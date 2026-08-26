México

México actualizará su ley ambiental tras 40 años: sumará perspectiva social, justicia y protección a defensores, según Semarnat

La modernización de la normativa busca dar más certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones

Alicia Bárcena
Alicia Bárcena durante la mañanera del pueblo de este 26 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena dio a conocer que se actualizará la ley ambiental en México tras 40 años desde su promulgación, con el objetivo de mejorar la perspectiva social y la protección a defensores.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 26 de agosto en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que existen 3 razones fundamentales que motivaron este cambio:

  1. Desafíos ambientales en el planeta: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación de los océanos y costas.
  2. Nuevas herramientas para atender retos ambientales, destacando un programa de restauración ecológica.
  3. Más certeza jurídica a comunidades e inversiones.

“Da más certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones, que son generalmente donde se generan algunos problemas socioambientales y es muy importante que se distinga y que se vea cómo se puede correlacionar las comunidades con las inversiones”, expresó.

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10 principios para una ley con justicia ambiental

De acuerdo con la líder de la Semarnat, estos son los principios que se tomarán en cuenta para la modernización de la normativa.

  1. El patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar
  2. No puede haber justicia social sin justicia ambiental
  3. Prevenir antes que reparar
  4. Conservar y restaurar para construir futuro
  5. Conocimiento para sustentar las acciones ambientales
  6. Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo
  7. Propiciar una cultura ambiental
  8. De una economía que desecha a una economía que aprovecha
  9. Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos
  10. Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación

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