Conflicto con AMLO por Rocha Moya es mentira: Sheinbaum pide debatir sobre ‘uso político’ de las redes sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que toda la información que circula sobre una supuesta pelea entre ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de Rubén Rocha Moya es completamente falsa.
“Es de verdad de risa. O sea, ¿de dónde se inventan tanta cosa? ¡Qué capacidad de mentir! ¡Pero además se los publican! No, pues, ah, bueno, sí les pagan, ¿verdad? Los medios. Pero, o sea, es: ¿de verdad que ya hay conflicto entre la presidenta y el presidente López Obrador? Bueno, ¿de dónde se lo inventan? Que ahora que se van a definir los candidatos de Morena, ya nos pusimos de acuerdo, unos le tocan a él y otros me tocan a mí. No, le tocan al pueblo", declaró durante la mañanera del pueblo de este 25 de agosto en Palacio Nacional.
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