Examen extraordinario de la UAM para licenciatura: fecha, registro y lugares disponibles (FB/lauammx)

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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció que realizará un proceso extraordinario de ingreso a la licenciatura, y así brindar una opción más a los estudiantes para continuar con su educación universitaria. Fue durante la conferencia de prensa matutina de este martes 25 de agosto que presentaron detalles del examen extraordinario que realizarán para aceptar a más estudiantes para 2027.

Este proceso extraordinario de admisión será para el trimestre 27-Invierno, con inicio previsto el 18 de enero de 2027. Según con la información que compartieron en rueda de prensa, al menos 11 instituciones educativas ofrecerán un total de 37,503 lugares, distribuidos en 18,674 en modalidad presencial y 18,829 en línea o híbrida. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Púbica (SEP), explicó que el incremento de egresados de educación media superior ha elevado la demanda de espacios en instituciones públicas y destacó que en los dos años recientes se han habilitado 245,000 nuevos lugares.

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En un mensaje institucional, el doctor Gustavo Pacheco López, rector general de la UAM, indicó que este proceso extraordinario se realiza en pleno ejercicio de la autonomía universitaria, en concordancia con la planeación institucional y con responsabilidad pública.

Cuándo es el examen extraordinario de la UAM

La SEP presentó el examen extraordinario para ingreso a la UAM (UAM)

De acuerdo con el rector de la UAM, informó que la convocatoria, los cupos y las condiciones de admisión serán publicados tras la sesión de los órganos colegiados correspondientes, prevista para principios de octubre.

Subrayó que, conforme a la Legislación Universitaria, los consejos divisionales establecerán los cupos y puntajes de ingreso de cada plan de estudios en función de las capacidades académicas y operativas.

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Señaló que la convocatoria, junto con las fechas, los lugares disponibles y las condiciones de admisión, será divulgada oportunamente tras la sesión de los órganos colegiados competentes.

El rector general también agregó que la ampliación de la matrícula estará respaldada por gestiones para lograr un aumento presupuestario que permita mantener la atención a la actual comunidad estudiantil, la excelencia académica, las funciones sustantivas de la institución y los derechos laborales del personal. Relacionó esta medida con el origen de la UAM, fundada en 1974 en respuesta a una crisis de acceso a la educación superior, y con las prioridades actuales de su gestión: “El alumnado al centro” y “Primero la UAM”.

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Lanzan plataforma para ingreso a la licenciatura en México

Lanzan plataforma para ingreso a la licenciatura en México

En la misma conferencia, el titular de la SEP presentó la plataforma Educación Superior 2026. Esta iniciativa permitirá a estudiantes de preparatoria consultar y seleccionar opciones de ingreso a universidades públicas según carrera, área de interés y proximidad a su domicilio, con miras al siguiente ciclo escolar. Delgado Carrillo detalló que la plataforma facilitará la identificación de alternativas por institución y modalidad, esto integrará espacios que podrán ocuparse sin examen de admisión ni cuotas.

La plataforma Educación Superior 2026 estará disponible desde el martes 25 de agosto en el sitio web educacionsuperior2026.sep.gob.mx, en ella se brindará a las personas aspirantes la posibilidad de explorar opciones educativas ajustadas a sus intereses y ubicación.

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El lunes 31 de agosto, a las 11:00 horas, el doctor Gustavo Pacheco López encabezará una conferencia de prensa sobre el tema en el Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM, que coincidirá con la reanudación de actividades tras el periodo vacacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró el compromiso de su administración con el acceso universal a la educación superior, señalando que ningún joven debe quedar excluido de la posibilidad de estudiar. Sheinbaum Pardo aseguró que, además del nuevo modelo impulsado por Educación Superior 2026, ya se revisan alternativas para quienes no logren un lugar mediante esta plataforma.

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