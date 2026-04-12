México

Ecatepec arranca 250 obras de agua y drenaje con inversión de 500 millones de pesos

La alcaldesa Azucena Cisneros dio el banderazo a 250 obras hidráulicas en Ecatepec con 500 mdp de inversión compartida entre federación, estado y municipio

Guardar
CIUDAD DE MÉXICO, 07FEBRERO2024.- Familias que habitan la colonia El Triángulo, alcaldía Iztapalapa, recibieron agua de las pipas porque no les cae el vital líquido del drenaje desde hace varios años. Desde que bajó el bombeo del Sistema Cutzamala, ahora solo recibirán agua una vez por semana. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El gobierno de Ecatepec dio el banderazo oficial a 250 obras de agua potable y drenaje en diferentes puntos del municipio, con una inversión total de 500 millones de pesos. El arranque tuvo lugar en la colonia Plan de Ayala, sobre la calle Emiliano Zapata, donde se introducirán redes de agua y drenaje sanitario en 640 metros lineales con beneficio directo a más de 600 personas.

“Oficialmente estamos iniciando 250 obras de drenaje y agua en lo largo y ancho del municipio. Hoy somos un solo equipo, gobierno y pueblo”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros durante el acto de arranque.

¿Quién pone el dinero?

La inversión de 500 millones de pesos se distribuye entre tres niveles de gobierno:

  • 50% aportado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum
  • 25% por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez
  • 25% por el gobierno municipal de Ecatepec
(AP Foto/Félix Márquez, archivo)
(AP Foto/Félix Márquez, archivo)

Las obras más importantes: cinco puntos críticos

Además de los trabajos en Plan de Ayala, la alcaldesa anunció que están por iniciar obras de drenaje y colectores en al menos cinco zonas prioritarias, entre las que destacan:

  • Plaza Aragón
  • Bosques
  • El Progreso de Guadalupe Victoria

Estas intervenciones buscan resolver de fondo las inundaciones recurrentes que, según Cisneros, “se naturalizaron en el pasado” y que afectan a miles de familias ecatepequenses cada temporada de lluvias.

Pozos, válvulas y combate al huachicoleo del agua

El director del organismo Sapase, Francisco Reyes Vázquez, detalló que el gobierno local trabaja simultáneamente en la estabilización del servicio de agua mediante la rehabilitación de pozos, el cambio de válvulas y el combate al huachicoleo del líquido —la extracción ilegal del recurso que merma el suministro en diversas colonias.

Como parte de estas acciones, 11 pozos adicionales están en proceso de equipamiento por parte de Sapase y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y próximamente entrarán en operación para incrementar el caudal disponible para la población.

Huachicoleo o robo de agua en México
En la capital del país hay multas económicas para quienes extraen el recurso ilegalmente. (X @SOAPA_Oax)

Lo que sigue: pavimentación con “Cimientos de Esperanza”

La alcaldesa anticipó que, una vez concluidas las obras hidráulicas este año, en 2027 arrancarán los trabajos de pavimentación en las colonias beneficiadas, a través del programa Cimientos de Esperanza. Cisneros destacó que en año y medio de administración ya se están pavimentando colonias enteras con la participación conjunta de vecinos y gobierno.

Temas Relacionados

EcatepecaguaDrenajemexico-noticias

Más Noticias

Defienden a mexicanos ante redadas de ICE, gobernador de Pennsylvania les pone alto

El gobernador, Josh Shapiro, habló sobre las redadas, los latinos y por qué Pennsylvania se niega a cooperar con esas tácticas

Defienden a mexicanos ante redadas de ICE, gobernador de Pennsylvania les pone alto

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex hoy domingo 12 de abril de 2026

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex hoy domingo 12 de abril de 2026

¿Tu perro o gato falleció y no sabes qué hacer con sus restos? Descubre un lugar dónde cremarlo en la CDMX

Quítate un peso de encima y descubre dónde puedes llevar para que cremen a tu mascota

¿Tu perro o gato falleció y no sabes qué hacer con sus restos? Descubre un lugar dónde cremarlo en la CDMX

Tormenta negra: qué significa este fenómeno y cuál es la probabilidad de que llegue a CDMX y Edomex

Se le llama así por el efecto que provoca en el cielo, el cual está asociado a cambios climáticos extremos

Tormenta negra: qué significa este fenómeno y cuál es la probabilidad de que llegue a CDMX y Edomex

Marina reporta más de 200 decomisos de tragamonedas en lo que va de 2026

El incremento anual supera el 400% y refleja mayor presencia de estos equipos en establecimientos comerciales; Sinaloa, Michoacán y Nayarit concentran la mayor parte de los aseguramientos

Marina reporta más de 200 decomisos de tragamonedas en lo que va de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

Con el uso de palos y piedras: arrestan a dos hombres que liberaron a dos detenidos en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de abril: rescatan a tres víctimas de trata en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Muere Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, ícono de la cumbia en el norte de México

Muere Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, ícono de la cumbia en el norte de México

La verdad detrás de los videos de IA que anuncian la muerte de Angélica María y cuál es su estado de salud

Podrían tumbar canal de Saskia Niño de Rivera tras demanda de la hija de Carmen Salinas

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

Pódcast de Titi Jaques y Pedro Prieto se sale de control tras exposición de una microinfidelidad: “Qué hijo de pu...”

DEPORTES

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla

Confirmado: Isaac del Toro estará fuera de tres a seis semanas tras caída en la Vuelta al País Vasco