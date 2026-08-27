Estos son los cuatro ejes que COPARMEX propone para enfrentar la crisis en Sinaloa

El organismo pidió fortalecer el Estado de Derecho, recuperar empleos y generar condiciones para atraer inversiones. EFE/Francisco Guasco

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Sinaloa ofreció su colaboración a la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, para enfrentar la crisis de seguridad, económica e institucional que atraviesa la entidad, al tiempo que llamó a fortalecer el Estado de Derecho y generar condiciones para recuperar la confianza.

COPARMEX plantea cuatro ejes para enfrentar la crisis

Ante el cambio en la gubernatura y el complejo escenario que vive Sinaloa, el organismo empresarial propuso trabajar de manera coordinada con las autoridades en cuatro áreas consideradas prioritarias:

Seguridad : incrementar los recursos destinados a combatir la violencia y entregar un estudio especializado para contribuir al diseño de estrategias.

Economía : agilizar trámites y gestiones ante el IMSS y el INFONAVIT para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

Educación : reforzar la seguridad en los planteles y las acciones de prevención de adicciones.

Salud mental: asignar psicólogos en las escuelas y fortalecer la atención para niñas y niños que atraviesan procesos de duelo.

Comunicado oficial.

La propuesta ocurre en un estado donde la violencia ha impactado tanto la vida cotidiana como la actividad productiva. La disputa entre grupos del crimen organizado, identificados como “Los Chapitos” y “La Mayiza”, ha generado desplazamientos, cierres de negocios y una creciente percepción de inseguridad.

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Seguridad y economía, los principales retos de Sinaloa

De acuerdo con los datos recopilados, desde septiembre de 2024 se han registrado miles de homicidios y un incremento considerable en los reportes de personas desaparecidas. A este escenario se suma el desplazamiento de más de 86 mil habitantes, según estimaciones del Inegi.

El impacto económico también ha sido considerable. Se reportan alrededor de 4 mil 880 registros patronales dados de baja, mientras que las pérdidas de empleo formal superan las 25 mil plazas desde el inicio de la actual etapa de violencia.

La violencia y el deterioro económico se mantienen como los principales desafíos para la recuperación de Sinaloa. Seguridad Publica Sinaloa.

La inversión extranjera directa también sufrió una fuerte contracción: de un flujo cercano a 400 millones de dólares en 2024, el estado habría cerrado 2025 con alrededor de 40 millones de dólares.

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Empresarios piden certeza jurídica y un gobierno sólido

En su posicionamiento, COPARMEX sostuvo que la estabilidad institucional, la seguridad y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para mantener la confianza ciudadana, atraer inversiones y generar empleos.

El organismo consideró que la incertidumbre política y la inseguridad afectan directamente las decisiones empresariales, la competitividad y las oportunidades de las familias sinaloenses.

Por ello, planteó que detener la violencia debe ser una prioridad para recuperar la actividad económica.

Comunicado oficial.

También llamó a las autoridades a mantener actuaciones apegadas a la ley y procesos transparentes, además de construir acuerdos con los sectores productivos y sociales sin anteponer diferencias partidistas.

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Graciela Domínguez enfrenta una etapa de reconstrucción

La llegada de Graciela Domínguez Nava a la gubernatura interina ocurre después de la salida definitiva de Rubén Rocha Moya, en medio de cuestionamientos políticos y una profunda crisis de gobernabilidad.

La nueva mandataria enfrenta el reto de recuperar la confianza en las instituciones, atender la violencia y sentar condiciones para la recuperación económica. A ello se suma la responsabilidad de garantizar un entorno adecuado para las elecciones de 2027.

COPARMEX consideró que la coyuntura puede convertirse en una oportunidad para iniciar una nueva etapa, siempre que exista coordinación entre gobierno, empresas y sociedad.

La nueva gobernadora interina enfrenta el reto de recuperar la confianza en las instituciones y atender la crisis de seguridad. (Youtube )

COPARMEX pide cambios de fondo para recuperar la confianza

Finalmente, el sector empresarial pidió que el nuevo gobierno cuente con un gabinete integrado por personas con experiencia, conocimiento de sus áreas y cercanía con la ciudadanía.

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COPARMEX subrayó que Sinaloa necesita instituciones fuertes y capacidad para enfrentar de raíz los problemas de seguridad.

a organización reiteró que continuará participando en el debate público y defendiendo condiciones que permitan trabajar, invertir y vivir con tranquilidad.

El llamado empresarial ocurre mientras la entidad busca superar una crisis que, además de la violencia, ha debilitado la economía, provocado desplazamientos y profundizado la incertidumbre política.