Toluca vs Austin, EN VIVO: cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

(Infobae Méxcio)

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La Leagues Cup 2026 entra en su etapa decisiva y el Toluca vs Austin FC será uno de los duelos que definirán a los equipos que avanzarán a las semifinales.

Los Diablos Rojos buscarán mantener con vida a la Liga MX frente a un conjunto de la MLS que todavía no conoce la derrota en el torneo.

Las últimas tres ediciones del certamen terminaron con un campeón de la MLS, por lo que Toluca intentará romper esa racha y darle a México su primer título en la historia de la competencia.

¿Cómo llegan Toluca y Austin FC?

(Toluca FC / FB)

El conjunto mexiquense avanzó a los cuartos de final después de terminar como el tercer mejor equipo de la Liga MX, con seis puntos obtenidos en sus tres partidos.

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Por su parte, Austin consiguió el segundo mejor registro entre los clubes de la MLS. El equipo estadounidense permanece invicto después de conseguir dos victorias durante el tiempo regular y otra más mediante la tanda de penales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs Austin FC?

El partido entre Toluca y Austin FC se disputará este miércoles 26 de agosto en el Red Bull Arena, ubicado en Nueva Jersey.

El encuentro comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Al terminar entre los mejores clasificados de la primera fase, Toluca obtuvo el derecho de elegir la sede para disputar esta ronda, por lo que el duelo se llevará a cabo en territorio estadounidense.

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¿Dónde ver Toluca vs Austin EN VIVO?

Los aficionados mexicanos tendrán una opción de televisión abierta para seguir este partido de los cuartos de final.

La transmisión estará a cargo de Imagen Televisión, mientras que también podrá verse mediante Apple TV, aunque esta alternativa requiere una suscripción.