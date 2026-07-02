COPARMEX alerta sobre incertidumbre en revisión del T-MEC y pide fortalecer condiciones internas en México

Para la Coparmex, prolongar las negociaciones del T-Mec aumenta la incertidumbre y podría afectar la planeación de las inversiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su preocupación ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de no respaldar, por ahora, la extensión de 16 años del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y optar por un mecanismo de revisiones anuales que abre una nueva etapa de negociación para el acuerdo comercial más importante de América del Norte.

El organismo empresarial señaló que este escenario obliga a los tres países a conducir el proceso con responsabilidad, visión de largo plazo y diálogo permanente para mantener la confianza económica que ha permitido consolidar a la región como una de las más competitivas del mundo.

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COPARMEX advierte impacto del T-MEC en inversiones

La inversión fija bruta en México cayó un 4,2 % interanual en febrero y acumula 17 meses de descenso a tasa anual, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en medio de la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos. Fotografía de archivo. EFE/ José Méndez

A través de un comunicado, la Coparmex indicó que la propuesta anunciada por el Representante Comercial de Estados Unidos confirma un escenario previsto por el sector privado: las negociaciones continuarán mediante revisiones periódicas mientras se alcanzan acuerdos sobre temas pendientes.

Aunque este mecanismo forma parte del propio tratado comercial, el organismo advirtió que prolongar la incertidumbre podría afectar la planeación de inversiones, especialmente de empresas que participan en cadenas regionales de suministro, incluidas compañías estadounidenses instaladas en México.

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La confederación destacó que el T-MEC ha sido fundamental para fortalecer el comercio regional y generar beneficios económicos para los tres países miembros.

México debe fortalecer el Estado de derecho

El organismo patronal pidió que haya Estado de derecho y seguridad en México (Infobae México / Jovani Pérez)

Frente a la incertidumbre internacional, la Coparmex aseguró que México debe enfocarse en fortalecer los factores internos que dependen directamente del país.

Entre los principales retos mencionó la necesidad de consolidar el Estado de derecho, garantizar seguridad para ciudadanos y empresas, asegurar energía suficiente y competitiva, además de mejorar la infraestructura logística y promover un entorno favorable para la inversión y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

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“El país no puede generar incertidumbre adicional desde el ámbito interno”, advirtió la organización empresarial.

Revisión del T-MEC abre oportunidad para México

La balanza de la justicia ilustra el papel del TMEC en la protección de datos y la facilitación del comercio digital entre México, Estados Unidos y Canadá frente a amenazas cibernéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coparmex consideró que esta coyuntura también representa una oportunidad estratégica para que México impulse una agenda orientada a fortalecer su posición dentro de las cadenas regionales de valor.

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El organismo explicó que el objetivo no debe limitarse únicamente a preservar el acceso preferencial al mercado norteamericano, sino también a atraer inversiones de mayor impacto y aumentar la participación de insumos y productos fabricados en México dentro de las exportaciones regionales.

De igual forma, señaló que avanzar hacia actividades de mayor valor agregado permitirá generar empleos mejor remunerados, fortalecer proveedores nacionales y fomentar el desarrollo equilibrado en distintas regiones del país.

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Comercio de América del Norte creció casi cinco veces

Tras la entrada en vigor del T-MEC en 2020, el intercambio comercial aumentó 55 por ciento en America del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coparmex recordó que entre 1994 y 2024 el comercio en América del Norte se multiplicó casi cinco veces, mientras que desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020 el intercambio comercial aumentó 55 por ciento.

Asimismo, citó datos de consultas públicas realizadas por la Secretaría de Economía, donde el 61 por ciento de las organizaciones exporta principalmente a Norteamérica bajo las reglas del tratado y el 47 por ciento obtiene de Estados Unidos y Canadá los insumos utilizados en sus procesos productivos.

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Además, el 84 por ciento de las empresas mexicanas considera que el T-MEC ha tenido un impacto positivo o muy positivo tanto para sus operaciones como para el desarrollo económico del país.

Para el organismo empresarial, estos resultados demuestran el alto nivel de integración productiva alcanzado en la región, la cual se fortalece mediante reglas claras, certidumbre jurídica y condiciones favorables para la inversión.

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COPARMEX llama a fortalecer competitividad regional

Finalmente, la COPARMEX reiteró su disposición para participar de manera técnica y propositiva durante el proceso de revisión del T-MEC.

La organización subrayó que la revisión del acuerdo comercial debe traducirse en reglas más estables y mecanismos que fortalezcan la integración económica de América del Norte frente a la competencia global.

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También destacó que esta integración representa una plataforma estratégica para que las empresas mexicanas amplíen su presencia en otros mercados internacionales, impulsen los productos “Hecho en México” y aprovechen las oportunidades económicas planteadas dentro del denominado Plan México.