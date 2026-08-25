Yuridia prepara una sorpresa para el Estadio GNP y su misteriosa pista desata las especulaciones

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

Guardar

Yuridia está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera con sus presentaciones del 3 y 4 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. La cantante no solo tendrá dos fechas consecutivas, sino que busca hacer historia como la primera mujer mexicana del regional mexicano en presentarse en este recinto con dos conciertos.

En entrevista con Tania Rincón para el programa Hoy, la intérprete reconoció que todavía intenta asimilar la magnitud de estas presentaciones. “Estar el tres y el cuatro de septiembre estoy muy, muy feliz... yo creo que estoy en shock”, confesó, antes de admitir que cantar para 60 mil personas “se dice fácil, pero creo que no lo es”.

PUBLICIDAD

Yuridia también confirmó que habrá invitados especiales y dejó pistas sobre uno de ellos. Cuando Tania Rincón le pidió alguna señal, la cantante respondió: “Es alto y lo considero muy mi hermano porque es un alguate”, además de agregar que “usa sombrero”. Las palabras encendieron las especulaciones, especialmente por la cercanía que Yuridia ha mostrado anteriormente con Edén Muñoz.

Yuridia adelanta una sorpresa que tiene a todos pensando en Edén Muñoz

Yuridia anuncia nuevo concierto en la Plaza de Toros. (Ocesa)

La conversación tomó un giro interesante cuando Tania Rincón preguntó directamente si habría invitados. “Van a haber invitados, sí. O sea, ya, ya saben, ¿no?”, respondió Yuridia entre risas, dejando claro que algunas pistas podrían ser suficientes para que sus seguidores descubrieran de quién se trata.

PUBLICIDAD

La cantante añadió una descripción que rápidamente llamó la atención: “Es alto”, “es un alguate” y “usa sombrero”. Aunque Yuridia no mencionó ningún nombre, las características han provocado que Edén Muñoz aparezca entre las posibilidades, sobre todo porque el cantante ha compartido escenario con ella en distintas ocasiones.

La incógnita se mantendrá hasta las presentaciones, pero Yuridia parece disfrutar el juego con sus seguidores. Por ahora, su mensaje fue claro: “Yo me imagino que ya se dan una idea de quién va a poder estar ahí”, dijo durante la entrevista.

Dos noches para hacer historia en Ciudad de México

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

Yuridia llegará al Estadio GNP después de su presentación de 2025 en la Plaza de Toros La México, donde ofreció un espectáculo en formato 360. Ahora, la cantante sonorense dará un paso más con dos conciertos consecutivos en uno de los recintos más importantes de la capital.

PUBLICIDAD

Las presentaciones forman parte de su gira Las cartas sobre la mesa Tour, las entradas se agotaron para una de las fechas en apenas tres días. Sin embargo, todavía hay boletos disponibles para el concierto del 3 de septiembre.

La propia Yuridia reconoció la presión que representa el reto: “Cantar para sesenta mil personas se dice fácil, pero creo que no lo es”. Aun así, aseguró estar “muy, muy feliz” mientras intenta no pensar demasiado en el momento para evitar que los nervios aumenten.

Entre nuevas canciones y una etapa especial para Yuridia

La cantante Yuridia comparte un momento con amigas en la producción del video musical de su canción 'Eres Mi Nada', difundido en la plataforma TikTok. (Yuridia/Youtube)

Además de la expectativa por sus conciertos, Yuridia continúa con nueva música. Recientemente estrenó el sencillo “Que se vaya”, sumando otro lanzamiento a una etapa en la que combina sus presentaciones masivas con nuevos proyectos musicales.

PUBLICIDAD

La cantante también ha hablado públicamente sobre los sacrificios personales que ha implicado su carrera. En la misma entrevista, recordó el tiempo que no pudo pasar junto a su hijo mayor y reconoció que le habría gustado vivir aquella etapa de la maternidad con la madurez y estabilidad económica que tiene actualmente.

Y mientras prepara el espectáculo, las sorpresas continúan bajo llave. Entre las pistas de Yuridia, un posible invitado “alto”, que “usa sombrero” y al que considera “muy mi hermano porque es un alguate”, y el estreno de “Que se vaya”, todo apunta a que las noches del 3 y 4 de septiembre tendrán algo más que un repertorio de éxitos.

PUBLICIDAD