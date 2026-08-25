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Mujeres de la tercera edad se unen a la tendencia de la “chaviza” y protagonizan batalla de ‘farmear aura’ en Guadalajara

Dos mujeres se convirtieron en protagonistas de una dinámica viral mientras varios peatones observaban y grababan el inesperado momento

El momento ocurrió en Paseo Alcalde y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron ante la curiosa escena.

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Las tendencias que nacen en redes sociales cada vez tienen mayor presencia fuera de las pantallas y un nuevo ejemplo ocurrió en Guadalajara, Jalisco, donde dos mujeres llamaron la atención de los peatones al participar en una peculiar batalla de ‘farmear aura’, dinámica que se ha convertido en una de las modas más llamativas entre los usuarios jóvenes de internet.

El curioso episodio tuvo lugar en Paseo Alcalde, una de las zonas más transitadas del Centro Histórico tapatío. En medio del movimiento habitual de la zona, ambas mujeres decidieron sumarse al reto y protagonizaron una escena que rápidamente despertó la curiosidad de quienes se encontraban cerca.

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El momento ocurrió en Paseo Alcalde y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron ante la curiosa escena.
El momento ocurrió en Paseo Alcalde y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron ante la curiosa escena.

La situación no pasó desapercibida. Algunas personas que caminaban por el lugar observaron la peculiar dinámica y decidieron sacar sus teléfonos para grabar lo que ocurría. Posteriormente, las imágenes comenzaron a circular en plataformas digitales, donde la participación de las mujeres generó comentarios por tratarse de una tendencia que suele relacionarse principalmente con adolescentes y adultos jóvenes.

¿Qué significa ‘farmear aura’?

Batalla de Farmear Aura

El concepto ‘farmear aura’ surgió en internet como una manera divertida de describir aquellas acciones con las que una persona busca proyectar seguridad, estilo, personalidad o una actitud considerada llamativa frente a otras personas.

En términos coloquiales, se trata de realizar alguna acción que permita “ganar aura”, es decir, conseguir reconocimiento o llamar la atención mediante una actitud que pueda ser percibida como original, divertida o incluso inesperada.

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A partir de esta tendencia también aparecieron las llamadas batallas de aura, dinámicas en las que dos personas compiten de manera informal para demostrar quién consigue generar una mayor impresión mediante poses, movimientos, gestos o cualquier ocurrencia que pueda sorprender al público.

Lo que comenzó como una dinámica digital terminó llegando a las calles y, en Guadalajara, dos mujeres decidieron demostrar que estas tendencias no necesariamente tienen un límite de edad.

Paseo Alcalde se convierte en escenario de la batalla

La tendencia digital llegó a las calles de la capital jalisciense y tuvo como protagonistas a dos mujeres que decidieron sumarse al popular reto.
La tendencia digital llegó a las calles de la capital jalisciense y tuvo como protagonistas a dos mujeres que decidieron sumarse al popular reto.

La escena se desarrolló en Paseo Alcalde, espacio ubicado en el corazón de Guadalajara y caracterizado por la constante presencia de peatones.

Las protagonistas aprovecharon el lugar para participar en la dinámica mientras varias personas observaban la situación. La reacción de los presentes hizo que el momento adquiriera todavía mayor notoriedad, pues algunos testigos optaron por registrar lo sucedido con sus teléfonos celulares.

Más tarde, el contenido comenzó a difundirse en redes sociales y usuarios de distintas plataformas encontraron especialmente curioso que dos mujeres se incorporaran a una tendencia que normalmente tiene como protagonistas a personas mucho más jóvenes.

El episodio también evidencia la manera en que los retos y modas digitales han comenzado a trasladarse con facilidad a los espacios públicos. Una dinámica que originalmente se consume desde TikTok, Instagram u otras plataformas puede terminar convirtiéndose en una actividad presencial capaz de reunir espectadores de manera espontánea.

De una tendencia digital a un momento viral

Una escena ocurrida en pleno Centro Histórico de Guadalajara llamó la atención por la inesperada participación de dos mujeres en una tendencia asociada con jóvenes.
Una escena ocurrida en pleno Centro Histórico de Guadalajara llamó la atención por la inesperada participación de dos mujeres en una tendencia asociada con jóvenes.

La popularidad del video se explica, en buena medida, por el contraste entre el origen de la tendencia y quienes decidieron participar en ella. Mientras las batallas de aura suelen estar vinculadas con las nuevas generaciones, en esta ocasión fueron dos mujeres quienes tomaron el protagonismo.

La escena provocó reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales destacaron la actitud de ambas al animarse a participar sin preocuparse por las expectativas relacionadas con la edad.

Más allá de la competencia o del propio reto, el episodio representa otro ejemplo de cómo las tendencias de internet han dejado de permanecer exclusivamente en las pantallas. Los espacios públicos se han convertido en escenarios improvisados para reproducir dinámicas que originalmente nacieron en redes.

Así, una jornada aparentemente normal en Paseo Alcalde terminó con una peculiar batalla de ‘farmear aura’ que tuvo como protagonistas a dos mujeres y que posteriormente encontró una segunda vida en internet.

El momento volvió a demostrar que, en la era de las redes sociales, cualquier situación inesperada puede convertirse en contenido viral cuando logra captar la atención de quienes presencian el instante y posteriormente deciden compartirlo.

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