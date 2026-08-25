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Liga Mx: partidos de la jornada 6 que serán transmitidos por televisión abierta

La tercera fecha del campeonato comenzará este viernes 28 de agosto

La jornada número 6 de la Liga Mx comenzará este viernes 28 de agosto (X@LigaBBVAMX)
La jornada número 6 de la Liga Mx comenzará este viernes 28 de agosto (X@LigaBBVAMX)
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La programación de la Liga MX para esta semana trae novedades tanto en la cancha como en las pantallas. Los partidos seguirán transmitiéndose a través de plataformas de streaming, televisión abierta y TV de paga, permitiendo que los aficionados elijan cómo seguir a sus equipos favoritos.

Sin embargo, antes de la sexta jornada, la atención se centra en la participación internacional de cuatro equipos mexicanos. América, Toluca, León y Monterrey disputarán sus respectivos compromisos en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas players during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas players during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 6 que serán transmitidos por televisión abierta

Hasta el momento, el único partido de la jornada número 6 del Apertura 2026 de la Liga Mx que ha sido confirmado por televisión abierta es el Atlante vs León, el cual irá por el Canal 7 de TV Azteca.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas' Milton Valenzuela in action REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas' Milton Valenzuela in action REUTERS/Eloisa Sanchez
  • Atlante vs León | Fecha: Viernes 28 de agosto | Hora: 19:00 | Estadio: Banorte | Transmisión: Azteca 7/ESPN/Disney+ Premium
  • Necaxa vs Cruz Azul | Fecha: Viernes 28 de agosto | Hora: 19:00 | Estadio: Victoria | Transmisión: FOX One
  • Tijuana vs Pumas | Fecha: Viernes 28 de agosto | Hora: 21:00 | Estadio: Caliente | Transmisión: FOX One
  • Pachuca vs Chivas | Fecha: Sábado 29 de agosto | Hora: 17:00 | Estadio: Hidalgo | Transmisión: FOX One
  • Atlas vs Querétaro | Fecha: Sábado 29 de agosto | Hora: 17:00 | Estadio: Jalisco | Transmisión: ViX Premium/Laytime YouTube
  • América vs Puebla | Fecha: Sábado 29 de agosto | Hora: 19:00 | Estadio: Banorte | Transmisión: TUDN/ ViX Premium/Laytime YouTube
  • Santos vs Tigres | Fecha: Sábado 29 de agosto | Hora: 21:00 | Estadio: Nuevo Corona | Transmisión: TUDN/Disney+ Premium/ESPN/ViX Premium/Laytime YouTube
  • Toluca vs FC Juárez | Fecha: Domingo 30 de agosto | Hora: 18:00 | Estadio: Nemesio Diez | Transmisión: ViX Premium
  • Monterrey vs Atlético San Luis | Fecha: Domingo 30 de agosto | Hora: 20:00 | Estadio: BBVA | Transmisión: TUDN/ ViX Premium/Laytime YouTube

¿Cómo va el Apertura 2026?

El arranque del Apertura 2026 presenta una dinámica inesperada en la tabla de posiciones. América se consolida en el primer puesto con 13 puntos, resultado de cuatro victorias y un empate, manteniéndose invicto en las primeras cinco jornadas.

Raphael Cavalcante de América celebra un gol durante un partido de la Liga MX en el estadio Banorte, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel
Raphael Cavalcante de América celebra un gol durante un partido de la Liga MX en el estadio Banorte, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

La clasificación sorprende con Atlas en la segunda posición. El equipo ha sumado 12 unidades y se mantiene cerca del líder, superando las expectativas que muchos tenían al inicio del torneo.

Detrás de los punteros, Toluca, Guadalajara, Puebla y Tijuana comparten una marca idéntica: 10 puntos cada uno. Esta paridad agrega presión a los primeros puestos y promete una competencia cerrada conforme avance la liga.

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En el extremo opuesto, Juárez, Santos y San Luis atraviesan un momento complicado. Bravos y Laguneros han perdido todos sus encuentros y no han logrado sumar ningún punto hasta el momento. La situación de San Luis tampoco es alentadora: el equipo únicamente ha conseguido una unidad en lo que va del torneo.

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