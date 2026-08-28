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Olimpiadas de Oro 2026: así se vive la fiesta deportiva para adultos mayores en Tlaxcala

Más de mil 400 atletas, representantes de 19 delegaciones, participan en esta edición

(Conade)
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Tlaxcala se convirtió en sede de una nueva edición de las Olimpiadas de Oro, evento que reúne a personas adultas mayores de distintas entidades del país para participar en actividades deportivas, recreativas y culturales.

La edición 2026 comenzó este jueves 27 de agosto en Apizaco y continuará hasta el viernes 28. La Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento fue escenario de la ceremonia inaugural, que contó con la participación del Coro Voces Estelares de los Centros Gerontológicos del SNDIF.

Más de mil 400 atletas, representantes de 19 delegaciones, participan en esta edición en disciplinas como ajedrez, dominó, natación, cachibol y atletismo.

Durante la inauguración, las delegaciones desfilaron con representantes de sus respectivas entidades, en una jornada que destacó la participación de las personas adultas mayores en el deporte y la actividad física.

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Autoridades destacan la importancia del deporte para adultos mayores

(Conade)
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El evento cuenta con la participación conjunta del estado de Tlaxcala, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Durante la ceremonia, el director general de la CONADE, Rommel Pacheco, destacó la importancia de mantenerse activos y continuar estableciendo nuevos objetivos.

Siempre puede existir una nueva meta, un nuevo reto u oportunidad para disfrutar la vida con plenitud porque detrás de cada uno de ustedes hay una decisión que hace la diferencia, de mantenerse activos, de hacer comunidad, de cuidar su salud y ustedes hoy valen oro”, expresó.

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Por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, dio la bienvenida a las delegaciones participantes y destacó la importancia de que las personas adultas mayores se sientan incluidas dentro de las actividades deportivas.

Aquí los recibimos con todo el corazón deseándoles éxito en estas Olimpiadas. Todos son campeones, que ganen medallas y que disfruten de cada momento”, señaló.

Estas son las delegaciones participantes

(Conade)
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Las Olimpiadas de Oro 2026 reúnen a 19 delegaciones en el marco del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor.

Las entidades e instituciones participantes son SNDIF, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Aguascalientes, Quintana Roo, ISSSTE, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

En la ceremonia también estuvieron presentes autoridades del SNDIF, CONADE y del gobierno de Tlaxcala, quienes acompañaron el inicio de las actividades de esta edición.

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