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Quién es Angela Davis, la activista afrodescendiente y feminista que estará en la UNAM

El Centro Cultural Universitario será la sede de la charla magistral

Collage con retrato de Angela Davis, fondo rojo con el logo FILUNI, texto "Angela Davis An Autobiography", escudo de la UNAM y símbolos de libros.
La activista visitará la FILUNI el 26 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Angela Davis, filósofa, académica y activista estadounidense con afrodescendencia contará su experiencia histórica en la militancia en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) de la UNAM.

Davis es una de las figuras más influyentes en el pensamiento feminista y antirracista contemporáneo, por lo que la comunidad universitaria tiene interés en su clase magistral.

Su trayectoria combina la reflexión teórica con una militancia activa que la ha llevado a participar en movimientos sociales desde la década de los setenta hasta la actualidad.

Angela Davis en la UNAM

(FB/librosunam)
(FB/librosunam)
  • Diálogo magistral: “Abolición, feminismo, ¡ahora!”
    • Participan: Angela Davis, Gina Dent y Amneris Chaparro Martínez
    • Presenta: Rosa Beltrán
    • Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
    • Hora: 18:00 horas
    • Sede: Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultural Universitario, UNAM
    • Entrada: Libre (cupo limitado, se recomienda llegar con anticipación)
    • Traducción simultánea disponible
  • ¿Dónde ver la transmisión en vivo?
    • TV UNAM (canal 20.1 de televisión abierta, 20 de Izzi, Totalplay, 120 de Axtel TV, Dish, Sky y Megacable)
    • tv.unam.mx
    • Canal de YouTube de TV UNAM
    • Páginas de Facebook de TV UNAM y Libros UNAM

Consideraciones para asistir y seguir la charla de Angela Davis

(FB/librosunam)
(FB/librosunam)
  • La entrada al evento es libre, pero el cupo es limitado. Se recomienda llegar con anticipación.
  • La conferencia contará con traducción simultánea.
  • La transmisión estará disponible en varias plataformas digitales y TV abierta.
  • El evento forma parte de la programación oficial de la FILUNI 2026, que se realiza del 25 al 30 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

Quién es Angela Davis

Davis es autora de obras fundamentales para el feminismo contemporáneo y el pensamiento social.

Entre sus libros más influyentes destacan Mujeres, raza y clase (1981), donde examina la historia de los movimientos feministas y antirracistas en Estados Unidos; ¿Son obsoletas las prisiones? (2003), un análisis abolicionista del sistema penal; Mujeres, cultura y política (2024); y su Autobiografía (2016).

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(FB/librosunam)
(FB/librosunam)

Sus textos abordan la imbricación entre racismo, sexismo y clasismo, y son referencia obligada para los estudios de género y los movimientos sociales.

Como activista feminista y afrodescendiente, Davis articula su trabajo académico con una militancia constante.

Defiende el abolicionismo penal, la justicia social, los derechos de las comunidades afroamericanas y LGBTTTIQ+, y la crítica al capitalismo.

Ha sido perseguida y encarcelada por sus ideas, pero esa experiencia fortalece su compromiso con la transformación social y la construcción de alternativas colectivas frente a la violencia institucional.

Angela Davis fue encarcelada en 1970, acusada de participar en un episodio relacionado con una fuga carcelaria.

Permaneció prófuga durante dos meses antes de ser detenida.

Pasó aproximadamente 18 meses en prisión y fue absuelta en 1972.

Su caso provocó una movilización internacional bajo la consigna “Free Angela”, convirtiéndola en un símbolo de la lucha antirracista y contra la criminalización política.

Origen, obras y corrientes de pensamiento de Angela Davis:

  • Origen: Birmingham, Alabama, Estados Unidos, 26 de enero de 1944.
  • Obras principales:
    • Mujeres, raza y clase
    • ¿Son obsoletas las prisiones?
    • Mujeres, cultura y política
    • Autobiografía
    • La democracia de la abolición
  • Corrientes de pensamiento:
    • Feminismo negro e interseccional
    • Marxismo y antirracismo
    • Abolicionismo penal
    • Internacionalismo y crítica al sistema capitalista

Cómo llegar al Centro Cultural Universitario

Exterior del Museo Universitario Arte Contemporáneo con fachada inclinada de cristal verde, base de concreto y un estanque. Varias personas caminan frente al edificio
Vista exterior del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), se puede usar como referencia para el evento de Angela Davis (UNAM/MUAC)
  • Metrobús: Usa la Línea 1 (Indios Verdes – El Caminero) y baja en la estación CCU. Desde ahí, cruza el puente peatonal para llegar directamente al recinto.
  • Metro: La estación más cercana es Universidad de la Línea 3. Desde ahí puedes caminar o tomar el Pumabús gratuito dentro de Ciudad Universitaria.
  • Pumabús gratuito: Ciudad Universitaria ofrece el servicio de Pumabús sin costo para facilitar el acceso al CCU en eventos como la FILUNI. Las rutas que te llevan directo son la Ruta 3 y la Ruta 10, ambas con parada en “Centro Cultural Universitario”.
  • Automóvil: Si decides ir en automóvil, el acceso es por Avenida Insurgentes Sur o Periférico Sur. El CCU cuenta con estacionamientos subterráneos y externos, pero se recomienda llegar temprano por la alta demanda durante eventos.
  • Dirección: Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

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