La ganadora del Grammy, Lila Downs dará concierto gratis en Ecatepec: fecha, hora y cómo llegar desde CDMX

El evento se suma a una amplia red de celebraciones populares que se realizarán en todo el Estado de México para conmemorar el 216.° Aniversario de la Independencia de México. (Composición fotográfica/Lila Downs/Rs/Infobae)

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Lila Downs llevará su tour Cambias mi Mundo 2026 a la Explanada Municipal de Ecatepec el próximo 15 de septiembre, en el marco de la “Gran Fiesta Mexicana” que el municipio ofrece de forma gratuita por las fiestas patrias. La cantante oaxaqueña, ganadora de un Grammy y seis Latin Grammy, se presentará como acto estelar en una jornada que arranca desde las 5:00 PM con música, danza y sorpresas.

El evento se suma a una amplia red de celebraciones populares que se realizarán en todo el Estado de México para conmemorar el 216.° Aniversario de la Independencia de México.

La “Gran Fiesta Mexicana” en la Explanada Municipal promete una noche cargada de música en vivo, danza y sorpresas para los vecinos del municipio más poblado del país.

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El evento musical fue anunciado por la alcaldía Iztapalapa de la capital del país. Video: Facebook/Alcaldía Iztapalapa.

Programa completo de la Gran Fiesta Mexicana

La entrada es gratuita para todos los asistentes. Ecatepec no es el único municipio del Estado de México que prepara festejos de este tipo (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Antes de la presentación estelar, cinco agrupaciones animarán la Explanada Municipal a lo largo de la tarde y la noche. El cartel es:

17:00 hrs: 3 Raíces

18:00 hrs: Subverción Norteña

19:00 hrs: Mariachi Femenil Amazonas

21:00 hrs: La Gozadera Orquesta

22:00 hrs: Calle 4

23:00 hrs: Lila Downs — presentación estelar

La entrada es gratuita para todos los asistentes. Ecatepec no es el único municipio del Estado de México que prepara festejos de este tipo: Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan de Juárez —con Santa Fe Klan como estelar— y Valle de Chalco también organizan celebraciones con música en vivo para la misma noche.

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El álbum también tiene una dedicatoria explícita: “las mujeres jóvenes que no han sentido la protección de su sociedad” (Gobierno de Ecatepec)

El disco que trae a Ecatepec

Cambias mi Mundo es el álbum más reciente de Downs, publicado en 2026, y el primero en el que compuso íntegramente todas las canciones. La producción cuenta con la colaboración del músico cubano Alex Cuba y tiene como invitada a la rapera Snow Tha Product en el tema que da nombre al disco.

En entrevista con Rolling Stone en Español, la artista describió el trabajo como un disco “de celebrar ese renacimiento, ese fuego nuevo, como le decían nuestros ancestros”. Sonoramente, es su entrega más acústica e íntima hasta la fecha, e incorpora elementos del tarot con referentes culturales mexicanos.

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El álbum también tiene una dedicatoria explícita: “las mujeres jóvenes que no han sentido la protección de su sociedad”, según declaró la cantante al diario El Correo Gallego antes de su concierto en Santiago de Compostela, en julio de 2026.

Quién es Lila Downs

Su propuesta musical entrelaza la ranchera, el son, el bolero, el jazz, la cumbia y el blues. Álbumes como La Sandunga, Pecados y milagros y Balas y Chocolate la consolidaron como una de las voces más representativas de la música latinoamericana. (YouTube: Lila Downs)

Nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, en 1968, Ana Lila Downs Sánchez es hija de madre mixteca y padre estadounidense. Estudió canto y Antropología Social en Minnesota, y construyó una carrera de más de tres décadas que la llevó desde las tradiciones indígenas de Oaxaca hasta los escenarios del Carnegie Hall, el Hollywood Bowl y la Casa Blanca.

Su propuesta musical entrelaza la ranchera, el son, el bolero, el jazz, la cumbia y el blues. Álbumes como La Sandunga, Pecados y milagros y Balas y Chocolate la consolidaron como una de las voces más representativas de la música latinoamericana.

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En 2003 interpretó Burn It Blue en la ceremonia del Óscar, canción nominada de la película Frida. Este año recibió el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2026 y participó en la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol para representar, según sus propias palabras, “la raíz indígena, mestiza y méxico-americana”.

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Las estaciones más cercanas al área municipal son Olímpica, Plaza Aragón y Ecatepec, todas sobre Avenida Central. Desde cualquiera de ellas se puede tomar una combi o autobús local para llegar a la Explanada Municipal. (Europa Press)

La opción más directa en transporte público es la Línea B del Metro, que conecta la estación Buenavista, en el centro de la ciudad, con varias paradas dentro del municipio de Ecatepec.

Las estaciones más cercanas al área municipal son Olímpica, Plaza Aragón y Ecatepec, todas sobre Avenida Central. Desde cualquiera de ellas se puede tomar una combi o autobús local para llegar a la Explanada Municipal.

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Quienes vengan desde el norte de la ciudad pueden abordar la Línea B desde Metro Martín Carrera (Línea 6), con correspondencia directa. Desde San Lázaro también hay rutas de autobús con destino a Ecatepec.

Dado que el evento convocará a miles de personas y la presentación estelar de Lila Downs está programada para las 23:00 hrs, se recomienda llegar con anticipación, preferentemente antes de las 19:00 hrs, para evitar saturación en los accesos y en el transporte de regreso.