasplante ofrece mejor calidad de vida, pero no es una solución definitiva. El órgano trasplantado puede fallar años después, como ocurrió con Bleizeffer: el riñón que le donó su padre en 2015 dejó de funcionar y en 2023 necesitaba uno nuevo.

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El segundo trasplante habría llegado un día antes de su muerte

(Captura en de Instagram)

El 26 de agosto de 2026, Ana Lucía publicó en sus redes que había recibido (o estaba por recibir) un segundo trasplante de riñón. “Dios nunca se equivoca. 26 de agosto 2026 un día que jamás se me va olvidar. Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos”, escribió.

En la misma publicación agradeció a su donadora: “Y a mi donadora hermosa que tiene un enorme corazón que jamás dudó en decir yo te doy vida. Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor… y yo lo llevaré conmigo toda la vida”.

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Al día siguiente, este 27 de agosto, murió.

El hipotiroidismo: la tercera condición que sumaba carga al organismo

Burro Van Rankin sufrió la perdida de su cuñada.

Ana Lucía también padecía hipotiroidismo, una condición en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Esa hormona regula el metabolismo, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y el funcionamiento de prácticamente todos los órganos.

En pacientes con diabetes e insuficiencia renal, el hipotiroidismo agrava el cuadro: ralentiza el metabolismo, dificulta el control de la glucosa y puede afectar la función cardiovascular. Los tres padecimientos juntos forman una combinación que exige tratamiento simultáneo y permanente.

Magda Bleizeffer, su hermana y esposa de Jorge El Burro Van Rankin, la despidió en Instagram: “Mi vasha, te me fuiste y ahora qué hago con tanto dolor, mi Angelita hermosa siempre te voy a extrañar”.

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