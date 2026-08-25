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Encuentran con vida al periodista Elí Martínez, atacado a balazos junto con otro colega en Veracruz

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México el hallazgo. Su familia temía que hubiera sido secuestrado ya que su teléfono permanecía apagado

Eli Martínez se encontraba junto a un compañero periodista cuando fueron les dispararon en un ataque directo en una gasolinera, su compañero logró escapar pero a Eli no se ha vuelto a ver, su teléfono aparece apagado por lo que temen secuestro Foto: Facebook
Eli Martínez se encontraba junto a un compañero periodista cuando fueron les dispararon en un ataque directo en una gasolinera, su compañero logró escapar pero a Eli no se ha vuelto a ver, su teléfono aparece apagado por lo que temen secuestro Foto: Facebook
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El reportero Elí Martínez fue encontrado con vida la mañana de este martes, confirmaron a Infobae México fuentes cercanas al caso, después de que familiares y colegas denunciaron su desaparición tras un ataque armado ocurrido la noche del lunes 24 de agosto en Poza Rica, Veracruz, un caso que volvió a exhibir el riesgo para los periodistas que cubren hechos policiacos en ese estado. Y es que también otro comunicador, Iván Michel Atilano, desapareció tras salir de la radio donde trabaja en Oaxaca.

La agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la avenida 20 de Noviembre, donde también habían sido asesinados este año dos comunicadores. El nuevo ataque volvió a concentrar la atención en esa vialidad por la repetición de agresiones contra reporteros de la fuente de seguridad.

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De acuerdo con los primeros reportes, citados en el texto fuente, Martínez, colaborador de Noreste y Radio Fórmula, se encontraba con otro reportero de la fuente policiaca cuando ambos fueron interceptados por sujetos armados. Después de las detonaciones, el periodista desapareció y surgió el temor de que hubiera sido privado de la libertad.

El otro comunicador sobrevivió al ataque y fue reportado como estable. Según los reportes, rindió entrevista ante los elementos de seguridad para aportar detalles sobre la agresión.

Calle de ciudad de noche con tres patrullas de policía guatemalteca estacionadas, cinta de escena del crimen y luces de sirena encendidas.
Patrullas de la Policía Nacional Civil de Guatemala acordonan una escena del crimen en una calle de ciudad durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avenida 20 de Noviembre acumulaba tres ataques contra periodistas en 2023

Tras los disparos, corporaciones de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo y acordonaron la zona. En el lugar localizaron también artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, que presuntamente fueron colocados sobre la vialidad para dificultar el paso de las patrullas.

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La desaparición de Martínez provocó alarma entre familiares e integrantes del gremio periodístico, que exigieron reforzar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido. La preocupación no solo se centró en la ausencia del reportero, sino en el sitio del ataque, porque esa misma avenida ya había sido escenario de agresiones previas contra comunicadores en Poza Rica.

En esa misma zona fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez el 11 de junio de este año, quien horas antes estuvo con Eli Martínez y quien detalló lo ocurrido previo a su muerte. Antes, el 8 de enero, también fue asesinado Carlos Castro, otro comunicador de la fuente policiaca, aunque ese ataque ocurrió cuando se encontraba en su local de alimentos.

Retrato en acuarela de Luis Ángel López Valdez, hombre sonriente con barba, camiseta gris. Detrás, una cámara, papel y pluma con salpicaduras rojas.
Retrato ilustrado en acuarela de Luis Ángel López Valdez, periodista mexicano, con símbolos de la cámara y el papel, salpicados de rojo en alusión a la violencia que enfrenta la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes, el 8 de enero, también fue asesinado Carlos Castro, otro reportero de la fuente policiaca. Ese ataque ocurrió cuando se encontraba en su local de alimentos.

El caso reforzó la alerta por la violencia contra reporteros de nota policiaca

Los dos homicidios fueron mencionados en los reportes sobre la desaparición de Martínez porque apuntaban a un patrón de violencia contra periodistas en esa ciudad del norte de Veracruz. El ataque más reciente volvió a dirigirse contra un reportero dedicado a la cobertura de crímenes y hechos de seguridad.

El hallazgo con vida de Martínez cerró horas de incertidumbre, pero no modificó el dato de fondo: en la misma ciudad y sobre la misma avenida ya se habían registrado otros ataques letales contra comunicadores que cubrían la fuente policiaca.

Iván Michel Atilano, otro comunicador desapareció tras salir de la radio donde trabajaba en Oaxaca
Iván Michel Atilano, otro comunicador desapareció tras salir de la radio donde trabajaba en Oaxaca

Policía municipal en Poza Rica le habría quitado 7 mil pesos en 2025

El sábado 11 de enero de 2025, un grupo de policías municipales en Poza Rica detuvo al periodista Eli Martínez en la colonia Arroyo del Maíz y, tras llevarlo a barandillas, este reportó que le faltaban $7,000 pesos de sus pertenencias al recuperar sus objetos personales.

De acuerdo con el relato, la detención ocurrió en la calle Victorino Ortega, a la altura de la unidad deportiva Tres Amigos, cerca del Conalep, cuando los agentes los interceptaron a bordo de la unidad PM-240. El comunicador iba acompañado de dos personas, quienes también fueron revisadas y trasladadas a las celdas preventivas.

El testimonio identificó al periodista como Alejandro Elí Martínez. Señaló que, tras salir de la comandancia de la Policía Municipal, ubicada en la calle Empleados esquina Profesores, en la colonia Sector Popular, notó la ausencia del efectivo.

Según la versión difundida, el dinero formaba parte de los recursos destinados a un evento deportivo que organizaba y se usaría para la premiación de atletas. .

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