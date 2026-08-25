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Emma Coronel quiere una serie o película sobre su vida y busca ser parte de la producción

La esposa de El Chapo Guzmán habló sobre los libros que se han hecho sobre ella sin su participación

Emma Coronel -*México- 25 agosto
(Kick/captura de pantalla)
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La posibilidad de una serie o película sobre la vida de Emma Coronel volvió a la conversación pública tras una transmisión en la plataforma Kick, donde la esposa de Joaquín Guzmán Loera planteó que el relato de su historia podría tomar forma bajo su propio punto de vista.

Coronel, quien ha sido mencionada en múltiples ocasiones en reportajes y libros sobre el narcotráfico en México, sostuvo que muchas versiones difieren de su experiencia real y consideró que sería necesario mostrar su versión directa.

Durante la charla, Emma Coronel expuso su postura frente a los relatos que circulan en medios y redes sociales sobre su vida.

“Se basan nada más en cosas que ven en Internet… noticias que muy pocas veces son reales”, dijo durante la transmisión. La ex reina de belleza subrayó que la mayoría de las versiones públicas sobre ella parten de especulaciones y rumores, lo que la llevó a plantear: “Hay que sacar la película real o algo real”.

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La conversación se dio en el contexto de su reciente reaparición pública después de permanecer fuera de los reflectores tras cumplir una sentencia en Estados Unidos. En julio de este año, Coronel cumplió 37 años y retomó su actividad en redes sociales, donde ahora busca ser influencer.

Mariel Colón y Emma Coronel se han mostrado muy cercanas. (Captura de pantalla)
Mariel Colón y Emma Coronel se han mostrado muy cercanas. (Captura de pantalla)

Coronel señala que la mayoría de los relatos sobre su vida son invenciones

Ante los comentarios de su interlocutor, Lonche de Huevito, quien le sugirió sacar provecho de la atención mediática, Emma Coronel respondió:

“Voy a decir: esta sí es la real”. En la transmisión, la esposa de El Chapo manifestó su interés por participar en una producción que relate su historia desde su perspectiva: “Me gustaría hacerlo de lo que yo viví, de mi punto de vista. Obviamente va a haber personas que estuvieron en mi vida, pero a como fue, a como yo lo viví”.

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Coronel recalcó que no desea protagonizar la producción como actriz ni aceptar condiciones que la alejen de la realidad:

“No, pienso que no sabes por qué, porque yo no he estudiado para eso. Yo sí le tengo respeto… hay muchas actrices y actores que pasan toda una vida estudiando”.

(Captura de pantalla)
Emma Coronel recuperó su libertad en septiembre de 2013. (Captura de pantalla)

La intención, según expuso, sería involucrarse en las decisiones creativas para evitar que la adaptación repita errores de otras representaciones:

“Sí me gustaría estar involucrada en las decisiones que se tomen, para que no sea una más donde cada quien hace lo que quiere, sino de que lo más apegado a la realidad”.

Coronel plantea una producción fiel a su versión de los hechos

Durante la transmisión, Emma Coronel insistió en que su interés está en que la producción muestre hechos reales:

“Obviamente va a haber personas que estuvieron en mi vida, pero a como, a como fue, a como yo lo viví”. Sostuvo que el proyecto podría tomar la forma de una película o una serie, dependiendo del desarrollo: “¿La sacamos la película o qué? ¿O la serie o algo?”, preguntó al público conectado a la transmisión.

Aunque rechazó actuar, Coronel reiteró que le gustaría supervisar el contenido para que “la historia que se va a contar sea la real”. El diálogo, que se tornó por momentos en tono de broma entre los participantes, concluyó con la invitación a una hipotética premier: “Ustedes van ya a estar invitados a la premier”, dijo Coronel.

Emma Coronel, esposa del 'Chapo', ha presumido los cambios en su vida durante el último año a través de redes sociales. (Infobae México/Jovani Pérez)
Emma Coronel, esposa del 'Chapo', ha presumido los cambios en su vida durante el último año a través de redes sociales. (Infobae México/Jovani Pérez)

Coronel ha sido retratada en libros como el de Anabel Hernández

El nombre de Emma Coronel figura de forma recurrente en publicaciones periodísticas y libros que abordan el fenómeno del narcotráfico en México.

Uno de los textos más citados es el de Anabel Hernández, quien en su obra sobre las mujeres vinculadas al crimen organizado dedica varias páginas a Coronel y otras figuras. Los libros de la periodista han descrito supuestos episodios de lujo, violencia y relaciones personales.

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