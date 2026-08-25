Pagos y entrega de tarjetas Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios que faltan de recibir el plástico y de cobrar en agosto

Pensiones y Becas están entregando las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios (Agencias de gobierno)

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El proceso de entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y para los estudiantes de las Becas Bienestar avanzó en las últimas semanas, con el objetivo de que todos los usuarios cuenten con su medio de cobro para los próximos pagos.

Las autoridades han dispuesto una logística específica: la distribución de los plásticos se realiza de manera escalonada. De esta forma, se busca evitar aglomeraciones y garantizar que la atención sea fluida en cada módulo de entrega.

Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)

Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)

Adultos mayores recibirán la tarjeta del Bienestar

Las personas que se inscribieron para la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar en junio, recibirán un SMS en el que se detallará cuándo y dónde podrán recoger la Tarjeta de Bienestar. El mensaje llegará al número de teléfono proporcionado durante el registro.

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Aquellos que prefieran confirmar la información de otra manera tienen la opción de ingresar al sitio web de la Secretaría de Bienestar y consultar con su CURP en la sección dedicada al trámite.

El proceso de entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y para los estudiantes de las Becas Bienestar avanzó en las últimas semanas (X@apoyosbienestar)

Para la entrega de la tarjeta, es indispensable acudir en la fecha y lugar asignados, presentar una identificación oficial en original y copia, y entregar el talón utilizado en el registro de la solicitud.

Los requisitos necesarios para obtener la tarjeta son:

Presentarse puntualmente en el sitio y fecha indicados. Llevar una identificación oficial en original. Llevar una copia de la identificación oficial. Entregar el talón correspondiente al registro de las Pensiones

Beneficiarios de las Becas Bienestar recibirán los sus pagos

Los beneficiarios de las Becas Bienestar recibirán sus pagos correspondientes entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto, como parte de la dispersión escalonada anunciada por las autoridades federales. El proceso contempla exclusivamente a quienes ya cuentan con la nueva tarjeta del Banco del Bienestar y tienen depósitos atrasados de alguno de los programas sociales.

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El proceso de entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y para los estudiantes de las Becas Bienestar avanzó en las últimas semanas (X@apoyosbienestar)

La dispersión abarca a estudiantes inscritos en la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, la Beca Benito Juárez de educación media superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de nivel superior. Los depósitos se realizan de forma directa y el único canal habilitado es la tarjeta bancaria oficial, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Beneficiarios que reciben su pago del 24 al 28 de agosto

Beca Rita Cetina de primaria (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)

Beca Rita Cetina de secundaria (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)

Beca Benito Juárez de educación media superior (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)

El monto que cada derechohabiente reciba puede variar, ya que en algunos casos el pago incluirá más de un depósito acumulado. Las autoridades recomiendan consultar el saldo bancario hasta el cierre del viernes 28 de agosto, ya sea a través de cajeros, la aplicación móvil del banco o el buscador de estatus en la web oficial.

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