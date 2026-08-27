Con más de 5 mil policías, Metro CDMX refuerza seguridad para el regreso a clases el 31 de agosto

Metro CDMX refuerza seguridad en el regreso a clases (X/ @MetroCDMX)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se prepara para el regreso a clases del próximo lunes 31 de agosto, miles de estudiantes volverán a las aulas correspondiente al ciclo escolar 2026 - 2027, por ello, las 12 líneas del Metro CDMX alistan un operativo para garantizar la seguridad y movilidad a quienes viajen en la red del metro.

La Dirección General del organismo informó este jueves 27 de agosto que dispuso el refuerzo de acciones de seguridad para la mañana del lunes 31 de agosto. El Metro CDMX se presenta como una alternativa de movilidad para alumnos y padres de familia, especialmente durante las primeras horas de la jornada escolar.

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Adrián Rubalcava, director general del organismo, ordenó a las áreas de Operación y Seguridad Institucional coordinar acciones de encauzamiento y dosificación de usuarios. Además, se instruyó el envío puntual de trenes en vacío a las estaciones con mayor afluencia, con el objetivo de agilizar el flujo de pasajeros.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que el STC Metro se prepara para el regreso a clases del próximo lunes 31 de agosto, por lo que implementarán un operativo con más de 5 mil policías (X/ @MetroCDMX)

Refuerzan seguridad del Metro CDMX para el regreso a clases

El operativo contempla la participación de 5 mil 800 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos al Metro CDMX, quienes desarrollarán acciones preventivas en los accesos de estaciones de alta concurrencia, como terminales y correspondencias. Estas medidas incluyen recorridos itinerantes dentro de los trenes para fortalecer la vigilancia.

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El propósito de estas acciones es garantizar viajes eficientes y seguros para los miles de estudiantes de nivel básico, en particular para aquellos que utilizarán el Metro por primera vez portando mochilas y loncheras.

Se emiten diversas recomendaciones para los usuarios, entre las que destacan permitir la apertura y cierre de puertas de los trenes, facilitar el descenso de los vagones, y activar las palancas de emergencia únicamente si resulta absolutamente necesario.

Asimismo, se aconseja sostener correctamente las pertenencias mientras se permanece en los andenes, evitar la caída de objetos metálicos —como paraguas o loncheras— a las vías, y no rebasar la línea amarilla de seguridad. En caso de que algún objeto caiga a las vías, se exhorta a no descender.

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STC Metro reforzará seguridad con más e 5 mil policías para el regreso a clases (X/ @MetroCDMX)

El Metro CDMX también recordó la importancia de respetar los asientos reservados y las áreas destinadas a mujeres y niños menores de 12 años, tanto en los vagones como en los andenes. Se recomienda el uso adecuado de las escaleras eléctricas, manteniendo los cordones del calzado anudados y evitando correr o saltar sobre los escalones, así como prevenir la caída de objetos entre los peldaños.

Finalmente, se sugiere portar la Tarjeta de Movilidad Integrada para facilitar el acceso al servicio. Esta tarjeta puede recargarse en las taquillas de la Red o en las máquinas expendedoras disponibles en las estaciones.

Estas son las recomendaciones del Metro CDMX para el regreso a clases:

Permitir la apertura y cierre de puertas de los trenes, así como el descenso de los vagones.

Activar las palancas de emergencia de los convoyes, solo si es absolutamente necesario.

Sostener de forma correcta sus pertenencias al permanecer en la zona de andenes.

Evitar la caída de objetos metálicos a las vías, como paraguas o loncheras metálicas.

No rebasar la línea amarilla de los andenes y en caso de que algún objeto caiga a las vías, evitar descender a esa zona.

Respetar los asientos reservados de los trenes, así como las áreas destinadas a mujeres y niños menores de 12 años, en vagones y andenes.

Utilizar las escaleras eléctricas de forma correcta, con los cordones del calzado anudados, sin correr o saltar sobre los escalones, así como evitar la caída de objetos que se incrusten entre los peldaños.

El horario del STC Metro es de lunes a viernes de las 05:00 hrs a las 24:00 hrs, por lo que el servicio para el lunes empezará desde temprano para garantizar el transporte a los estudiantes.

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