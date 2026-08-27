Así luce hoy el Noa Noa, el bar que inspiró a Juan Gabriel y que terminó como estacionamiento

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El 28 de agosto de 2026 se cumplen diez años de la muerte de Juan Gabriel, y la Ciudad de México prepara una agenda de homenajes para celebrar al Divo de Juárez.

Pero mientras la capital se llena de tributos, en Ciudad Juárez queda apenas el silencio de un estacionamiento donde alguna vez se bailó hasta el amanecer: el lugar que inspiró una de las canciones más queridas del cantautor.

Ese sitio fue el Noa Noa, un bar y salón de baile en la avenida Juárez, casi esquina con Ignacio Mejía, en el centro histórico de la ciudad fronteriza. Ahí, a solo cinco cuadras del puente internacional Santa Fe, un joven Alberto Aguilera Valadez encontró su primer escenario y, años después, la musa de un himno.

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El Noa Noa: el bar donde nació una leyenda

Según La Jornada, la primera vez que Juan Gabriel pisó ese escenario fue en 1966. Aún se hacía llamar Adán Luna y cantó Adoro, de Armando Manzanero, acompañado por el grupo Los Prisioneros del Ritmo. El Noa Noa funcionó durante 45 años como punto de encuentro para músicos y noctámbulos de la frontera.

En Ciudad Juárez se encontraba "El Noa Noa", núcleo de la creatividad musical de Juan Gabriel (@ElJRZdeAyer)

Fue en 1980, casi dos décadas después de ese debut, cuando el cantautor inmortalizó el lugar con la canción El Noa Noa, incluida en su álbum Recuerdos. A través de sus letras, el artista devolvió a la vida aquellas noches de baile y camaradería.

Un año después, en 1981, el éxito fue tan grande que dio pie a una película con el mismo nombre, protagonizada por el propio Juan Gabriel.

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En 1999, una placa con el nombre del cantautor fue colocada en la banqueta del Noa Noa, como parte del Paseo de las Estrellas de Ciudad Juárez. El reconocimiento llegó cuando el lugar ya cargaba con años de desgaste, pero todavía en pie.

Así luce hoy el Noa Noa: un estacionamiento donde hubo música

En febrero de 1994, un cortocircuito desató un incendio que consumió el interior del bar. En las llamas se perdieron más de 200 fotografías, únicas, que registraban a personajes que habían pasado por sus mesas, según el reporte de La Jornada.

Pese a las promesas de reconstrucción por parte del Gobierno de Chihuahua, "El Noa Noa" sigue siendo un estacionamiento (@NIETITO)

Los bomberos recomendaron la demolición del inmueble por el riesgo que representaba para los transeúntes.

Durante años, el edificio dañado fue prestado a un grupo religioso dedicado a la rehabilitación de adictos, mientras su dueño original, David Bencomo, buscaba comprador.

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En 2007, Juan Francisco Hinojosa, propietario de una casa de cambio y una óptica en la misma avenida, adquirió el terreno y ordenó su demolición para construir un estacionamiento.

Hoy, donde alguna vez sonaron los primeros acordes de una estrella, solo hay autos aparcados. El Gobierno de Chihuahua prometió en 2015 reconstruir el recinto, pero la promesa quedó sin cumplirse. El estacionamiento sigue ahí, sin placa, sin música, sin rastro visible de lo que fue, de acuerdo con El Divo de Juárez.