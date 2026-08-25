Mexicali refuerza vigilancia tras alerta de EEUU: alcaldesa pide calma a la población

La tarjeta informativa difundida hoy 25 de agosto señala que no hay indicios que confirmen una amenaza inminente, mientras se mantiene el intercambio de información con autoridades estadounidenses y se refuerzan recorridos preventivos

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El Gabinete de Seguridad informó este 25 de agosto que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población de Mexicali, Baja California, luego de que el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitiera una alerta de seguridad sobre una posible amenaza en la ciudad.

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por el Gobierno federal, se mantiene el intercambio de información con autoridades estadounidenses para verificar cualquier indicio relacionado con la alerta. Como medida preventiva, los tres órdenes de gobierno reforzaron el patrullaje y la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.

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La alcaldesa: “sabemos lo mismo que ustedes”

En conferencia, la alcaldesa de Mexicali señaló que la información con la que cuenta el municipio es la misma que se hizo pública a través del comunicado consular. Explicó que, desde la noche en que se conoció la alerta, se activó la coordinación entre las instancias de seguridad, entre ellas la FGR y la FES.

La alcaldesa destacó que, a partir de este día, se integró de manera periódica a la mesa de seguridad el jefe de Centros Penitenciarios, Carlos López, quien —dijo— aporta información adicional al análisis conjunto de la situación.

Refuerzo de vigilancia en edificios públicos

El director de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan, explicó que las autoridades se enteraron de la alerta a través de redes sociales y medios de comunicación, y que a partir de ese momento se activó el protocolo de coordinación con otras corporaciones.

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Chan indicó que sostuvo comunicación telefónica con el general Laureano Carrillo para acordar recorridos de vigilancia no solo en instalaciones de seguridad, sino también en el centro de gobierno y edificios públicos aledaños, incluido el Palacio Federal.

Como parte de este reforzamiento, se solicita identificación a las personas que ingresan al estacionamiento de la Comandancia y se restringió el acceso a la parte frontal del edificio de la Policía Municipal.

El Gobierno federal afirma que no hay indicios de un peligro específico para la población, mientras se intensifica la vigilancia y se cruza información con autoridades estadounidenses para sustentar o descartar la advertencia consular

Sin confirmación sobre origen de la amenaza

Consultado sobre si la alerta estaría relacionada con un decomiso de fentanilo en Hacienda del Bosque o con el grupo delictivo identificado como “Los Rusos”, con presencia señalada en el Valle de Mexicali, Chan respondió que no cuentan con información que vincule la alerta con estos hechos.

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Ante versiones periodísticas sobre una presunta llamada telefónica interceptada en la que integrantes de este grupo habrían advertido sobre un ataque contra la fiscalía, el funcionario señaló que no tienen esa información confirmada.

Chan también precisó que, hasta el momento de la conferencia, no se había establecido contacto directo con el Consulado de Estados Unidos para conocer en qué se basó la alerta, aunque señaló que se espera lograr esa comunicación en el transcurso del día.

Llamado a la calma y desmentido sobre garitas

El funcionario reconoció que la alerta generó preocupación en redes sociales y pidió a la ciudadanía mantener la calma y guiarse por la información oficial de los gobiernos estatal y municipal.

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Aclaró además que, contrario a versiones difundidas en algunos portales, las garitas fronterizas operan con normalidad, y calificó como falsas las publicaciones que aseguraban su cierre.

Líneas de atención ciudadana

El Gabinete de Seguridad exhortó a la población a informarse mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas. Para emergencias está disponible el 9-1-1, y para denuncias anónimas, el 089.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno reiteraron que mantienen coordinación permanente para preservar el orden y garantizar la seguridad en Mexicali.