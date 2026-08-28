Sofía Castro explica los cambios en su imagen tras críticas: “Me puse el pelo güero y me depilé la ceja”

(RS)

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Sofía Castro habló sobre las críticas a su cuerpo y apariencia física que ha recibido a lo largo de su carrera, y explicó cómo las enfrenta hoy desde otro lugar. La actriz e hija de la primera actriz Angélica Rivera aprovechó el estreno de su nueva serie en ViX para referirse al tema con franqueza.

Castro protagonizó la producción junto a José Eduardo Derbez, filmada durante tres meses y medio en México. Fue en ese contexto donde los medios la abordaron sobre los comentarios que circulan en redes sociales respecto a su físico, un tema que la ha acompañado desde que inició su carrera a los 14 años.

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¿Qué dijo Sofía Castro?

La actriz reconoció que las críticas a su apariencia han sido constantes y que en algún momento le pesaron.

“Ha sido mucho tiempo que la gente se ha metido con mi físico y obviamente ha sido fuerte”, admitió. Sin embargo, señaló que su postura hoy es distinta: prefiere hacer conciencia sobre el daño que ese tipo de comentarios genera, antes que centrarse en cómo ella los supera.

(Instagram:@sofia_96castro)

“Yo sé muy bien quién soy”, dijo Castro. Aclaró que no está en contra de las cirugías plásticas y que, si algún día decide hacerse algún procedimiento, lo compartirá sin problema. Por ahora, atribuyó los cambios en su imagen a decisiones de estilo: “Me puse el pelo güero, me depilé la ceja. Son cambios de look”.

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Castro subrayó que lo que más le importa no es la forma en que ella maneja las críticas, sino generar una reflexión colectiva.

“Creo que lo más importante no es tanto cómo lo manejo yo, sino hacer conciencia de que dejemos de hablar del cuerpo y del físico de las personas”, sostuvo.

También mencionó que hay personas que no pueden con ese tipo de comentarios, y que eso es lo que la motiva a alzar la voz. “Hay mucha gente que no lo puede superar o que no puede con esos comentarios”, señaló.

(IG: @sofia_96castro)

Dos estrenos simultáneos y tres meses lejos de casa

Al margen del tema del físico, Castro llegó al evento con motivos para celebrar. Protagoniza dos proyectos que se estrenan prácticamente al mismo tiempo en la plataforma ViX: la serie filmada en México junto a Derbez, y una telenovela que ya está disponible en Estados Unidos y que la semana siguiente se estrena en ViX México.

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“Estoy viviendo un sueño que tenía desde muy chiquita. Nunca me imaginé tener dos estrenos al mismo tiempo en dos proyectos tan grandes”, expresó. La actriz destacó que la serie representa además su debut en la comedia, un género que no había explorado antes.

Esta imagen, difundida por ViX, muestra a Jose Eduardo Derbez, izquierda, y a Sofia Castro en una escena de la serie "Hotel Todo Incluido". (Son Aoujil/ViX via AP)

La grabación en México duró tres meses y medio, tiempo en el que el elenco se convirtió en una familia, según describió.

“Pasé mi cumpleaños allá. Todo el elenco me hizo un cumpleaños precioso”, contó. Reconoció que alejarse de casa por ese tiempo fue difícil, pero que el grupo se apoyó mutuamente cuando el homesick se hacía presente.

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La producción estuvo dirigida por Pitipol Ybarra y producida por Jorge Aragón, a quienes Castro agradeció por darle la oportunidad de protagonizar el proyecto.