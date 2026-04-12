Ecatepec arranca 250 obras de agua y drenaje con inversión de 500 millones de pesos

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El gobierno de Ecatepec dio el banderazo oficial a 250 obras de agua potable y drenaje en diferentes puntos del municipio, con una inversión total de 500 millones de pesos. El arranque tuvo lugar en la colonia Plan de Ayala, sobre la calle Emiliano Zapata, donde se introducirán redes de agua y drenaje sanitario en 640 metros lineales con beneficio directo a más de 600 personas.

“Oficialmente estamos iniciando 250 obras de drenaje y agua en lo largo y ancho del municipio. Hoy somos un solo equipo, gobierno y pueblo”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros durante el acto de arranque.

¿Quién pone el dinero?

La inversión de 500 millones de pesos se distribuye entre tres niveles de gobierno:

50% aportado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum

25% por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez

25% por el gobierno municipal de Ecatepec

(AP Foto/Félix Márquez, archivo)

Las obras más importantes: cinco puntos críticos

Además de los trabajos en Plan de Ayala, la alcaldesa anunció que están por iniciar obras de drenaje y colectores en al menos cinco zonas prioritarias, entre las que destacan:

Plaza Aragón

Bosques

El Progreso de Guadalupe Victoria

Estas intervenciones buscan resolver de fondo las inundaciones recurrentes que, según Cisneros, “se naturalizaron en el pasado” y que afectan a miles de familias ecatepequenses cada temporada de lluvias.

Pozos, válvulas y combate al huachicoleo del agua

El director del organismo Sapase, Francisco Reyes Vázquez, detalló que el gobierno local trabaja simultáneamente en la estabilización del servicio de agua mediante la rehabilitación de pozos, el cambio de válvulas y el combate al huachicoleo del líquido —la extracción ilegal del recurso que merma el suministro en diversas colonias.

Como parte de estas acciones, 11 pozos adicionales están en proceso de equipamiento por parte de Sapase y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y próximamente entrarán en operación para incrementar el caudal disponible para la población.

En la capital del país hay multas económicas para quienes extraen el recurso ilegalmente. (X @SOAPA_Oax)

Lo que sigue: pavimentación con “Cimientos de Esperanza”

La alcaldesa anticipó que, una vez concluidas las obras hidráulicas este año, en 2027 arrancarán los trabajos de pavimentación en las colonias beneficiadas, a través del programa Cimientos de Esperanza. Cisneros destacó que en año y medio de administración ya se están pavimentando colonias enteras con la participación conjunta de vecinos y gobierno.