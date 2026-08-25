Rosa María Bayardo es la apuesta de Morena en Colima, la alcaldesa de Manzanillo va por la gubernatura

Rosa María Bayardo se perfila como una de las principales cartas de Morena rumbo a la gubernatura de Colima en 2027.

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Rosa María Bayardo Cabrera fue designada este martes 25 de agosto como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Colima, una posición que representa el primer paso del partido para definir a su eventual candidata o candidato a la gubernatura en las elecciones de 2027.

La decisión fue anunciada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, como parte del proceso interno con el que el partido comenzó a perfilar a sus cuadros rumbo a los próximos comicios estatales.

Bayardo, alcaldesa con licencia de Manzanillo, recibió el nombramiento en la Ciudad de México.

La dirigencia nacional acelera la definición de sus perfiles rumbo a las elecciones estatales de 2027.

A diferencia de los actos realizados en otras entidades, la nueva coordinadora de Colima llegó sin el acompañamiento de los demás aspirantes que participaron en el proceso interno, en un contexto en el que Morena continúa avanzando en la selección de sus representantes estatales.

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Morena perfila su estrategia electoral para Colima 2027

La designación de Bayardo ocurre mientras Morena pone en marcha una estrategia nacional para organizar su estructura territorial en los 17 estados donde se renovarán gubernaturas durante 2027.

La figura de coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación funciona como una etapa previa a la definición de candidaturas. Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

El partido guinda pone en marcha su estrategia para competir por la gubernatura de Colima en 2027. (@A_MontielR)

Organizar actividades territoriales y fortalecer la estructura de Morena .

Encabezar asambleas y encuentros informativos con la ciudadanía.

Difundir los principios y propuestas del movimiento.

Realizar recorridos y trabajo político en las distintas regiones del estado.

Preparar el terreno rumbo al proceso electoral de 2027.

Aunque el nombramiento no constituye formalmente una candidatura, coloca a Bayardo como uno de los principales perfiles de Morena para competir por el gobierno de Colima.

Bayardo se suma a los primeros perfiles rumbo a 2027

Con Colima, Morena comenzó a hacer públicos los resultados de sus procesos internos en entidades que tendrán elección para gobernador el próximo año.

Rosa María Bayardo toma la batuta de Morena en Colima rumbo a 2027.

Los primeros nombramientos anunciados por la dirigencia nacional fueron:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez.

Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus.

Colima: Rosa María Bayardo Cabrera.

La presentación estuvo encabezada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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Los perfiles seleccionados serán responsables de encabezar los trabajos políticos y territoriales de Morena en sus respectivos estados, de cara a una elección en la que el partido buscará ampliar su presencia política.

Nora Ruvalcaba competirá nuevamente en Aguascalientes

En Aguascalientes, Morena y el Partido Verde Ecologista de México designaron a la senadora con licencia Nora Ruvalcaba como coordinadora estatal.

Morena destapó a Nora Ruvalcaba como candadta al gobierno de Aguascalientes

La política buscará por cuarta ocasión llegar a la gubernatura, después de haber competido anteriormente en una elección por el PRD y en tres ocasiones bajo las siglas de Morena.

Tras recibir el nombramiento, Ruvalcaba aseguró que existe un escenario favorable para el partido debido, entre otros factores, a la popularidad de los programas sociales y al respaldo que mantienen Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante el acto también estuvieron presentes las otras aspirantes que participaron en el proceso, Salma Luévano y Genny López.

Pablo Gutiérrez Lazarus queda al frente en Campeche

En Campeche, el elegido fue Pablo Gutiérrez Lazarus, presidente municipal con licencia de Ciudad del Carmen. El morenista fue presentado como coordinador estatal y llamó a trabajar por la reconciliación en la entidad.

Morena destapa a Pablo Gutiérrez como candidato a Campeche

A diferencia de Aguascalientes, en el acto de Campeche no estuvieron presentes las dirigencias estatales del PT ni del PVEM. Sí acudieron los morenistas Carlos Ucán Yam y Roberto Reyes Jiménez, quienes también participaron en el proceso interno.

Con estos nombramientos, Morena inicia formalmente el despliegue de su estructura rumbo a las elecciones de 2027, mientras en Colima Rosa María Bayardo queda posicionada como el principal perfil del partido para buscar la gubernatura.

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