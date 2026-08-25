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Resurgen tuits de la nueva gobernadora interina de Sinaloa en defensa de Rocha Moya

La mayoría en el Poder Legislativo local nombra a la diputada federal para encabezar el Ejecutivo estatal luego de que el mandatario pide por segunda vez separación indefinida

Las grabaciones difundidas en plataformas digitales exhiben al personaje al frente de arengas en actos públicos, donde expresa apoyo a los proyectos de la Cuarta Transformación y a la presidenta Claudia Sheinbaum

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El Congreso de Sinaloa designó este martes a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara por segunda vez licencia indefinida al cargo. La designación ocurre en medio de la crisis política derivada de los señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos contra el mandatario sinaloense.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Domínguez Nava, originaria de El Rosario, Sinaloa, es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Militó en el PRD entre 1999 y 2013 antes de sumarse a Morena. Fue secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya, entre 2021 y 2024, y posteriormente obtuvo la diputación federal por el Distrito 1 con el 71.24% de los votos, la cifra más alta entre los candidatos sinaloenses en esa elección.

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La diputación local nombra este martes a la legisladora federal para encabezar el Ejecutivo estatal, después de que Rubén Rocha Moya pide por segunda vez una licencia indefinida en el cargo
La diputación local nombra este martes a la legisladora federal para encabezar el Ejecutivo estatal, después de que Rubén Rocha Moya pide por segunda vez una licencia indefinida en el cargo

El respaldo público a Rocha Moya

En su cuenta de X, Domínguez Nava manifestó en distintas ocasiones su respaldo al ahora exgobernador. En enero de 2025 publicó un mensaje en el que llamó a la unidad “por un Sinaloa con paz” y expresó su “total respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya y a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

El 29 de abril de 2026, día en que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación formal contra Rocha Moya por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, Domínguez Nava salió nuevamente en su defensa. En un mensaje citando la respuesta del propio gobernador, escribió que las acusaciones “carecen de elementos probatorios” y que responden a “claras intenciones políticas” con el propósito de afectar al movimiento de la 4T, según publicó en su cuenta.

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En videos difundidos en redes sociales, Domínguez Nava también aparece encabezando consignas públicas en respaldo a los “gobiernos de la Cuarta Transformación” y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El giro hacia Sheinbaum

El pasado 22 de agosto, en medio de la nueva crisis por la licencia de Rocha Moya, Domínguez Nava publicó un mensaje distinto: respaldó directamente a la presidenta Sheinbaum, citando una frase de la mandataria sobre que “ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”. El mensaje coincidió con el llamado público de Sheinbaum, quien había escrito ese fin de semana que “el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso”, en un contexto de presión para que Rocha Moya se apartara del cargo.

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El contexto de la acusación en EU

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa fueron señalados por presunta asociación con el narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York alegan que la llegada de Rocha Moya a la gubernatura en 2021 contó con el respaldo de la facción de Los Chapitos. El gobernador rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones y las calificó como una estrategia sin fundamento. Hasta el momento, el proceso no ha derivado en una sentencia ni en una extradición.

El nombramiento

Según lo establecido por la propia Sheinbaum, quien asuma el cargo no cubrirá una licencia temporal, sino que gobernará Sinaloa hasta el cierre del periodo constitucional de Rocha Moya, en 2027, y entregará el poder a quien resulte electo en los comicios de junio de ese año. La bancada de Morena respaldó la designación de Domínguez Nava, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

Graciela Domínguez afirmó que su gobierno en Sinaloa, tras la segunda licencia de Rubén Rocha Moya, trabajará de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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