México

México expresa condolencias por el fallecimiento del rey Harald V y desea éxito a Haakon VIII

El rey ‘vikingo’ tenía 89 años y ocupaba el trono desde 1991. Su muerte abrió de forma automática la sucesión en la monarquía noruega, en medio de una jornada de luto oficial

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La Cancillería de México expresó sus condolencias por la muerte del rey Harald V de Noruega, quien falleció este 28 de agosto a los 89 años tras sufrir complicaciones por una anemia hemolítica.

A través de su cuenta oficial de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió un mensaje de apoyo a la familia real y la comunidad noruega, con una mención especial al inicio del reinado del nuevo monarca.

“La @SRE_mx expresa sus más sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno del Reino de Noruega por el fallecimiento del Rey Harald V”, escribió la dependencia.

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Dentro del comunicado, el Gobierno de México también transmitió su " su solidaridad al pueblo noruego y a la familia real en este momento de duelo, y extiende sus mejores deseos al Rey Haakon VIII en el inicio de su reinado".

Haakon VIII se convierte en el nuevo monarca de Noruega

Noruega inicia una nueva etapa en su gubernatura tras la muerte del rey Harald V, quien mantuvo el trono durante más de treinta años, desde 1991 hasta la actualidad.

Su fallecimiento ha dado paso a la ascensión automática de su hijo, Haakon, como nuevo soberano, en un contexto marcado por diversas polémicas que han afectado a la familia real en los últimos años. A pesar del desgaste institucional, el príncipe llega al trono con un respaldo ciudadano considerable.

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Primer retrato del rey Haakon VIII de Noruega(CASA REAL NORUEGA).
Primer retrato del rey Haakon VIII de Noruega(CASA REAL NORUEGA).

Según una encuesta realizada en 2025, el 65.1 % de la población considera que está preparado para ejercer la función de rey, cifra que contrasta con la opinión sobre su esposa, Mette-Marit, cuya idoneidad como reina consorte solo es respaldada por el 30.2 % de los noruegos. El proceso judicial que involucra al hijo de Mette-Marit, condenado por graves delitos, ha impactado negativamente en la percepción pública de la monarquía.

El nuevo gobernante asume el desafío de restaurar la confianza en la Corona y consolidar su imagen como figura de estabilidad. Haakon, reconocido por su perfil institucional y su preparación, deberá enfrentar el reto de mantener la continuidad y superar las controversias que han rodeado a la institución en tiempos recientes.

El nuevo monarca asumirá el trono el próximo martes en el Parlamento

Tras este trágico suceso, el país se prepara para la ceremonia en la que Haakon VIII jurará fidelidad a la Constitución como nuevo monarca y jefe de Estado. El acto solemne tendrá lugar el próximo martes en el Parlamento noruego, conocido como Storting, donde asumirá formalmente sus funciones y pronunciará un breve discurso ante los legisladores. Este procedimiento resalta el carácter institucional del sistema monárquico, estableciendo límites claros al poder real.

En la primera comunicación oficial, la Casa Real informó que el próximo rey mantendrá el lema de su padre: “Todo por Noruega”. El nombramiento fue acompañado por muestras de duelo nacional, con campanas repicando y salvas militares en todo el país.

Mientras que el primer ministro, Jonas Gahr Støre, expresó el agradecimiento de la nación al fallecido Harald V y el apoyo al nuevo soberano, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Corona noruega.

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