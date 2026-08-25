México
Agregar Infobae enGoogle

Conflicto con AMLO por Rocha Moya es mentira: Sheinbaum pide debatir sobre ‘uso político’ de las redes sociales

La mandataria recordó que es necesario una regulación de la inteligencia artificial para prevenir las noticias falsas

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 25 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia) (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que toda la información que circula sobre una supuesta pelea entre ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de Rubén Rocha Moya es completamente falsa.

“Es de verdad de risa. O sea, ¿de dónde se inventan tanta cosa? ¡Qué capacidad de mentir! ¡Pero además se los publican! No, pues, ah, bueno, sí les pagan, ¿verdad? Los medios. Pero, o sea, es: ¿de verdad que ya hay conflicto entre la presidenta y el presidente López Obrador? Bueno, ¿de dónde se lo inventan? Que ahora que se van a definir los candidatos de Morena, ya nos pusimos de acuerdo, unos le tocan a él y otros me tocan a mí. No, le tocan al pueblo", declaró durante la mañanera del pueblo de este 25 de agosto en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumRubén Rocha MoyaAMLOAndrés Manuel López Obradorredes socialesSinaloanoticias falsasLa MañaneraÚltima horamexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Anabel Hernández vuelve a señalar a Montijo, Navidad y Ninel Conde en Narcocracia

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Anabel Hernández vuelve a señalar a Montijo, Navidad y Ninel Conde en Narcocracia

Tráiler de ‘Hombre al agua’ revela juegos de poder en el nuevo filme de Gael García Bernal: cuándo se estrena en México

La película explora las máscaras sociales y la pertenencia, con un elenco internacional encabezado por Ricky Martin

Tráiler de ‘Hombre al agua’ revela juegos de poder en el nuevo filme de Gael García Bernal: cuándo se estrena en México

Verificentros y gasolineras deben denunciar corrupción, pide Sheinbaum ante presunta red de extorsión en Edomex

La presidenta llamó a los empresarios afectados a formalizar las acusaciones ante la Fiscalía y aportar pruebas para evitar posibles actos de encubrimiento

Verificentros y gasolineras deben denunciar corrupción, pide Sheinbaum ante presunta red de extorsión en Edomex

Que Maru Campos busque nombrar a nuevo fiscal en Chihuahua “se explica solito”, afirma Sheinbaum

La reforma constitucional impulsada por el PAN y Movimiento Ciudadano plantea un nombramiento de ocho años para el próximo titular

Que Maru Campos busque nombrar a nuevo fiscal en Chihuahua “se explica solito”, afirma Sheinbaum

Renuncia mujer policía de Oaxaca que fue captada en video con bebidas alcohólicas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana activó sus mecanismos de supervisión luego de que el material comenzara a circular en plataformas digitales

Renuncia mujer policía de Oaxaca que fue captada en video con bebidas alcohólicas
MÁS NOTICIAS

NARCO

La conexión entre “Los Rusos” y el Cártel de Sinaloa: de sus orígenes al control regional

La conexión entre “Los Rusos” y el Cártel de Sinaloa: de sus orígenes al control regional

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Los Rusos, detrás de la alerta de EEUU en Mexicali

Así es la finca donde hallaron ropa quemada, sangre y objetos vinculados a desapariciones en Jalisco

‘El Pistache’, exnovio de Manelyk González y quien fuera supuesto líder de La Unión Tepito, salió de la cárcel

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’, narco clave en el nuevo libro de Anabel Hernández?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Alex Speitzer denuncia robo en el aeropuerto de CDMX y lanza fuerte advertencia: “Se toparon con un necio”

Tráiler de ‘Hombre al agua’ revela juegos de poder en el nuevo filme de Gael García Bernal: cuándo se estrena en México

Prepara tus mejores pasos: Tlalnepantla tendrá mega baile gratis para celebrar su aniversario: fecha, lugar y horario

‘El Pistache’, exnovio de Manelyk González y quien fuera supuesto líder de La Unión Tepito, salió de la cárcel

DEPORTES

América mantiene el liderato del Apertura 2026 tras 5 jornadas y estos son los mejores memes que han dejado las redes sociales

América mantiene el liderato del Apertura 2026 tras 5 jornadas y estos son los mejores memes que han dejado las redes sociales

América vs Columbus: a qué hora y dónde ver en México a las Águilas en las Leagues Cup 2026

Real Madrid vs Real Sociedad: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego pendiente de la Jornada 1 desde México

Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida

Penta y Rey Fénix se disputarán el boleto para pelear vs Roman Reigns en RAW WWE CDMX