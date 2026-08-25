México

Examen extraordinario de la UAM para licenciatura: fecha, registro y lugares disponibles

El titular de la SEP explicó que esta opción brinda una posibilidad de que más estudiantes continúen su educación universitaria

Cinco jóvenes sonrientes, tres mujeres y dos hombres, posan frente a las grandes letras 'SOY UAM' en un campus universitario con césped y edificios de hormigón
Examen extraordinario de la UAM para licenciatura: fecha, registro y lugares disponibles (FB/lauammx)
Guardar

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció que realizará un proceso extraordinario de ingreso a la licenciatura, y así brindar una opción más a los estudiantes para continuar con su educación universitaria. Fue durante la conferencia de prensa matutina de este martes 25 de agosto que presentaron detalles del examen extraordinario que realizarán para aceptar a más estudiantes para 2027.

Este proceso extraordinario de admisión será para el trimestre 27-Invierno, con inicio previsto el 18 de enero de 2027. Según con la información que compartieron en rueda de prensa, al menos 11 instituciones educativas ofrecerán un total de 37,503 lugares, distribuidos en 18,674 en modalidad presencial y 18,829 en línea o híbrida. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Púbica (SEP), explicó que el incremento de egresados de educación media superior ha elevado la demanda de espacios en instituciones públicas y destacó que en los dos años recientes se han habilitado 245,000 nuevos lugares.

PUBLICIDAD

En un mensaje institucional, el doctor Gustavo Pacheco López, rector general de la UAM, indicó que este proceso extraordinario se realiza en pleno ejercicio de la autonomía universitaria, en concordancia con la planeación institucional y con responsabilidad pública.

Cuándo es el examen extraordinario de la UAM

La SEP presentó el examen extraordinario para ingreso a la UAM (UAM)
La SEP presentó el examen extraordinario para ingreso a la UAM (UAM)

De acuerdo con el rector de la UAM, informó que la convocatoria, los cupos y las condiciones de admisión serán publicados tras la sesión de los órganos colegiados correspondientes, prevista para principios de octubre.

Subrayó que, conforme a la Legislación Universitaria, los consejos divisionales establecerán los cupos y puntajes de ingreso de cada plan de estudios en función de las capacidades académicas y operativas.

PUBLICIDAD

Señaló que la convocatoria, junto con las fechas, los lugares disponibles y las condiciones de admisión, será divulgada oportunamente tras la sesión de los órganos colegiados competentes.

El rector general también agregó que la ampliación de la matrícula estará respaldada por gestiones para lograr un aumento presupuestario que permita mantener la atención a la actual comunidad estudiantil, la excelencia académica, las funciones sustantivas de la institución y los derechos laborales del personal. Relacionó esta medida con el origen de la UAM, fundada en 1974 en respuesta a una crisis de acceso a la educación superior, y con las prioridades actuales de su gestión: “El alumnado al centro” y “Primero la UAM”.

Lanzan plataforma para ingreso a la licenciatura en México

Lanzan plataforma para ingreso a la licenciatura en México
Lanzan plataforma para ingreso a la licenciatura en México

En la misma conferencia, el titular de la SEP presentó la plataforma Educación Superior 2026. Esta iniciativa permitirá a estudiantes de preparatoria consultar y seleccionar opciones de ingreso a universidades públicas según carrera, área de interés y proximidad a su domicilio, con miras al siguiente ciclo escolar. Delgado Carrillo detalló que la plataforma facilitará la identificación de alternativas por institución y modalidad, esto integrará espacios que podrán ocuparse sin examen de admisión ni cuotas.

La plataforma Educación Superior 2026 estará disponible desde el martes 25 de agosto en el sitio web educacionsuperior2026.sep.gob.mx, en ella se brindará a las personas aspirantes la posibilidad de explorar opciones educativas ajustadas a sus intereses y ubicación.

El lunes 31 de agosto, a las 11:00 horas, el doctor Gustavo Pacheco López encabezará una conferencia de prensa sobre el tema en el Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM, que coincidirá con la reanudación de actividades tras el periodo vacacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró el compromiso de su administración con el acceso universal a la educación superior, señalando que ningún joven debe quedar excluido de la posibilidad de estudiar. Sheinbaum Pardo aseguró que, además del nuevo modelo impulsado por Educación Superior 2026, ya se revisan alternativas para quienes no logren un lugar mediante esta plataforma.

Temas Relacionados

UAMexamenlicenciatura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién es Nora Ruvalcaba, la elegida por Morena para coordinar Aguascalientes y arrebatárselo al PAN?

La coalición oficialista cerró filas en el estado y ya perfilan a la morenista para encabezar la candidatura rumbo al 2027

¿Quién es Nora Ruvalcaba, la elegida por Morena para coordinar Aguascalientes y arrebatárselo al PAN?

Frota cáscara de plátano en la cara: el truco que promete reducir el acné en días

Estudios preliminares indican que la cáscara de plátano, utilizada de forma segura, podría ofrecer beneficios modestos frente al acné

Frota cáscara de plátano en la cara: el truco que promete reducir el acné en días

Temblor hoy 25 de agosto en México: se registró un sismo de 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 25 de agosto en México: se registró un sismo de 4.1 en Chiapas

Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos

El reality de TV Azteca busca romper la televisión abierta con granjeros que generen más contenido que La Casa de los Famoso México 2026

Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos

¿Cuándo cae el pago de las Pensiones del Bienestar en septiembre?

La Secretaría del Bienestar prevé concluir la entrega de los apoyos antes de finalizar el mes

¿Cuándo cae el pago de las Pensiones del Bienestar en septiembre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Decomisan más de 2 millones de pesos en efectivo, armas y miles de dosis de droga en Durango

Canadá replica alerta de EEUU en Mexicali: pide evitar edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de incidentes

Emma Coronel revela cuál fue el momento más crítico que vivió durante su encarcelamiento en Estados Unidos

Destruyen 25 narcovehículos “Mounstruos” blindados en Tamaulipas donde operan el Cártel del Golfo y del Noreste

ENTRETENIMIENTO

Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos

Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: así va la prueba de precisión y equilibrio

Murió Dolly Parton: la razón por la que la reina del country nunca habría venido a México

Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026: así quedan las dinámicas de cada día

Esto cuestan los boletos para Omar Courtz en CDMX y el más barato de todos

DEPORTES

David Faitelson arremete contra el Chino Huerta por su regreso a Pumas: “Siempre lo recibirán en casita en vez de triunfar en Europa”

David Faitelson arremete contra el Chino Huerta por su regreso a Pumas: “Siempre lo recibirán en casita en vez de triunfar en Europa”

Tras rechazar a equipos como América y Toluca, este sería el modesto salario del Chino Huerta en Pumas

Checó Pérez sorprende al mundo al hablar sobre su retiro de la Fórmula 1

Carlos Salcido revela a su equipo mexicano favorito para ganar la Leagues Cup: “Este tipo de partidos los juega perfecto”

Diablos del México vs Pericos de Puebla: a qué hora y dónde ver el sexto partido de la serie en la LMB