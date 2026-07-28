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Frijoles con lentejas para el hígado graso: cuáles son sus beneficios y por qué recomiendan combinarlos

El consumo de leguminosas favorece la salud del hígado al aportar fibra soluble, proteína vegetal y un bajo índice glucémico

Plato de lentejas y frijoles rojos con perejil, cuchara, vaso de agua, aceite de oliva, hígado ilustrado y legumbres sueltas sobre una mesa de madera.
Frijoles con lentejas para el hígado graso: cuáles son sus beneficios y por qué recomiendan combinarlos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El consumo conjunto de frijoleslentejas y otras leguminosas favorece la salud del hígado al aportar fibra solubleproteína vegetal y un bajo índice glucémico.

Especialistas como el chef Oropeza, ex chef del matutino Hoy, recomiendan esta mezcla para personas que buscan controlar o revertir el hígado graso, al evitar sobrecargar el órgano y aportar nutrientes clave desde la alimentación diaria.

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La combinación de estos alimentos ayuda a reducir la grasa hepática porque la fibra soluble atrapa grasas y colesterol en el intestino, impidiendo que se acumulen en el hígado. Además, su bajo índice glucémico contribuye a controlar el azúcar en la sangre, lo que frena la resistencia a la insulina, considerada la causa principal del hígado graso.

Beneficios específicos de las lentejas según Chef Oropeza

Las lentejas forman parte de los superalimentos propuestos por el chef Oropeza. Destaca que son ricas en proteínas vegetales, recomendadas para vegetarianos y veganos, y contienen fibra que mejora la digestión y regula el tránsito intestinal. Una porción de lentejas aporta una cantidad significativa de hierro, lo que ayuda a prevenir la anemia, dato relevante para quienes eliminan la carne de su dieta.

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Estofado de frijoles rojos, lentejas, zanahorias, apio y perejil en tazón. Cuchara. Servilleta. Cuencos con frijoles y lentejas secas. Perejil en tabla.
Un tazón de estofado de frijoles rojos y lentejas, con zanahoria y apio, muestra una combinación de legumbres recomendada para la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chef Oropeza señala que, aunque las lentejas tienen múltiples beneficios, su consumo excesivo puede causar molestias digestivas en algunas personas. Recomienda integrarlas en platillos balanceados, como sopas o guisos acompañados de frijoles, para mantener un efecto saciante y saludable.

Fibra soluble y control del colesterol en el hígado graso

La fibra soluble presente en frijoles y lentejas actúa capturando grasas y colesterol en el intestino. Evita que estos compuestos pasen al torrente sanguíneo y se depositen en el hígado, función clave para quienes ya presentan hígado graso o buscan prevenirlo. Esta propiedad permite que el cuerpo elimine mayor cantidad de lípidos a través de las heces.

La fibra también favorece la sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito y promoviendo la pérdida de peso, otro factor central en el control del hígado graso. Especialistas advierten que mantener el peso dentro de rangos saludables reduce el riesgo de progresión de la enfermedad hepática.

Índice glucémico y resistencia a la insulina

Frijoles y lentejas tienen un índice glucémico bajo, lo que significa que sus carbohidratos se absorben lentamente en el cuerpo. Esto ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y disminuye la resistencia a la insulina, un mecanismo identificado como causa principal del hígado graso no alcohólico.

Sustituir alimentos de alto índice glucémico, como arroz blanco o pan, por leguminosas en la dieta diaria permite un mejor control metabólico. Los expertos recomiendan elegir preparaciones caseras que combinen ambos ingredientes, evitando frituras o excesos de grasas saturadas.

Un tazón de frijoles negros y lentejas cocidos con hierbas en una mesa de madera, junto a recipientes con frijoles y lentejas secos y un vaso de agua.
Un plato de frijoles negros y lentejas, guarnecido con hierbas frescas, representa una alternativa alimentaria para apoyar la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteína vegetal y reducción de grasas saturadas

El consumo de proteína vegetal proveniente de frijoles y lentejas permite sustituir carnes rojas o embutidos, alimentos asociados con mayor carga inflamatoria para el hígado. La combinación de ambas leguminosas ofrece un perfil de aminoácidos completo, con valor biológico similar al de la carne, sin los riesgos de grasas saturadas o colesterol alto.

Esta ventaja es relevante para quienes buscan una dieta saludable para el hígado, pues reduce la inflamación hepática y facilita el control del peso corporal.

Efecto saciante y ventajas para perder peso

Frijoles y lentejas mantienen el apetito controlado por más tiempo en comparación con otros alimentos ricos en carbohidratos simples. Al integrarlos en la dieta diaria, las personas experimentan menor hambre entre comidas, lo que facilita la reducción de la ingesta calórica total y favorece la pérdida de peso de manera saludable.

El chef Oropeza destaca que la preparación de estos alimentos puede adaptarse a recetas fáciles y accesibles, desde ensaladas hasta guisos tradicionales, manteniendo la variedad y el sabor en la alimentación cotidiana.

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