Hernán Crespo le dice no a River Plate y se queda con Atlas: esta es su razón

El estratega argentino ya comunicó su decisión a la directiva rojinegra y pretende cumplir al menos un año en el futbol mexicano.

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Hernán Crespo apenas necesitó unas semanas para convertirse en una de las figuras que más expectativas ha generado en el futbol mexicano. Desde su llegada al banquillo del Atlas, el entrenador argentino ha conseguido resultados que colocaron rápidamente a los rojinegros en los primeros puestos del Apertura 2026 y, ahora, su nombre volvió a ser noticia por una decisión que involucra directamente a River Plate.

El estratega sudamericano habría descartado, al menos por ahora, la posibilidad de regresar al club en el que nació futbolísticamente. De acuerdo con información confirmada a Infobae México, Crespo ya hizo saber a la dirigencia del Atlas que continuará al frente del proyecto que comenzó el pasado 16 de julio.

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El entrenador cuenta con una cláusula de salida cercana a los 7 millones de dólares, pero por ahora no tiene intención de hacerla efectiva.

La decisión llega en un momento especialmente positivo para los Zorros. Con apenas un mes de trabajo, el conjunto tapatío consiguió una de sus victorias más importantes del torneo al imponerse 0-2 al campeón Cruz Azul en el Estadio Azteca — Estadio Banorte —, resultado que permitió al equipo colocarse como sublíder del campeonato con 12 unidades.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas head coach Hernan Crespo during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El triunfo frente a La Máquina también tuvo un significado especial para el propio Crespo. El técnico reconoció que volver a pisar uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial le provocó recuerdos de su infancia y de la histórica Copa del Mundo de 1986.

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“Para mí es un monumento al futbol”, expresó el argentino después de vivir una noche especial en el inmueble de la Ciudad de México.

El cariño del técnico por el club donde nació futbolísticamente no fue suficiente para hacerlo abandonar a los Zorros.

Dentro del terreno de juego, Atlas mostró una personalidad que ha caracterizado el comienzo de la era Crespo. Los rojinegros fueron capaces de competir de igual a igual ante el vigente campeón, encontraron profundidad con jugadores como Duk, Zaldívar y Monzón y, además, consiguieron mantener su portería sin recibir anotaciones.

El entrenador Eduardo Coudet, del River Plate argentino, reacciona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el Independiente Santa Fe colombiano, disputado en Buenos Aires (Argentina) el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Gustavo Garello)

El buen momento del técnico no pasó desapercibido en Argentina. Después de que Eduardo Coudet dejara el puesto como entrenador de River Plate tras la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, la institución comenzó la búsqueda de un nuevo estratega.

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Entre los candidatos considerados apareció Crespo, junto con Gabriel Milito y Eduardo Domínguez. Sin embargo, la prioridad de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo sería Pablo Aimar, actual integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina.

Los entrenadores Pablo Aimar, Hernán Crespo, Santiago Solari y Ramón Díaz figuran como opciones para la dirección técnica frente al estadio de River Plate.

Aunque el vínculo entre Crespo y River Plate es profundo, el entrenador habría decidido no precipitar su regreso. El exdelantero nació futbolísticamente en el conjunto millonario y formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores de 1996, por lo que un eventual retorno siempre representa una posibilidad atractiva para él.

Esta vez, sin embargo, el proyecto mexicano tiene mayor peso.

Crespo pretende permanecer por lo menos un año en México para desarrollar el proceso con Atlas y evitar una salida prematura que pueda afectar al equipo. En ese sentido, la experiencia de Fernando Gago con Chivas es uno de los antecedentes que el argentino no desea repetir: el técnico dejó al Guadalajara durante el torneo para asumir el cargo en Boca Juniors.

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El argentino tuvo uno de los recibimientos más crudos de los últimos años. (Captura de pantalla)

Además, Crespo cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 7 millones de dólares que permitiría facilitar una eventual salida rumbo a River Plate. No obstante, por ahora no existe intención de hacerla efectiva.

La postura del entrenador es apostar por la continuidad, consolidar su proyecto con los rojinegros y, más adelante, analizar las oportunidades que puedan presentarse.

Así, mientras River busca definir a su próximo técnico, Atlas puede respirar tranquilo. Crespo, pese al vínculo sentimental con el club de Núñez y al interés que surgió desde Argentina, tiene decidido continuar escribiendo su historia en el futbol mexicano.