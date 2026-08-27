Onda tropical 32 provocará fuertes lluvias en 15 estados de México y zona incrementa a 100% su probabilidad para ciclón tropical

Un mapa meteorológico de México ilustra la ruta de la onda tropical 32 y una zona de baja presión con probabilidad del 100 % de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El pronóstico del clima en México para este jueves 27 de agosto contempla lluvias muy fuertes en 10 estados y precipitaciones fuertes en otras cinco entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones serán ocasionadas por la onda tropical número 32, la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, el monzón mexicano, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia tres sistemas en el océano Pacífico. Uno de ellos, localizado al suroeste de Michoacán y Colima, alcanzó el 100 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico.

PUBLICIDAD

Onda tropical 32 provocará tormentas en el sur de México

La onda tropical número 32 se desplazará este jueves sobre el sureste y sur del territorio nacional, donde favorecerá el desarrollo de nubosidad y lluvias de diferente intensidad.

Al mismo tiempo, otra onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, por lo que aumentará la probabilidad de precipitaciones sobre esa región.

Las condiciones de inestabilidad también serán reforzadas por el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica presente en el noroeste del país, así como por canales de baja presión extendidos sobre el interior de la República Mexicana.

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte completarán el panorama meteorológico de este jueves.

PUBLICIDAD

La interacción de todos estos fenómenos favorecerá la presencia de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo durante las tormentas.

¿En qué estados habrá lluvias muy fuertes este jueves?

Las precipitaciones más abundantes serán de 50 a 75 milímetros y se concentrarán en 10 entidades:

Centro de Sinaloa

Suroeste de Jalisco

Colima

Centro y sur de Michoacán

Este de Guerrero

Oeste y este de Oaxaca

Sur de Veracruz

Oeste de Tabasco

Norte de Campeche

Yucatán

También se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y sur de Sonora; norte y centro de Nayarit; sureste de Puebla; sur y este de Chiapas, así como norte y centro de Quintana Roo.

En total, serán 15 estados con lluvias fuertes o muy fuertes durante este jueves 27 de agosto.

El reporte contempla intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

PUBLICIDAD

Por otra parte, habrá lluvias aisladas de 0.1 a cinco milímetros en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían ocasionar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones, especialmente en terrenos saturados o zonas bajas.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar el cruce de calles inundadas, ríos, arroyos y vados, además de atender los avisos emitidos por las autoridades estatales y municipales de Protección Civil.

Zona de baja presión alcanza 100 por ciento de potencial ciclónico

En su actualización de las 12:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la zona de baja presión localizada al suroeste de Michoacán y Colima incrementó al 100 por ciento su probabilidad de convertirse en ciclón tropical, tanto en 48 horas como durante los próximos siete días.

PUBLICIDAD

⚠️El #SMNmx mantiene en vigilancia dos zonas de baja presión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano Pacífico.



🌀Además, se prevé la formación de una tercera zona de baja presión al suroeste de #Jalisco, #Colima y #Michoacán. pic.twitter.com/wl9WkQ45WF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

El sistema se encuentra aproximadamente a mil 275 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

El porcentaje reportado indica que las condiciones atmosféricas y oceánicas son favorables para su desarrollo, por lo que podría convertirse próximamente en una depresión tropical. Sin embargo, la actualización no establece que el sistema ya haya alcanzado esa categoría.

Por su distancia y desplazamiento, la zona de baja presión no representa por ahora un peligro directo para las costas mexicanas. No obstante, el SMN continuará monitoreando su organización, intensidad y trayectoria.

PUBLICIDAD

SMN vigila otros dos posibles ciclones en el Pacífico

Además del sistema localizado al suroeste de Michoacán y Colima, las autoridades vigilan otra zona de baja presión y la posible formación de un tercer sistema en el océano Pacífico.

La situación de las tres áreas bajo vigilancia es la siguiente:

Zona 1: se ubica al suroeste de Michoacán y Colima . Tiene 100 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y siete días.

Zona 2: se localiza aproximadamente a 2 mil 880 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur . Incrementó a 80 por ciento su probabilidad de evolución en 48 horas y mantiene 90 por ciento en siete días . Se desplaza hacia el oeste.

Zona 3: se prevé la formación de una nueva zona de baja presión al suroeste de Jalisco, Colima y Michoacán. Conserva 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

La vigilancia simultánea de tres sistemas no significa que los tres vayan a impactar el territorio nacional. Las probabilidades únicamente reflejan la posibilidad de que cada perturbación desarrolle una circulación suficientemente organizada para convertirse en ciclón tropical.

Una vez que un sistema adquiere características de depresión tropical, las autoridades pueden establecer una trayectoria más precisa y determinar si sus bandas nubosas, viento u oleaje representan algún riesgo para México.

PUBLICIDAD

Onda de calor continuará en siete estados

A pesar de las lluvias previstas en gran parte del país, persistirá un ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte de México y en las entidades ubicadas en los litorales del Pacífico y el golfo de México, así como en la península de Yucatán.

La onda de calor continuará en siete estados:

Noreste de Baja California

Centro y sureste de Baja California Sur

Noroeste y oeste de Sonora

Noreste de Chihuahua

Norte y sur de Coahuila

Centro, sur y este de Nuevo León

Oeste de Tamaulipas

Las temperaturas más elevadas serán iguales o superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

Se esperan máximas de 40 a 45 grados en el norte, centro y sureste de Baja California Sur; noreste de Chihuahua; norte de Sinaloa y Coahuila; este de Nuevo León, así como noroeste y oeste de Tamaulipas.

PUBLICIDAD

El termómetro marcará de 35 a 40 grados en zonas de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas, el organismo recomendó mantenerse hidratado, utilizar ropa de colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y brindar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Viento fuerte y oleaje elevado completan el pronóstico

El SMN pronosticó rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Las rachas serán de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PUBLICIDAD

También se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja mantenerse lejos de estructuras inestables.

Finalmente, habrá oleaje de uno a dos metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

En contraste con el ambiente caluroso de la tarde, durante la mañana se esperaban temperaturas mínimas de cero a cinco grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.