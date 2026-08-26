México

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 26 de agosto

El dólar se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 26 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 26 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 16,95 pesos mexicanos, sin variación respecto al precio de cierre anterior de 16,95 pesos. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una leve subida del 0,03%, aunque su evolución interanual muestra un notable descenso del -8,04%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando una apreciación del peso. La volatilidad actual se sitúa en 4,83%, inferior a la volatilidad de referencia del 7,34%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

PUBLICIDAD

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Debido a que el avistamiento ocurrió de noche, las maniobras de retiro se realizaron hasta el mañana del martes

Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado

La adolescente fue vista por última vez la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Con videograbaciones y un reporte anónimo: así fue el secuestro y rescate de una persona en CDMX por la que pidieron 20 mdp

Isamar, Gaby y Alan festajaban en Puebla cuando desaparecieron: sus cuerpos fueron hallados en diversas partes al igual que su camioneta

A 15 años de la masacre, los familiares del Casino Royale exigen justicia con dos sentencias firmes y 23 casos sin resolver

Cercan al Tío Lako en Michoacán: nuevo cateo golpea su estructura y suman 32 detenciones ligadas al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La desgarradora confesión de Susana Zabaleta sobre su relación con Ricardo Pérez: “Yo sé que lo voy a perder”

Danna revela si ser mamá es un sueño o pesadilla: su contundente opinión

Wendy Guevara y Las Perdidas se lanzan contra Karina Torres y la tachan de ‘títere’ de Aldo en LCDLFM

Katy Perry sorprende al decir groserías en la Fenapo: cantante pensaba que fans de San Luis Potosí la insultaban

DEPORTES

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

Celta de Vigo vs Osasuna: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 1 desde México

Canteranos vs. Fuerzas Básicas: así será la Copa Promesas, el nuevo torneo que pondrá a prueba a la Liga MX

Champions League 2026/27 EN VIVO: fecha, hora y dónde ver el sorteo de la fase de liga desde México

FC Barcelona vs Athletic Club: horario y dónde ver el partido de la jornada 1 de LaLiga desde México