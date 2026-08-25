México
Agregar Infobae enGoogle

Grecia Quiroz recomendó al hombre señalado por filtrar al CJNG la agenda de Carlos Manzo, acusa su exsecretaria particular

Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Manzo, acudió a la Fiscalía del Estado de Michoacán para ampliar su declaración en el caso

Grecia Quiroz - Carlos Manzo - Uruapan
Foto: Facebook
Guardar

Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, acudió este lunes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para ampliar su declaración sobre el asesinato el exedil de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Al salir del lugar, aseguró ante medios que la actual alcaldesa, Grecia Quiroz, recomendó a Samuel “N” -uno de los detenidos por presuntamente haber filtrado la agenda de Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- para ocupar un cargo en el ayuntamiento.

De acuerdo con Méndez Rodríguez, dos meses antes del asesinato ella le pidió a Samuel “N” su renuncia porque tenía adicciones, por lo que negó que tuviera el cargo activo como director de Protocolo.

PUBLICIDAD

“Yo le había pedido su renuncia porque él tenía adicciones. En el ayuntamiento todos lo sabíamos y digo todos, cuando es todos, incluyendo el presidente. Sabía de sus adicciones, sabía con quién se juntaba, pero lamentablemente alguien ahí lo respaldaba”, señaló.

Carlos Manzo; Uruapan; Detenidos; vinculados
Samuel "N" fue detenido por presuntamente filtrar la agenda de Manzo al CJNG, mientras que Josué "N", taxista y distribuidor de cocaína con el que el primero mantenía contacto, fue arrestado por presuntamente convencerlo de filtrar los datos. Crédito: FB- Carlos Manzo y SSCP

Al momento del homicidio, dijo, Samuel “N” únicamente ocupaba la Dirección de Atención Ciudadana, un cargo de menor jerarquía al que había tenido anteriormente.

Sin embargo, Yesenia Méndez también advirtió que el hombre tenía acceso a la agenda privada de Carlos Manzo, datos que solo conocían su equipo de seguridad, la propia exsecretaria y la hoy alcaldesa Grecia Quiroz.

PUBLICIDAD

“¿Quién se la daba? Porque él no tenía por qué tener la agenda privada, sí la pública, pero no la privada del presidente porque no era el director de Protocolo", cuestionó.

Así fue la llegada de Samuel “N” al ayuntamiento por recomendación de Grecia Quiroz

Samuel ‘N’, exfuncionario municipal, fue detenido por su presunta participación en homicidio calificado y filtración de información a grupos delictivos. Crédito: Especial
Samuel ‘N’, exfuncionario municipal, fue detenido por su presunta participación en homicidio calificado y filtración de información a grupos delictivos. Crédito: Especial

Respecto al arribo de Samuel “N” al ayuntamiento, Yesenia Méndez relató que fue por propia recomendación de Grecia Quiroz, ya que el propio Manzo le dijo que era un “amigo” de su esposa y que debían buscarle un cargo.

“Samuel lo recomendó ella (Grecia Quiroz). Cuando él llega a la Casa de Cultura, yo recuerdo perfectamente, yo estaba ahí, y él llega con su maleta ese día, estaba lloviendo, no recuerdo exactamente el día, fue como en el mes de octubre. Carlos Manzo le habla a Grecia y le dice: “Oye, ven, ya llegó”. Entonces, ella llega a recogerlo y me dice a mí cuando ella se va con él a hospedar a un hotel. Me dice: “Es amigo de Grecia, viene por recomendación de ella y hay que buscarle un lugar en el despacho”, acusó.

La exsecretaria detalló que Samuel “N” tuvo problemas para adaptarse, por lo que Manzo decidió mandarlo con el actual secretario del Ayuntamiento, Arturo Rivas, donde estuvo por varios meses.

El comportamiento de Samuel “N” dentro del ayuntamiento y su “amistad” con Quiroz

(Foto: Facebook/Yesenia Méndez Rodríguez)
(Foto: Facebook/Yesenia Méndez Rodríguez)

Méndez Rodríguez aseguró que Samuel “N” “era muy cercano” a Grecia Quiroz y acusó que tras la muerte de Manzo él regresó a su cargo y con un salario mayor.

Además, señaló que tras el homicidio el sujeto pasó a ser el único interlocutor entre el despacho y la alcaldesa en funciones: “Él era el único que entraba y salía de su casa, de la presidenta ahorita en funciones, y el único que podía llevarle documentos”.

Con esto, dijo, ella quedó desplazada por completo en las funciones: “Yo ya no. Realmente estaba casi de aparador porque no, los documentos que me llegaban, todo, yo no era línea directa con ella, sino él”.

Imagen XBCPFQA26NBL7ID4H3XXT6EQB4

La exsecretaria también describió al sujeto como una persona que generaba conflictos internos, ya que durante su paso como director de Protocolo, tanto secretarios como directores del ayuntamiento se quejaban de su trato.

“Era muy grosero, muy déspota, trataba muy mal al personal”, relató sobre las quejas que llegaban a su conocimiento.

Reconoció, no obstante, que en la Dirección de Atención Ciudadana García sí desempeñaba bien su trabajo: “Atendía muy bien a los ciudadanos, aunque había muchas quejas también de su comportamiento”.

Con la ampliación de su declaración, Yesenia Méndez busca que la información no se distorsione y que se esclarezca el homicidio de Carlos Manzo, además de asegurar que acudió con pruebas.

Actualmente, la investigación por el asesinato de Carlos Manzo acumula 31 detenidos, entre los que se encuentra el autor intelectual, identificado por las autoridades es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de “Los R’s”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en Uruapan, Apatzingán y Morelia.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoUruapanasesinatoCJNGMichoacánexsecretariaexalcaldemexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue el primer contacto entre Emma Coronel y April Black Diamond, diseñadora de los vestidos de XV años de sus hijas

La creadora de prendas exclusivas colaboró con la esposa de Guzmán Loera para los atuendos de las gemelas

Así fue el primer contacto entre Emma Coronel y April Black Diamond, diseñadora de los vestidos de XV años de sus hijas

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 25 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 25 de agosto

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 25 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 25 de agosto

Arranca entrega de tarjetas Bienestar para las Pensiones: esto son los documentos necesarios para recoger el plástico

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, detalló el proceso para que los adultos mayores reciban el plástico

Arranca entrega de tarjetas Bienestar para las Pensiones: esto son los documentos necesarios para recoger el plástico

Reportan que César ‘Chino’ Huerta regresa a Pumas tras su breve paso por Europa

El mexicano llegaría esta semana a la Ciudad de México para completar los trámites de su incorporación

Reportan que César ‘Chino’ Huerta regresa a Pumas tras su breve paso por Europa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel debutó en Kick y reveló cómo fue su boda con El Chapo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel debutó en Kick y reveló cómo fue su boda con El Chapo

Quiénes son Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán

Así fue el primer contacto entre Emma Coronel y April Black Diamond, diseñadora de los vestidos de XV años de sus hijas

Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick

Las pruebas que desmontaron la versión de Fausto Corrales sobre la muerte de Héctor Cuén: del testimonio del yerno de ‘El Mayo’ a un video en YouTube

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán

Quiénes son Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán

Fans recuerdan la polémica expulsión de Niurka Marcos en Big Brother VIP, previo a su entrada a La Granja VIP 2026

Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick

La Casa de los Famosos México en vivo: Masad es el nuevo líder de la semana y compartirá la suite con Yahir

Quién es la primera nominada de la quinta semana en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Mía y Lía Cueva obtienen la medalla de oro desde el trampolín de 3 m en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

Mía y Lía Cueva obtienen la medalla de oro desde el trampolín de 3 m en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

Japón será el siguiente rival de México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Reportan que César ‘Chino’ Huerta regresa a Pumas tras su breve paso por Europa

Club América revela reporte médico de una de sus figuras tras cirugía

Por esta razón el Club Puebla se disculpó con Santos tras la Jornada 5