¿Hay exportación de osos negros de México al extranjero? Semarnat aclara

El oso negro americano es la única especie ursus que habita en México, y se encuentra en la región norte del país, principalmente en los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. (Imagen Ilustrativa)

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Luego de que en redes sociales surgiera la denuncia de que México avaló la exportación de 22 osos negros a India y Emiratos Árabes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que, aunque sí existió un permiso autorizado para la exportación al extranjero, esta nunca se llevó a cabo.

A través de una Tarjeta Informativa publicada este martes 25 de agosto, la dependencia emitió su posicionamiento sobre una presunta exportación de una especie en peligro de extinción. Aclaró que el permiso, emitido el 15 de diciembre de 2022 bajo los lineamientos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), sí permitía la exportación, importación o reexportación de estos animales, sin embargo, al final ningún ejemplar fue trasladado a pesar de sí contar con los permisos.

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Captura de pantalla de la publicación en donde se denunció la presunta exportación de 44 osos negros y 2 osos grizzly

Denuncia sobre exportación de osos negros

Esta aclaración surgió luego de que en redes sociales, Lucía Hernández (@YoAmoaLaCiencia) denunciara que la Semarnat había autorizado la exportación de 46 osos negros (Ursus americanus) a países extranjeros.

A través de una solicitud de transparencia, según la denuncia realizada por la activista, se dio a conocer que dos osos grizzly fueron autorizados para su exportación a Emiratos Árabes Unidos a inicios de 2026, mientras que otros 44 osos negros aparecen en permisos de exportación a India entre 2024 y 2025. Todos estos ejemplares, de acuerdo a la denuncia, provenían de un zoológico, denominación que la activista puso en duda debido a que el recinto está registrado con dirección en una caballeriza dentro del Hipódromo Agua Caliente de Tijuana, es decir, un establecimiento sin las características para albergar este tipo de especies.

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Los registros oficiales sobre las autorizaciones de importación y exportación de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre de Semarnat muestran que entre 2024 y 2025 se emitieron permisos para enviar a India 44 osos negros (Ursus americanus), especie considerada en peligro de extinción en México.

“El primer permiso, CITES MX 129785, fue expedido el 16 de febrero del 2024 durante la administración de María Luisa Albores al frente de Semarnat con el que se exportaron 22 osos negros”, relató Lucía Hernández.

Posteriormente, “el 28 de marzo de 2025, Semarnat, ya con Alicia Bárcena, emitió un segundo permiso, CITES MX 139631, que sustituye al permiso otorgado en 2024; a partir de este cambio hay otras 22 exportaciones de osos en diferentes fechas”.

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Solicitud de transparencia de Lucía Hernández (@YoAmoaLaCiencia) sobre el destino de los osos negros

El 21 de enero de 2026, Semarnat autorizó la exportación definitiva a Emiratos Árabes Unidos de dos osos grizzly (Ursus arctos horribilis) que también procedían del mismo “zoológico”.

De acuerdo a la denuncia, el Parque Zoológico Internacional, A.C., registrado bajo el número DFYFS-ZOO-P-0005-B.C./98 a nombre de Fernando Celaya Fernández, tiene como dirección una caballeriza y ha cambiado de registro de UMA a PIMVS, conservando permisos de aprovechamiento para venado rojo, búfalo de agua, llama, emú, avestruz y dromedario. También se sañaló que posee autorizaciones para especies como ganso egipcio, cisne mudo, cisne negro, pavo real, coatí sudamericano y la grulla coronada cuelligrís, esta última clasificada en peligro de extinción.

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Semarnat aclara que sí hubo permiso de exportación, pero que al final ningún ejemplar salió de México

Por su parte, la Semarnat sostuvo que los permisos de exportación de osos negros se emiten siguiendo los lineamientos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), y se trata únicamente de 22 osos —no menciona a los 44 que denunció la activista ni a los dos osos grizzly enviados a India.

La Secretaría afirmó que “no se llevó a cabo la exportación de los 22 osos negros contemplados en esta autorización”. Precisó que, aunque el permiso fue otorgado y renovado en tres ocasiones, los ejemplares no salieron del país.

Captura de pantalla de la respuesta a Semarnat

La autoridad ambiental enfatizó que la CITES no limita el número de veces que puede renovarse un permiso, siempre que no se realice la operación de exportación. Añade que el propósito de la Convención es regular el comercio internacional de especies con el objetivo de proteger la biodiversidad y que México cumple con estos lineamientos.

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La dependencia detalló que estos permisos permiten la exportación, importación y reexportación de ejemplares, partes o derivados de especies enlistadas en los apéndices CITES y que su vigencia es de seis meses, con posibilidad de renovación mientras no se concrete la operación.

La autoridad ambiental, encabezada por Alicia Bárcena subrayó que los permisos se otorgan únicamente a establecimientos que cuentan con registro legal y que el seguimiento y vigilancia del proceso involucra a diversas autoridades, incluyendo la verificación de la procedencia y destino de los ejemplares.

Tarjeta informativa emitida por la Semarnat

Exigencia a Semarnat para que transparente la situación de los osos

No obstante el comunicado de Semarna, la activista Lucía Hernández respondió y pidió que se demuestre en dónde están esos 22 osos que se asegura no salieron de México.

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De acuerdo a la versión oficial, se supondría que siempre fueron 22 osos únicamente, y que con la sustitución de permiso pareciera que fue el doble (y por eso se contaban 44), sin embargo, Lucía Hernández sostuvo que “su base los registró como ‘EXPORTACIÓN DEFINITIVA’ y la aclaración de sustitución se refiere al código del permiso que fue reemplazado, no dice que fueran los mismos osos”, señaló.

En todo caso, la única manera de saber si son los mismos 22 osos es mediante el identificador individual que oficialmente tendría que tener cada especie, por lo que la activista consideró: “¿Sí tienen registrados los microchips de esos 22 osos en el plan de manejo del “zoológico” de procedencia, verdad? Porque no nos van a decir ahora que tampoco pueden identificar a cada oso".

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Asimismo, exigió que la autoridad ambiental explique en dónde y en qué condiciones actuales e encuentran los osos y qué inspecciones realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para verificar su estado de salud.