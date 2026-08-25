México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Toluca vs Austin, EN VIVO: cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Los aficionados en México podrán seguir el partido por televisión abierta

(Infobae Méxcio)
(Infobae Méxcio)
Guardar

La Leagues Cup 2026 entra en su etapa decisiva y el Toluca vs Austin FC será uno de los duelos que definirán a los equipos que avanzarán a las semifinales.

Los Diablos Rojos buscarán mantener con vida a la Liga MX frente a un conjunto de la MLS que todavía no conoce la derrota en el torneo.

Las últimas tres ediciones del certamen terminaron con un campeón de la MLS, por lo que Toluca intentará romper esa racha y darle a México su primer título en la historia de la competencia.

¿Cómo llegan Toluca y Austin FC?

Toluca FC﻿ FC Dallas Leagues Cup 2026 Jornada 3
(Toluca FC / FB)

El conjunto mexiquense avanzó a los cuartos de final después de terminar como el tercer mejor equipo de la Liga MX, con seis puntos obtenidos en sus tres partidos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Austin consiguió el segundo mejor registro entre los clubes de la MLS. El equipo estadounidense permanece invicto después de conseguir dos victorias durante el tiempo regular y otra más mediante la tanda de penales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs Austin FC?

Atlante y Toluca empataron sin goles en la Jornada 4 del Apertura 2026 (Cortesía)

El partido entre Toluca y Austin FC se disputará este miércoles 26 de agosto en el Red Bull Arena, ubicado en Nueva Jersey.

El encuentro comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Al terminar entre los mejores clasificados de la primera fase, Toluca obtuvo el derecho de elegir la sede para disputar esta ronda, por lo que el duelo se llevará a cabo en territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

¿Dónde ver Toluca vs Austin EN VIVO?

Los aficionados mexicanos tendrán una opción de televisión abierta para seguir este partido de los cuartos de final.

La transmisión estará a cargo de Imagen Televisión, mientras que también podrá verse mediante Apple TV, aunque esta alternativa requiere una suscripción.

Temas Relacionados

Toluca FCAustin FCLeagues Cup 2026Cuartosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La conexión entre “Los Rusos” y el Cártel de Sinaloa: de sus orígenes al control regional

Bajo el liderazgo de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, el grupo consolidó su poder en Mexicali y zonas fronterizas, reforzando su presencia en el tráfico de drogas, desapariciones y enfrentamientos con autoridades

La conexión entre “Los Rusos” y el Cártel de Sinaloa: de sus orígenes al control regional

Graciela Domínguez Nava rinde protesta como gobernadora interina en Sinaloa: se alinea con Sheinbaum promete pacificar el estado

La exdiputada se compromete a trabajar de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Graciela Domínguez Nava rinde protesta como gobernadora interina en Sinaloa: se alinea con Sheinbaum promete pacificar el estado

Diputada del PRI presenta denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya en el Congreso de Sinaloa

La legisladora local confirma que el recurso se ingresa hoy ante el Congreso de Sinaloa para iniciar un trámite en el Poder Legislativo estatal

Diputada del PRI presenta denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya en el Congreso de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Los Rusos, detrás de la alerta de EEUU en Mexicali

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Los Rusos, detrás de la alerta de EEUU en Mexicali

Conflicto con AMLO por Rocha Moya es mentira: Sheinbaum pide debatir sobre ‘uso político’ de las redes sociales

La mandataria recordó que es necesario una regulación de la inteligencia artificial para prevenir las noticias falsas

Conflicto con AMLO por Rocha Moya es mentira: Sheinbaum pide debatir sobre ‘uso político’ de las redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó otros 300 elementos para reforzar la seguridad en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó otros 300 elementos para reforzar la seguridad en Sinaloa

La conexión entre “Los Rusos” y el Cártel de Sinaloa: de sus orígenes al control regional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Los Rusos, detrás de la alerta de EEUU en Mexicali

Así es la finca donde hallaron ropa quemada, sangre y objetos vinculados a desapariciones en Jalisco

‘El Pistache’, exnovio de Manelyk González y quien fuera supuesto líder de La Unión Tepito, salió de la cárcel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Alex Speitzer denuncia robo en el aeropuerto de CDMX y lanza fuerte advertencia: “Se toparon con un necio”

Tráiler de ‘Hombre al agua’ revela juegos de poder en el nuevo filme de Gael García Bernal: cuándo se estrena en México

Prepara tus mejores pasos: Tlalnepantla tendrá mega baile gratis para celebrar su aniversario: fecha, lugar y horario

‘El Pistache’, exnovio de Manelyk González y quien fuera supuesto líder de La Unión Tepito, salió de la cárcel

DEPORTES

Liga Mx: partidos de la jornada 6 que serán transmitidos por televisión abierta

Liga Mx: partidos de la jornada 6 que serán transmitidos por televisión abierta

América mantiene el liderato del Apertura 2026 tras 5 jornadas y estos son los mejores memes que han dejado las redes sociales

América vs Columbus: a qué hora y dónde ver en México a las Águilas en las Leagues Cup 2026

Real Madrid vs Real Sociedad: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego pendiente de la Jornada 1 desde México

Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida