Yanet García revela que tuvo romance con un futbolista mundialista y desata sospechas: ¿Quién fue?

La exparticipante del reality fue puesta a prueba con fotografías de jugadores y uno de los nombres provocó una reacción que encendió las especulaciones. (Ilustración: Jesús Aviles)

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La Casa de los Famosos México continúa generando conversación dentro y fuera del mundo del entretenimiento. Aunque el reality se caracteriza por poner bajo los reflectores la vida personal de sus participantes, las historias relacionadas con el deporte también han encontrado un espacio importante dentro de la famosa mansión.

Uno de los principales vínculos con el futbol mexicano ha sido Memo Schutz, conductor de TUDN y actual habitante del programa, quien en diferentes momentos ha hablado sobre su pasión por el futbol y, particularmente, por Pumas. Incluso, durante algunas de las galas, el periodista deportivo ha utilizado atuendos relacionados con el conjunto universitario, convirtiendo al equipo en uno de los temas recurrentes dentro de la casa.

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Sin embargo, el deporte volvió a aparecer en el reality por una situación completamente distinta: los romances entre integrantes del mundo de la televisión y futbolistas profesionales.

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

En esta ocasión, la protagonista fue Yanet García, quien se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México. La conductora, reconocida popularmente como La Chica del Clima, participó en una dinámica en la que tuvo que reaccionar ante fotografías de distintos jugadores que militan o han militado en la Liga MX.

Durante el ejercicio aparecieron varios rostros conocidos del futbol mexicano, aunque hubo dos futbolistas que particularmente captaron la atención de Yanet García. Uno de ellos fue el francés André-Pierre Gignac, histórico delantero de Tigres, mientras que el otro fue Brian Rodríguez, atacante uruguayo naturalizado mexicano y actual elemento del América.

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Foto de archivo del delantero francés André-Pierre Gignac. Estadio BBVA, Monterrey, México. 19 de octubre de 2024. REUTERS/Daniel Becerril

La reacción de la conductora hacia el jugador azulcrema fue la que terminó convirtiendo la dinámica en uno de los momentos más comentados.

Cuando fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de haber tenido algún tipo de relación sentimental con un futbolista, García mostró nerviosismo y su respuesta generó todavía más dudas entre quienes seguían la conversación.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 18, 2026 Club America's Brian Rodriguez celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

La conductora no confirmó que el protagonista de aquella historia hubiera sido específicamente Brian Rodríguez. Sin embargo, sí hizo una revelación que inmediatamente provocó especulaciones: aseguró que en algún momento tuvo un romance con un futbolista que había participado en una Copa del Mundo.

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La declaración fue suficiente para que el nombre del jugador del América quedara en medio de las teorías, aunque hasta el momento no existe una confirmación pública de que Rodríguez sea el futbolista al que Yanet García hizo referencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Saudi Arabia v Uruguay - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 15, 2026 Uruguay's Brian Rodriguez reacts after the match REUTERS/Amanda Perobelli

El detalle que alimentó las sospechas fue precisamente la reacción de la conductora cuando apareció la fotografía del atacante azulcrema. Su evidente nerviosismo y la posterior confesión sobre su pasado con un mundialista hicieron que los seguidores comenzaran a relacionar ambas situaciones.

Brian Rodríguez, además, cuenta con experiencia internacional y ha representado a Uruguay en competencias de alto nivel, por lo que su perfil encaja con una parte de las características mencionadas durante la conversación. No obstante, esto por sí solo no permite establecer que él haya sido la persona involucrada en el supuesto romance.

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Spain's forward #11 Yeremy Pino and Uruguay's midfielder #18 Brian Rodriguez fight for the ball during the 2026 World Cup Group H football match between Uruguay and Spain at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 26, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Por ahora, la identidad del futbolista permanece como una incógnita. Yanet García decidió no proporcionar el nombre y dejó la conversación abierta a la interpretación del público.

La situación demuestra nuevamente cómo los participantes de La Casa de los Famosos México pueden generar titulares incluso después de abandonar el programa. En este caso, una sencilla dinámica relacionada con los jugadores más atractivos de la Liga MX terminó convirtiéndose en una inesperada confesión sobre la vida sentimental de una de las figuras más conocidas que han pasado por el reality.

Mientras las redes sociales intentan descubrir quién fue aquel futbolista mundialista, la propia Yanet García mantiene el misterio y, al menos por ahora, no ha confirmado si las sospechas que apuntan hacia Brian Rodríguez tienen algún fundamento.

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