Defensa blinda Sinaloa y envía mil elementos más del Ejército. Seguridad Publica Sinaloa.

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Mil efectivos del Ejército Mexicano arribaron este día a Mazatlán para reforzar las operaciones de seguridad en Sinaloa, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Este despliegue se sumó a uno ocurrido la mañana de este 25 de agosto en donde 300 elementos arribaron a Sinaloa. Con ambos despliegues suman 1300 efectivos armados desplegados en el territorio sinaloense.

El personal militar se suma a los operativos que ya desarrollan de forma conjunta los tres órdenes de gobierno en territorio sinaloense, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional, contener la incidencia delictiva y generar mejores condiciones de tranquilidad para la población.

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Refuerzo militar en el puerto de Mazatlán

La ciudad y puerto de Mazatlán fue el punto de arribo del contingente, que se integró de manera inmediata a las tareas operativas y preventivas desplegadas en la entidad.

El reforzamiento responde a la coordinación permanente entre gobierno federal, gobierno del estado y autoridades municipales para ampliar las capacidades de respuesta ante la situación de seguridad en Sinaloa.

Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030

La llegada de los efectivos se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, el instrumento rector que define las líneas de acción del gobierno federal en materia de seguridad para el período en curso.

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Bajo ese esquema, el despliegue en Mazatlán forma parte de las acciones coordinadas que se ejecutan en territorio sinaloense para fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas del orden.

Coordinación entre los tres órdenes de gobierno

El operativo articula a instituciones de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, bajo un esquema de trabajo conjunto que busca potenciar el alcance territorial de las fuerzas de seguridad.

Defensa blinda Sinaloa y envía mil elementos más del Ejército. Seguridad Publica Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con todas las instituciones que integran las fuerzas del orden en la entidad.

La dependencia señaló que las acciones priorizan la prevención y la presencia operativa como ejes centrales para preservar el orden y la tranquilidad de las familias sinaloenses.

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Presencia institucional y contención delictiva

El propósito declarado del refuerzo es triple: fortalecer la presencia institucional en la región, contener la incidencia delictiva y contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes del estado.

Con la incorporación de los 1,300 militares, las fuerzas desplegadas en Sinaloa amplían su capacidad de cobertura en zonas donde la coordinación interinstitucional ya se encontraba activa.

El primer refuerzo del día: 300 militares desde Santa Lucía

Horas antes del arribo del segundo contingente, a las 10:30 de la mañana de este martes 25 de agosto, 300 efectivos del Ejército Mexicano despegaron desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

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El traslado se realizó a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana. Al llegar, el contingente se incorporó al dispositivo que mantenía la 9/a. Zona Militar en la entidad, según informó la Sedena en un comunicado.

La dependencia precisó que la misión del personal incluyó patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias, todas en apego a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos. La Sedena también señaló que el refuerzo buscó contribuir a la desarticulación de organizaciones delictivas mediante la detención de líderes y otros generadores de violencia en la entidad.

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Sinaloa, en el centro del conflicto entre facciones del Cártel

Sinaloa concentra el mayor despliegue militar del país desde que estalló la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, conflicto que se agudizó tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

Desde entonces, la entidad acumula miles de efectivos federales en su territorio. En 2025, el estado llegó a concentrar 10 mil 516 soldados, incluyendo elementos de Fuerzas Especiales, la cifra más alta registrada en una entidad del interior del país en la historia reciente. Para febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportaba 11 mil 53 militares activos en Sinaloa, de acuerdo con datos obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia.

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En julio de ese mismo año, 900 elementos de seguridad fueron enviados a Mazatlán tras una serie de ataques armados y asesinatos registrados en el municipio, en el marco de la temporada vacacional. Antes de ese arribo, ya había en la ciudad alrededor de mil 500 efectivos federales desplegados desde el inicio de la disputa entre las facciones del cártel en septiembre de 2024.