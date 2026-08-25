Policía recibe un zape al intentar frenar ‘batalla de farmear’ aura en CDMX

Un agente de la SSC acudió al Parque México tras detectar una concentración de jóvenes, pero terminó protagonizando un inesperado momento cuando uno de los participantes le dio un zape.

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Lo que comenzó como una reunión para participar en una de las tendencias más peculiares de internet terminó con un momento inesperado que rápidamente se convirtió en protagonista de las redes sociales: un joven le dio un zape a un policía durante un torneo de ‘farmear aura’ en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el domingo 23 de agosto en el Foro Lindbergh del Parque México, ubicado sobre avenida México, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. El lugar reunió a numerosas personas que acudieron para participar o presenciar una actividad relacionada con esta popular dinámica nacida en plataformas digitales.

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(Captura de pantalla)

La concentración llamó la atención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes realizaban labores de vigilancia en la zona y se acercaron al sitio para conocer el motivo de la reunión.

Sin embargo, la presencia policial terminó generando una escena que rápidamente llamó la atención de los usuarios de redes sociales. En un video difundido en internet se observa a uno de los oficiales en medio de los participantes del evento, hasta que, en un momento inesperado, un joven se acerca y le propina un zape.

El gesto tomó por sorpresa a quienes se encontraban alrededor y convirtió al policía en uno de los protagonistas involuntarios del encuentro. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente, provocando comentarios entre usuarios que no tardaron en reaccionar ante la peculiar interacción.

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Policía acudió para saber qué ocurría

(Captura de pantalla)

La presencia de los agentes no estuvo relacionada inicialmente con algún incidente. De acuerdo con la explicación proporcionada por la SSC, los elementos del sector Roma se encontraban realizando recorridos de vigilancia en la colonia Hipódromo cuando detectaron la concentración de personas.

La corporación explicó que los oficiales se acercaron para conocer la razón de la reunión y entrevistaron a algunos de los asistentes.

“Al entrevistarse con los jóvenes, éstos les indicaron que llevarían a cabo una actividad conocida en redes sociales como farmeo de aura” la cual se llevó a cabo como se tenía prevista, sin registrarse incidentes”.

(Captura de pantalla)

De esta manera, las autoridades confirmaron que el evento pudo continuar y que no se presentó una situación que obligara a suspender la actividad.

El momento que sí terminó recorriendo las redes sociales fue el zape recibido por el agente. Aunque se trató de un instante breve dentro de la concentración, las imágenes bastaron para que el episodio se convirtiera en uno de los momentos más comentados relacionados con este peculiar torneo.

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¿Por qué se volvió viral el ‘farmear aura’?

Para entender el contexto del encuentro es necesario conocer el significado de ‘farmear aura’, expresión que combina un concepto proveniente de los videojuegos con la idea de proyectar una personalidad llamativa.

El verbo ‘farmear’ deriva del inglés farming y originalmente se utiliza en videojuegos para describir la repetición de determinadas acciones con la finalidad de obtener recursos, experiencia o puntos.

En las redes sociales, aquello que se busca acumular es el llamado ‘aura’, una especie de marcador imaginario utilizado para medir cuánto carisma, confianza o presencia transmite una persona mediante sus acciones.

La dinámica se ha extendido especialmente entre usuarios jóvenes, quienes realizan acciones inesperadas, poses o retos para conseguir lo que popularmente se interpreta como “puntos de aura”.

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Aunque la expresión es relativamente reciente, la idea de representar una presencia o energía especial tiene antecedentes en el anime, los videojuegos y los juegos de rol. Su uso como una especie de valor social comenzó a ganar fuerza en comunidades relacionadas con el basquetbol y el gaming en Estados Unidos hacia finales de 2023, antes de expandirse a otras partes del mundo gracias a TikTok.

La palabra ‘aura’, además, puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. En internet suele relacionarse con carisma y actitud; en el esoterismo hace referencia a un supuesto campo energético que rodea a los seres vivos, mientras que en medicina puede describir determinados síntomas que aparecen antes de una migraña o una crisis epiléptica.

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En el Parque México, el concepto salió nuevamente de las pantallas y reunió a decenas de personas. Y aunque la actividad terminó sin incidentes, el inesperado zape a un policía fue suficiente para robarse el protagonismo y convertir el torneo de ‘farmear aura’ en un nuevo fenómeno viral de la CDMX.