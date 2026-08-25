¿Cuándo cae el pago de las Pensiones del Bienestar en septiembre?

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar reiniciará el próximo mes de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante septiembre, el Gobierno Federal dispersará los pagos correspondientes al quinto bimestre de las Pensiones del Bienestar.

De los depósitos se realizarán de manera escalonada a partir del 1 de septiembre, con montos que alcanzan los 6,400 pesos para los adultos mayores y 3,300 pesos para personas con discapacidad.

La Secretaría del Bienestar prevé concluir la entrega antes de finalizar el mes, con el objetivo de garantizar el acceso puntual a los recursos en todas las entidades.

El pago de las Pensiones del Bienestar será para más de 12 millones de beneficiarios en México

Cuáles son las Pensiones del Bienestar que recibirán pago durante el mes de septiembre

Durante el mes de septiembre 2026, se tiene previsto que las Pensiones del Bienestar que reciban un pago sean las siguientes:

Programas y montos previstos para septiembre

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos bimestrales.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos bimestrales.

Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3,100 pesos bimestrales.

Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales.

Sembrando Vida: 6,450 pesos mensuales (este programa es mensual, no bimestral).

Fechas y esquema de pago: El pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre se realizará de manera escalonada durante septiembre, conforme a la inicial del primer apellido del beneficiario.

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Aunque la Secretaría del Bienestar no ha publicado el calendario oficial hasta este momento, la proyección basada en pagos anteriores indica el siguiente esquema tentativo:

1 de septiembre: A

2 de septiembre: B

3 y 4 de septiembre: C

7 de septiembre: D, E y F

8 y 9 de septiembre: G

10 de septiembre: H, I, J y K

11 de septiembre: L

14 y 15 de septiembre: M

16 de septiembre: sin depósitos (feriado nacional)

17 de septiembre: N, Ñ y O

18 de septiembre: P y Q

21 y 22 de septiembre: R

23 de septiembre: S

24 de septiembre: T, U y V

25 de septiembre: W, X, Y y Z

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Información adicional

Las personas que reciben más de un apoyo (por ejemplo, pensionados IMSS/ISSSTE que también están inscritos en el programa federal de Bienestar) podrán ver reflejados ambos depósitos en septiembre, pero solo si cumplen con los requisitos de ambos programas.

El calendario definitivo será anunciado por la Secretaría del Bienestar a través de canales oficiales en los primeros días de septiembre.

La infografía detalla los diferentes montos de apoyo que los programas sociales del Banco del Bienestar en México depositan en sus tarjetas, destacando la Pensión para Adultos Mayores con 6,400 pesos bimestrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son las pensiones del bienestar

Las Pensiones del Bienestar son apoyos económicos que otorga el Gobierno Federal de México a sectores específicos de la población considerados en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar un ingreso básico y mejorar su calidad de vida.

Los principales tipos de Pensiones del Bienestar son las siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : Dirigida a personas de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización, que residen en el país. Es uno de los programas prioritarios y entrega un apoyo bimestral directo, sin intermediarios.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente : Destinada a personas de 0 a 64 años con alguna discapacidad permanente, especialmente menores y jóvenes, aunque en algunos estados puede ampliarse el rango de edad. El apoyo es bimestral.

Programa Mujeres Bienestar : Enfocado en mujeres de 60 a 64 años, como una medida de transición antes de incorporarse al programa de adultos mayores.

Apoyo para Madres Trabajadoras: Otorga recursos a madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y tienen hijas o hijos menores de edad.

Características principales:

El recurso se deposita de manera directa en una tarjeta del Banco del Bienestar.

No requiere intermediarios ni gestores.

La incorporación y entrega de los apoyos es gratuita.

Los programas están sujetos a reglas de operación publicadas por la Secretaría del Bienestar.

Estos programas forman parte de la política social del gobierno federal y buscan contribuir a la igualdad y el bienestar de la población vulnerable, especialmente en zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas.

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