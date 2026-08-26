México

Con el respaldo del Canelo Álvarez, Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a una pelea en Ring Royale 2027

El creador de contenido está convencido de que sería un buen enfrentamiento contra el polémico exparticipante de LCDLFM

Adrián Marcelo en gorra negra y Poncho de Nigris en traje rosa con gafas de sol, sentado en una silla con el logo de Ring Royale
Durante varios años, los regiomontanos han tenido una serie de diferencias que, para el integrante de la dinastía De Nigris, podría terminar en una pelea arriba del ring. (Redes sociales)
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Entre el éxito que tuvo el evento de Ring Royale 2026, gracias a la fiebre por las exhibiciones de boxeo amateur entre personalidades del espectáculo, la rivalidad de años entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo podría llevarlos a disputar un encuentro sin precedentes.

El empresario y creador de contenido regiomontano reavivó públicamente su disputado choque verbal al lanzar un provocativo reto sobre el cuadrilátero a su coterráneo para la edición de Ring Royale 2027.

La propuesta estuvo acompañada por la exhibición de un codiciado obsequio enviado de forma directa por la máxima figura del boxeo mexicano actual, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, lo que terminó por encender las plataformas digitales.

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Poncho de Nigris lanzó su propio formato de peleas entre famosos e influencers teniendo una audiencia récord. (Redes Sociales)
Poncho de Nigris lanzó su propio formato de peleas entre famosos e influencers teniendo una audiencia récord. (Redes Sociales)

Poncho lanza reto directo

La nueva polémica cobró fuerza tras la difusión de un metraje grabado desde el gimnasio de entrenamiento, donde De Nigris se mostró en plena sesión de preparación física utilizando guantes de boxeo.

Durante el material audiovisual, el presentador detuvo la rutina para presumir a la cámara el accesorio recibido por parte del monarca tapatío del peso supermediano y de su histórico entrenador.

“Gracias al Canelo, saludos Canelo, gracias por mandarme tu gorrita, a Eddy Reynoso saludos, estamos entrenando ya para competir contra tú sabes quién eres”, expresó el regiomontano en un mensaje directo con destinatario implícito pero evidente para la audiencia.

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Esta no es la primera vez que el empresario le pide al conductor regiomontano que se suban al ring para terminar con sus diferencias. (TW Poncho de Nigris)

El guiño recibido por parte del campeón tapatío y el líder del Canelo Team sirvió como plataforma para que el influencer intensificara la controversia contra el titular del espacio ‘Hermanos de Leche’.

De Nigris confiado por su preparación

En su discurso, De Nigris no solo cuestionó la técnica y la coordinación de su eventual adversario frente al costal de boxeo, sino que parodió abiertamente su forma de golpear mientras lanzaba duras descalificaciones verbales. “Súbase y no se raje”, remató el regiomontano a través de sus canales oficiales, presionando públicamente para forzar una respuesta afirmativa y llevar el conflicto personal al plano deportivo.

Esta contienda verbal no representa un episodio aislado, sino el capítulo más reciente de una hostilidad pública alimentada por desavenencias en la arena digital y roces previos derivados de su paso por formatos de telerrealidad como La Casa de los Famosos México.

El empresario regio no dudó en pedir nuevamente un enfrentamiento formal contra el presentador y podcaster. (TW Poncho de Nigris)

No es la primera vez que se pelean

Meses atrás, De Nigris había elevado la apuesta al ofrecer de manera pública una bolsa de cuatro millones de pesos a Adrián Marcelo para pactar una contienda a tres asaltos de dos minutos utilizando careta de protección. Pese al constante intercambio de indirectas e insultos en la red social X, el combate formal aún no ha sido confirmado por la vía legal, dejando la definición del choque en el aire mientras ambas comunidades de seguidores exigen la firma del contrato.

Paralelamente a la controversia entre los dos conductores regios, la plataforma Ring Royale continúa consolidándose como una de las franquicias de entretenimiento deportivo de mayor impacto en las audiencias jóvenes del país. Tras el arrastre de audiencia logrado en su edición de 2026 —evento que superó las métricas de conversación de premiaciones internacionales de alto perfil—, la organización del concepto busca conformar un cartel estelar para su entrega de 2027 integrando personajes del espectáculo, la televisión y la escena musical.

En ese sentido, las mesas de negociación han trascendido la posible pelea estelar entre De Nigris y Marcelo para dar cabida a otros cruces de alta viralidad. Entre los duelos que se manejan en la fase de planeación destacan el hipotético choque sobre el ring entre los raperos Santa Fe Klan y Dharius, además del enfrentamiento entre figuras de las redes sociales como Masad y Ese Pérez. Con estas cartas sobre la mesa, el proyecto aspira a mantener la fórmula de reunir celebridades mediáticas dentro del encordado, transformando los conflictos de internet en espectáculos masivos de boxeo aficionado.

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