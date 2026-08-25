México
Agregar Infobae enGoogle

Pagos y entrega de tarjetas Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios que faltan de recibir el plástico y de cobrar en agosto

El plástico es indispensable para que los beneficiarios puedan cobrar el apoyo

Pensiones y Becas están entregando las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios (Agencias de gobierno)
Pensiones y Becas están entregando las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios (Agencias de gobierno)
Guardar

El proceso de entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y para los estudiantes de las Becas Bienestar avanzó en las últimas semanas, con el objetivo de que todos los usuarios cuenten con su medio de cobro para los próximos pagos.

Las autoridades han dispuesto una logística específica: la distribución de los plásticos se realiza de manera escalonada. De esta forma, se busca evitar aglomeraciones y garantizar que la atención sea fluida en cada módulo de entrega.

Pensión Mujeres Con Bienestar programas sociales entrega de tarjeta Edomex Naucalpan Edomex
Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)
Pensión Mujeres Con Bienestar programas sociales entrega de tarjeta Edomex Naucalpan Edomex
Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)

Adultos mayores recibirán la tarjeta del Bienestar

Las personas que se inscribieron para la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar en junio, recibirán un SMS en el que se detallará cuándo y dónde podrán recoger la Tarjeta de Bienestar. El mensaje llegará al número de teléfono proporcionado durante el registro.

PUBLICIDAD

Aquellos que prefieran confirmar la información de otra manera tienen la opción de ingresar al sitio web de la Secretaría de Bienestar y consultar con su CURP en la sección dedicada al trámite.

El proceso de entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y para los estudiantes de las Becas Bienestar avanzó en las últimas semanas (X@apoyosbienestar)
El proceso de entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y para los estudiantes de las Becas Bienestar avanzó en las últimas semanas (X@apoyosbienestar)

Para la entrega de la tarjeta, es indispensable acudir en la fecha y lugar asignados, presentar una identificación oficial en original y copia, y entregar el talón utilizado en el registro de la solicitud.

Los requisitos necesarios para obtener la tarjeta son:

  1. Presentarse puntualmente en el sitio y fecha indicados.
  2. Llevar una identificación oficial en original.
  3. Llevar una copia de la identificación oficial.
  4. Entregar el talón correspondiente al registro de las Pensiones

Beneficiarios de las Becas Bienestar recibirán los sus pagos

Los beneficiarios de las Becas Bienestar recibirán sus pagos correspondientes entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto, como parte de la dispersión escalonada anunciada por las autoridades federales. El proceso contempla exclusivamente a quienes ya cuentan con la nueva tarjeta del Banco del Bienestar y tienen depósitos atrasados de alguno de los programas sociales.

PUBLICIDAD

El proceso de entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y para los estudiantes de las Becas Bienestar avanzó en las últimas semanas (X@apoyosbienestar)
El proceso de entrega de tarjetas del Banco Bienestar para los nuevos beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y para los estudiantes de las Becas Bienestar avanzó en las últimas semanas (X@apoyosbienestar)

La dispersión abarca a estudiantes inscritos en la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, la Beca Benito Juárez de educación media superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de nivel superior. Los depósitos se realizan de forma directa y el único canal habilitado es la tarjeta bancaria oficial, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Beneficiarios que reciben su pago del 24 al 28 de agosto

  • Beca Rita Cetina de primaria (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)
  • Beca Rita Cetina de secundaria (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)
  • Beca Benito Juárez de educación media superior (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)
  • Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)

El monto que cada derechohabiente reciba puede variar, ya que en algunos casos el pago incluirá más de un depósito acumulado. Las autoridades recomiendan consultar el saldo bancario hasta el cierre del viernes 28 de agosto, ya sea a través de cajeros, la aplicación móvil del banco o el buscador de estatus en la web oficial.

Temas Relacionados

Programas del BienestarPensiones del BienestarBecas del Bienestartarjeta del Bienestarpagos2026mexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Sicarios de la Anti-Unión Tepito buscaron rescatar a “El Lápiz” de un hospital de CDMX: los detiene con droga y armas

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica

Sicarios de la Anti-Unión Tepito buscaron rescatar a “El Lápiz” de un hospital de CDMX: los detiene con droga y armas

Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida

El gladiador relató que recibió el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encontraba en una etapa avanzada

Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida

Yuridia prepara una sorpresa para el Estadio GNP y su misteriosa pista desata las especulaciones

La sonorense tendrá dos noches de show en Ciudad de México y dejó una serie de señales que apuntan a uno de sus colaboradores más cercanos

Yuridia prepara una sorpresa para el Estadio GNP y su misteriosa pista desata las especulaciones

Salud abre convocatoria para médicos y enfermeras, anuncia más de 12 mil nuevos consultorios de IMSS- Bienestar

La iniciativa prevé brindar más de 40 millones de consultas al año a quienes lo necesiten

Salud abre convocatoria para médicos y enfermeras, anuncia más de 12 mil nuevos consultorios de IMSS- Bienestar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sicarios de la Anti-Unión Tepito buscaron rescatar a “El Lápiz” de un hospital de CDMX: los detiene con droga y armas

Sicarios de la Anti-Unión Tepito buscaron rescatar a “El Lápiz” de un hospital de CDMX: los detiene con droga y armas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: cómo funciona la reventa ilegal de pases médicos en Tijuana

Amenazas de Los Rusos habrían provocado la alerta de seguridad de EEUU en Mexicali

Las demandas no detienen a Anabel Hernández: así menciona a Galilea Montijo, Paty Navidad y Ninel Conde en ‘Narcocracia’

La mafia de los pases médicos en Tijuana: 60 dólares para saltarse nueve horas de fila

ENTRETENIMIENTO

Facundo defiende a los jóvenes que ‘farmean aura’: “Es muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido”

Facundo defiende a los jóvenes que ‘farmean aura’: “Es muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido”

Feria Milenaria de Cholula contará con impresionante cartelera: Manuel Mijares, Kumbia Kings, Inspector y más: programa completo

Yuridia prepara una sorpresa para el Estadio GNP y su misteriosa pista desata las especulaciones

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Tunden en redes a Galilea Montijo por contradecirse en LCDLFM, afirman que incitó al conflicto y luego se retractó

DEPORTES

Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida

Blue Demon Jr. revela cómo se enteró que tenía cáncer y adelanta sus planes de despedida

Penta y Rey Fénix se disputarán el boleto para pelear vs Roman Reigns en RAW WWE CDMX

Qué necesita la Selección Mexicana de Voleibol para avanzar al Clasificatorio Olímpico tras perder contra Cuba

Diablos vuelve a ganar y obliga a que la serie vs Pericos de Puebla regrese a CDMX

“Inventando una historia falsa”: Siboldi revela cómo se dio su salida de Tigres y manda contundente mensaje a la directiva