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La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó otros 300 elementos para reforzar la seguridad en Sinaloa

El despliegue salió a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana y se incorporó al dispositivo que mantenía la 9/a. Zona Militar

La Secretaría de la Defensa Nacional envió a 300 elementos para reforzar la seguridfad en Sinaloa Fot: SEDENA
La Secretaría de la Defensa Nacional envió a 300 elementos para reforzar la seguridfad en Sinaloa Fot: SEDENA
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Un contingente de 300 efectivos del Ejército Mexicano despegó a las 10:30 de este martes 25 de agosto de 2026 desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa, como parte de un refuerzo operativo ligado a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El despliegue salió a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana y se incorporó al dispositivo que mantenía la 9/a. Zona Militar en la entidad.

Según el comunicado, la misión del personal consistió en realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias. La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que las tareas se llevaron a cabo en apego al marco jurídico vigente, con referencia a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, y con respeto a los derechos humanos.

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La dependencia señaló que el refuerzo buscó contribuir a la desarticulación de organizaciones delictivas mediante la detención de líderes y otros generadores de violencia en Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas. También precisó que las operaciones se coordinaron con autoridades municipales, estatales y federales para generar condiciones de paz y seguridad para la población sinaloense.

Se suman a los diversos elementos de las fuerzas de seguridad enviados hace varias semanas Foto: SEDENA
Se suman a los diversos elementos de las fuerzas de seguridad enviados hace varias semanas Foto: SEDENA

En julio enviaron a 900 elementos de seguridad a Mazatlán tras ataques armados y asesinatos

Luego de los ataques armados y asesinatos registrados en Mazatlán, Sinaloa, fueron enviados en julio 900 elementos de seguridad para fortalecer las acciones de prevención ante la temporada vacacional.

Moisés Ríos Pérez, secretario del Ayuntamiento, informó que los agentes fueron enviados de manera adicional a los 400 pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que desplegaron en el municipio.

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En entrevista con medios de comunicación, el funcionario detalló que se encuentran trabajando para reubicar los espacios en los que se encontrarán los efectivos tras el despliegue de este jueves.

“Antes de los 400 había llegado un número menor, llegaron los 400, y a medianoche ayer llegaron 900. Nada más que estamos batallando para reubicarlos (…) Estamos esperando que con este nuevo número podamos ya desplegar en todo el municipio y en todas las comisiones para evitar más (hechos violentos)“, explicó.

Cabe señalar que antes de este arribo con este arribo, había unos mil 500 elementos federales, enviados a Mazatlán desde el inicio de disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

Tras segunda salida de Rocha Moya, Graciela Domínguez Nava, rindió protesta como gobernadora interina

Graciela Domínguez afirmó que su gobierno en Sinaloa, tras la segunda licencia de Rubén Rocha Moya, trabajará de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En sesión extraordinaria en el Congreso de Sinaloa, tomó protesta este martes Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado. En el pleno, diputadas y diputados celebraron su ratificación gritando “¡gobernadora!”, “¡gobernadora!”.

En las primeras declaraciones, Domínguez afirmó que asume este poder siendo consciente de la situación que atraviesa la entidad, expresó estar convencida de que Sinaloa necesita ”certezas, instituciones fuertes, un gobierno presente y una sociedad que pueda recuperar la tranquilidad y la confianza”.

Su llegada al frente de la entidad es la paz “que se sienta en las calles y en las comunidades, que nos permita vivir sin miedo”. De acuerdo con la exdiputada, la paz se refleja en la aplicación y respeto de los derechos humanos.

Gobernadora de Sinaloa se alinea con Sheinbaum

Domínguez Nava asumirá su papel poco más de un año; ante esto, reconoció que son muchos los retos que enfrenta y, para conseguir resultados, señaló que trabajará de “la mano” con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el bienestar del pueblo de Sinaloa y pacificar la entidad.

Graciela Domínguez afirmó que su gobierno en Sinaloa, tras la segunda licencia de Rubén Rocha Moya, trabajará de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Domínguez dedicó unas palabras a la presidenta: “Reconozco su liderazgo, particularmente en este momento tan importante para el país”.

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