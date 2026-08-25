Grecia Quiroz recomendó al hombre señalado por filtrar al CJNG la agenda de Carlos Manzo, acusa su exsecretaria particular

Foto: Facebook

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Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, acudió este lunes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para ampliar su declaración sobre el asesinato el exedil de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Al salir del lugar, aseguró ante medios que la actual alcaldesa, Grecia Quiroz, recomendó a Samuel “N” -uno de los detenidos por presuntamente haber filtrado la agenda de Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- para ocupar un cargo en el ayuntamiento.

De acuerdo con Méndez Rodríguez, dos meses antes del asesinato ella le pidió a Samuel “N” su renuncia porque tenía adicciones, por lo que negó que tuviera el cargo activo como director de Protocolo.

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“Yo le había pedido su renuncia porque él tenía adicciones. En el ayuntamiento todos lo sabíamos y digo todos, cuando es todos, incluyendo el presidente. Sabía de sus adicciones, sabía con quién se juntaba, pero lamentablemente alguien ahí lo respaldaba”, señaló.

Samuel "N" fue detenido por presuntamente filtrar la agenda de Manzo al CJNG, mientras que Josué "N", taxista y distribuidor de cocaína con el que el primero mantenía contacto, fue arrestado por presuntamente convencerlo de filtrar los datos. Crédito: FB- Carlos Manzo y SSCP

Al momento del homicidio, dijo, Samuel “N” únicamente ocupaba la Dirección de Atención Ciudadana, un cargo de menor jerarquía al que había tenido anteriormente.

Sin embargo, Yesenia Méndez también advirtió que el hombre tenía acceso a la agenda privada de Carlos Manzo, datos que solo conocían su equipo de seguridad, la propia exsecretaria y la hoy alcaldesa Grecia Quiroz.

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“¿Quién se la daba? Porque él no tenía por qué tener la agenda privada, sí la pública, pero no la privada del presidente porque no era el director de Protocolo", cuestionó.

Así fue la llegada de Samuel “N” al ayuntamiento por recomendación de Grecia Quiroz

Samuel ‘N’, exfuncionario municipal, fue detenido por su presunta participación en homicidio calificado y filtración de información a grupos delictivos. Crédito: Especial

Respecto al arribo de Samuel “N” al ayuntamiento, Yesenia Méndez relató que fue por propia recomendación de Grecia Quiroz, ya que el propio Manzo le dijo que era un “amigo” de su esposa y que debían buscarle un cargo.

“Samuel lo recomendó ella (Grecia Quiroz). Cuando él llega a la Casa de Cultura, yo recuerdo perfectamente, yo estaba ahí, y él llega con su maleta ese día, estaba lloviendo, no recuerdo exactamente el día, fue como en el mes de octubre. Carlos Manzo le habla a Grecia y le dice: “Oye, ven, ya llegó”. Entonces, ella llega a recogerlo y me dice a mí cuando ella se va con él a hospedar a un hotel. Me dice: “Es amigo de Grecia, viene por recomendación de ella y hay que buscarle un lugar en el despacho”, acusó.

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La exsecretaria detalló que Samuel “N” tuvo problemas para adaptarse, por lo que Manzo decidió mandarlo con el actual secretario del Ayuntamiento, Arturo Rivas, donde estuvo por varios meses.

El comportamiento de Samuel “N” dentro del ayuntamiento y su “amistad” con Quiroz

(Foto: Facebook/Yesenia Méndez Rodríguez)

Méndez Rodríguez aseguró que Samuel “N” “era muy cercano” a Grecia Quiroz y acusó que tras la muerte de Manzo él regresó a su cargo y con un salario mayor.

Además, señaló que tras el homicidio el sujeto pasó a ser el único interlocutor entre el despacho y la alcaldesa en funciones: “Él era el único que entraba y salía de su casa, de la presidenta ahorita en funciones, y el único que podía llevarle documentos”.

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Con esto, dijo, ella quedó desplazada por completo en las funciones: “Yo ya no. Realmente estaba casi de aparador porque no, los documentos que me llegaban, todo, yo no era línea directa con ella, sino él”.

La exsecretaria también describió al sujeto como una persona que generaba conflictos internos, ya que durante su paso como director de Protocolo, tanto secretarios como directores del ayuntamiento se quejaban de su trato.

“Era muy grosero, muy déspota, trataba muy mal al personal”, relató sobre las quejas que llegaban a su conocimiento.

Reconoció, no obstante, que en la Dirección de Atención Ciudadana García sí desempeñaba bien su trabajo: “Atendía muy bien a los ciudadanos, aunque había muchas quejas también de su comportamiento”.

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Con la ampliación de su declaración, Yesenia Méndez busca que la información no se distorsione y que se esclarezca el homicidio de Carlos Manzo, además de asegurar que acudió con pruebas.

Actualmente, la investigación por el asesinato de Carlos Manzo acumula 31 detenidos, entre los que se encuentra el autor intelectual, identificado por las autoridades es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de “Los R’s”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en Uruapan, Apatzingán y Morelia.