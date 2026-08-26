México

Así será la gira del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum: visitará estos estados

La presidenta recorrerá las 32 entidades federativas para rendir cuentas

Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia de prensa, hablando desde un podio ante un micrófono. Un intérprete de lenguaje de señas acompaña la presentación en un recuadro inferior. La escenografía incluye el escudo de los Estados Unidos Mexicanos y la bandera nacional. El evento aborda la próxima gira de la exjefa de gobierno por el país para informar sobre las acciones de su administración.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió detalles de cómo realizará su segundo informe de gobierno, el próximo martes 1 de septiembre, esto durante su conferencia La Mañanera del Pueblo de este miércoles 26 de agosto de 2026.

La rendición de cuentas será con un recorrido por toda la República Mexicana, la misma que iniciará en el Palacio Nacional en la Ciudad de México y durante tres o cuatro semanas, visitando las entidades, regresará al Zócalo capitalino para cerrar este período.

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